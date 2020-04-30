Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite покорил миллионы игроков

Fortnite — одна из самых популярных игр в мире, которая меняет будущее прямо здесь и сейчас. В прошлом году в игре прошёл концерт Marshmello, который собрал аудиторию в 10 миллионов игроков. В минувшие выходные игра от Epic Games продвинулась на ступеньку выше. Рэп-исполнитель Трэвис Скотт провёл пять концертов в Fortnite, побив рекорд Marshmello. За его выступлением в Fortnite наблюдали 27 миллионов игроков. Суммарная же аудитория просмотревших его концерт на различных площадках составила 48, 8 миллионов человек.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Faiz.

Не каждый исполнитель подойдёт для внутриигрового события в Fortnite. Очевидно, предпочтение отдаётся популярным рэп и хип-хоп исполнителям, поскольку они интересны молодой аудитории, а Fortnite — это именно та игра, которая пользуется бешеной популярностью у подростков.

В этот раз разработчики превзошли самих себя. Начало концерта ознаменовалось с появлением в небе гигантского планетоподобного объекта с фиолетовым свечением. Через некоторое время свечение приблизилось к земле и взорвалось. После взрыва игроки увидели гигантского Трэвиса Скотта, прогуливающегося по местным окрестностям. Каждый новый трек сопровождался невероятными по красоте эффектами. Игроки побывали под водой, в космосе и в центре огненного хаоса. Многие стримеры честно признались, что во время выступления испытывали мурашки.



К сожалению, концерт длился всего 15 минут. Но для большинства игроков эти 15 минут запомнятся надолго. Epic Games извлекли уроки из предыдущих событий, сделав из выступления артиста событие планетарного масштаба. Во-первых, как только концерт начался, пользовательский интерфейс был автоматически отключён, чтобы игрокам ничего не мешало наслаждаться визуальными эффектами. Во-вторых, разработчик отказался от одноразового концерта, как было с Marshmello, и сделал целое турне, состоящее из пяти концертов. Это позволило привлечь максимальное количество игроков.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал Marshmello.

Самая захватывающая перспектива для всех нас заключается в том, что виртуальные концерты в Fortnite могут успешно сосуществовать с живыми концертами, прекрасно дополняя их новыми возможностями и спецэффектами. В новой реальности нам больше не нужна сцена, которая ограничивает взаимодействие артиста с публикой. Если хочется рассмотреть артиста поближе, вы можете без проблем приблизиться к исполнителю на расстояние вытянутой руки, либо наблюдать за происходящим со стороны. Живые концерты позволяют увидеть эмоции артиста, чувства и переживания, но они не позволяют вам летать и прыгать, пока рэпер прогуливается по воде.

Даже те люди, которым до этого игра была в принципе неинтересна, готовы познакомиться с Fortnite исключительно для участия в таких разовых мероприятиях. Это открывает для разработчиков, артистов и брендов новые возможности. Почти половина товаров Трэвиса Скотта, посвящённых событию, включая аксессуары для геймпадов и толстовки, были распроданы за трое суток, а новый трек под названием The Scotts, исполненный во время концерта, взлетел на первое место глобального чарта Spotify 200 с почти 7,5 миллионами прослушиваний.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал Travis Scott.

Fortnite уже давно доказала, что это больше, чем просто игра. Когда производитель обуви Nike выпускал свои новые кроссовки, то он использовал Fortnite в качестве своей рекламной кампании. Даже известная компания Marvel, которая не нуждается в излишнем представлении, использовала Fortnite для рекламы «Мстителей». Во время этой коллаборации игроки могли примерить Перчатку Бесконечности и превратиться в вершителя судеб миллиардов живых существ.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал PS360HD2.

Франшиза Deadpool использует Fortnite для продвижения как игр, так и фильмов. То же самое можно сказать и про известную киновселенную «Звёздные войны». В конце концов Fortnite способна заинтересовать игрока событиями, не связанными с известными личностями или брендами. Достаточно вспомнить ивент, когда на карте открылась червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Всё, что осталось после неё — это чёрный экран.

Видео можно посмотреть на YouTube-канал Comrad3s.

Если вам не 15 лет и вы не заядлый фанат игры, то вас могут рассмешить такие события. И это естественно, пока вы не познакомитесь с ними поближе. «Я иду на концерт Трэвиса Скотта в Fortnite» — подобная фраза наверняка прозвучит глупо и неуместно в компании людей, которые незнакомы с игрой. Но когда вы начнёте рассказывать им про новый опыт и впечатления от виртуальных концертов, они наверняка этим заинтересуются. Когда в мире бушует эпидемия, такие события — это единственное, что у нас сейчас есть.