Классические игры-хорроры, от которых стынет кровь в жилах

Название жанра survival horror говорит о том, что обещают разработчики игры. Выживание в атмосфере ужаса. С течением времени многие привычные вещи отходили на второй план, а то и вовсе — исчезали. Например, закреплённую камеру в 2020 году встретишь в редких случаях. Сейчас, на волне скорого выхода ремейка Resident Evil 3, одной из классических игр жанра, мы вспоминаем игры, которые способны доставить приятное напряжение даже спустя долгие годы.

Если впервые запустить игру спустя 28 лет можно испугаться рисованной неправдоподобной графики и управления неповоротливым персонажем. Дав шанс, с неудобствами смиряешься минут за 15, потому что оторваться от атмосферы таинственности не захочется. Человеческое любопытство мешает.

Причиной этому основа: она создана по мотивам классиков Эдгара Алана По, в частности «Падения дома Ашеров», и Говарда Филлипса Лавкрафта, отсылки на которого начинаются уже с имени одного из главных героев.

В начале предстоял выбор протагониста: племянница бывшего владельца поместья Эмили Хартвуд или частный сыщик Эдвард Карнби. Одного из них в мрачный луизианский особняк Дерсето привела таинственная смерть хозяина Джереми Хартвуда. Полиция дело быстро закрыла, посчитав самоубийством, и, зная устоявшуюся репутацию места, это никого не удивило.

В рассказы о злой силе герою не верилось до той поры, пока он с ней не столкнулся. На входе двери безвозвратно захлопываются, и основной целью становится — спасение из места, населённого жуткими существами. Для этого придётся изучить особняк, решить его загадки, одновременно расправляясь с монстрами или пытаясь избежать встреч с ними.

Продолжения, даже относительно недавние, к сожалению, подобных эмоций не вызывали и нового жанру не принесли. Так же как и одноимённая дилогия по мотивам игры режиссёра Уве Болла.

Чуть раньше прошлой игры списка, в 1989 году, на приставке Famicom от Nintendo вышла Sweet Home, основанная на одноимённом фильме того же года. Она совмещала в себе жанры survival horror и JRPG. Дизайнер Синдзи Миками планировал сделать переиздание, осовременив для нового поколения консолей. Хоть студия Capcom не получила нужных прав, основной скелет будущей игры взят именно из Sweet Home.

Изначально планировался вид от первого лица (здравствуй, седьмая часть), но технологии того времени не позволяли исполнить идею на достойном уровне. Тут роль сыграла и Alone in the Dark, в которой тоже есть и особняк, и головоломки, и монстры. От неё в Resident Evil пришла схожая механика, и по ней же серия узнавалась вплоть до Resident Evil 4.

В остальном игры роднили только цели: выжить и выбраться. Членам отряда S.T.A.R.S. приказали расследовать жестокие убийства, предположительно маньяков или каннибалов. Съеденных жертв находили вблизи города Раккун-Сити, а местной полиции найти виновных не удалось.

С «Браво», первой отправленной командой, связь быстро пропала, а на поиски отправили главных героев, команду «Альфа». При осмотре места, где предположительно должны были находиться бойцы, на героев напали жуткого вида обезумевшие псы. Укрыться можно было лишь в огромном особняке, где, что скоро выяснится, обитают не менее опасные существа, бывшие раньше людьми.

Хоррор заключался в гуляющих по тесным коридорам зомби. Выживать же приходилось при постоянной нехватке патронов и сохранений, возможных лишь в определённых местах и с помощью ограниченного количества печатных лент.

Серии Resident Evil повезло намного больше, чем Alone in the Dark. Несмотря на множество спорных решений, она всё ещё пользуется популярностью, а в последние годы и вовсе получила «вторую жизнь». Вспомнить хотя бы прошлогоднюю Resident Evil 2 Remake! А ведь ремейк третьей части может этот успех повторить. Даже спорные полнометражные фильмы Пола Андерсона с Милой Йовович продержались аж шесть частей, и уже планируется сериал от Netflix.

В отличие от прошлых игр списка, разработчики Silent Hill из Konami делали большой упор на главного героя. На то, что происходило в его голове. Страхи, детские печали, желания Гарри Мэйсона находили отражение в происходящих событиях и в тех, кто населял туманный город.

Прошло несколько лет после потери жены. Оставшись с приёмной дочерью Шерил, одинокий писатель прислушался к её просьбе съездить в «Сайлент Хилл». Отпуск начался с появления девочки на дороге по пути. Чтобы избежать беды, герой резко развернул руль в сторону.

Из-за случившейся аварии Гарри теряет сознание, а очнувшись, обнаруживает пропажу Шерил. На месте, где он видел странную девочку, теперь лишь туман. Игра наполнена постоянными поисками ответов и открытиями, которые они приносят. Часто, а впоследствии во всей серии, сюжет противоречил себе, он задавал вопросы, давая расплывчатые объяснения.

Игра пугала по-новому, заставляла думать не только над головоломками, но и над сюжетом. Ответы находились в мелочах — или же игрок сам невольно притягивал их за уши? Технические проблемы, ставшие фишкой, туман — всё это мешало видеть дальше пары метров, поэтому оставалось ориентироваться на пугающие звуки.

Композитор Акира Ямаока добился впечатляющего эффекта — многие мелодии пугают даже в солнечный яркий день. Без них атмосферу истории серии Silent Hill невозможно представить.