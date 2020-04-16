Киберфутбол: что надо знать о FIFA и PES – и как делать ставки на футбольные симуляторы

Ты бежишь к воротам Мануэля Нойера. Обходишь одного защитника, второго. Хави Мартинес ложится в подкате в отчаянной попытке выбить мяч, но ловкий финт выводит тебя один на один с легендарным вратарем. Секунда. Удар! Мяч летит в правую девятку, а Нойер падает влево. Это гол! Тебя обнимает вся команда.



Потом ты просыпаешься. Хорошо, что подобный азарт можно ощутить в реальности благодаря футбольным симуляторам и ставкам на них. Об этом и поговорим!

Что такое спортивный симулятор

Спортивным симулятором зовут видеоигру, которая совмещает управление спортивным клубом и собственно игру на поле (на паркете, на льду – нужное подчеркнуть). Это самый настоящий мостик между реальным спортом и киберспортом.



Особенной популярностью пользуется интерактивный футбол. Многие стремятся завоевать признание игрой в футбольные симуляторы: от рядовых обладателей приставок до начинающих ютуберов и мировых звезд классического спорта.



Некоторые, как, например, бразильский форвард Венделл Лира, и вовсе вешают бутсы на гвоздь, чтобы полностью посвятить себя борьбе на виртуальном газоне.

FIFA и PES – два кита футбольных симуляторов

Есть два основных футбольных симулятора – PES и FIFA. Обеим играм нет равных ни в визуальной части, ни в плане управления и реализма. Статус фаворита аудитория и сообщество профессиональных киберспортсменов присвоили FIFA. Скачать бесплатно PES 2020 или FIFA 20 легально нельзя, игры надо покупать в официальных сторах.

Почему FIFA популярнее?

Во-первых, она лучше приспособлена для игры по сети, что упрощает дистанционный отбор. Во-вторых, этот симулятор насыщен лицензиями: в нем представлены 90 реальных стадионов, 30 официальных чемпионатов, более 700 команд и свыше 17 000 аутентичных игроков.



Основной соревновательный режим FIFA 20 – Ultimate Team. Игрок может создать команду мечты с суперзвездами настоящего и прошлого. Хотите собрать в одной команде Лионеля Месси и Зинедина Зидана? Именно здесь это возможно.

В чем особенности киберфутбола

Киберфутбол любят за индивидуальность. Виртуальная команда по-прежнему состоит из 11 человек, но управляет ею один человек. При этом матч идет по всем правилам и канонам классического спорта Игрок выступает в роли тренера, стратега и решающего звена на поле, переключаясь между виртуальными футболистами.



Впрочем, играть можно в двух других форматах: «2 на 2» и «11 на 11».



Победная комбинация



Успех в соревновательном киберфутболе складывается из двух ингредиентов: состав команды Ultimate Team плюс личные навыки кибератлета. Игровые модели футболистов неспроста называются именно аналогами. Они обладают не только внешностью, но и характеристиками своих реальных прототипов.



Учтено все:

рост спортсмена,

техника игры,

сильные и слабые стороны,

дриблинг,

сила удара,

владение мячом,

выносливость,

скорость рывков,

навыки коротких и длинных пасов, так далее.

Всю эту информацию собирают путем анализа противостояний на реальных футбольных полях, а затем закладывается в программу симулятора.



Игрок должен не только умело жать на кнопки и обладать быстрой реакцией, но и собирать из всего многообразия спортсменов сбалансированную команду.



В Ultimate Team за каждую боевую единицу приходится платить внутриигровой или реальной валютой. Если не можете оплатить из кошелька, будете вынуждены долго и упорно копить внутриигровые деньги на желаемый трансфер.

Где грань между реальным и виртуальным спортом?

На сегодня киберфутбол и футбол тесно переплетены. Почти у каждого известного футбольного клуба есть свои киберподразделения, которые защищают его честь на турнирах по различным киберспортивным дисциплинам. Самый яркий пример – ЧМ по футбол, проходящий раз в четыре года в реальным мире. Его аналог в киберсреде – FIFA eWorld Cup, радующий фанатов красивыми голами ежегодно. На него в съезжаются представители сильнейших киберспортивных клубов, чтобы побороться за доброе имя своей организации и солидные выигрыши. В 2019 году призовой фонд турнира составил 500 000 долларов США, из которых половину получил победитель.



Как разобраться в киберфутболе?



Чтобы понять происходящее в игре, не обязательно самому умело обращаться с контроллером. Достаточно знать, что такое футбол и как в нем все устроено.



Если же хотите успешно играть, обязательно разработать видение поля, которое помогает при перепасовках, наработать комбинации и вооружитьсятактическими решениями. Не один экс-футболист говорил, что соревновательное прошлое очень помогло ему при переходе в ряды киберспортсменов – и продолжает помогать.

Какие бывают ставки на киберфутбол и как их делать

Основное отличие киберфутбола от прародителя – динамичность. Она достигается за счет ускоренного времени матча. В футбольных симуляторах стандартный тайм длится 6 минут, а весь матч – 12. Такой темп и огромное количество событий в FIFA и



PES гарантирую широкий выбор матчей для ставок буквально каждый день. Ставить можно крупные и мелкие суммы, собирать экспрессы и получать быстрый расчет.



В остальном симулятор и оригинальная игра мало чем отличаются: те же правила, знакомые спортсмены на поле, красные и желтые карточки, серии пенальти.

Киберфутбол настолько приближен к реальному, что любой интересующийся футболом человек без труда разберется и получит удовольствие от виртуальных соревнований. Поэтому аудитория FIFA и PES растет как у экранов, так и в ставках Объем таких ставок в ФОНБЕТ вырос в 3 раза в апреле по сравнению с началом года.



На что делать ставки в FIFA и PES



Ставки на футбольные симуляторы привлекательны своей схожестью со ставками на большой футбол. Здесь те же типы ставок и большая роспись: от стандартных фор и тоталов до ставок на тайм-матч, угловые, желтые карточки и удары в створ ворот.



Главные особенность выбора ставок на киберфутбол таковы.

Роль анализа команд и футболистов на поле теряется, потому что в соревновательных матчах играют почти равные по силе составы. На первый план выходят возможности людей, которые сидят у экрана с геймпадом в руках. Важнее психологический аспект. На крупных турнирах игроки оказываются под давлением. В этом случае киберспортсмен может потерять нить управления игрой и даже с суперзвездным составом проиграть команде третьего дивизиона. Зрители могут помешать игроку сосредоточиться, и даже неудобное кресло, предоставленное организаторами, способно повлиять на выступление киберспортсмена. Особенно такие нюансы сказываются на новичках, впервые вышедших на большую сцену. Ставить лучше в лайве. С первых минут игра может пойти в одни ворота, чему найдется уйма причин: игрок неважно себя чувствует физически или подавлен морально. В эту же копилку идет непривычное спортсмену обновление Ultimate Team. Уловив настроение игроков и ход игры, можно успешно спрогнозировать исход.

Ставки на киберфутбол рассчитывают по стандартным правилам. Но благодаря краткости событий вы получите выигрыш намного скорее, чем в реальном футболе.



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