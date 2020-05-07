Идеальная подруга детства. Лучший косплей Тифы из Final Fantasy VII

Релиз Final Fantasy VII Remake подогрел интерес ко вселенной игры, в особенности – к её персонажам. В этом нет ничего удивительного, ведь Final Fantasy VII полнится харизматичными героями, которые довольно быстро запоминаются и начинают вызывать искреннюю симпатию. В особенности это касается Тифы, чей внешний вид вместе с приятным характером впечатлили игроков по всему миру. Косплея на неё предостаточно, и тут мы собрали только самый лучший.

Тифа – подруга главного героя Клауда, которую тот знает с самого детства. Раньше они были очень близки, но со временем их пути разошлись. За несколько лет разлуки между бывшими друзьями выросла стена непонимания, при каждом разговоре Тифы и Клауда чувствуется огромное напряжение. Но при этом все остальные знакомые девушки её очень уважают и любят.



В результате создаётся интересный контраст, который и служит основой всей сюжетной линии героини в Final Fantasy VII. Тифа добрая и отзывчивая, отлично выглядит, способна постоять за себя и в целом близка к идеалу. Но между ней и главным героем поначалу нет ничего, кроме холода и отстранённости. За Тифу моментально начинаешь переживать, отсюда и любовь фанатов к ней.



Косплееры пытаются в своих образах воссоздать энергичность и боевую натуру Тифы. Именно по соответствии атмосфере персонажа мы и отобрали лучшие, по нашему мнению, работы.

Тифа от Марии Швецовой

Тифа от Hana Bunny

Тифа от Tifa Lockhart

Тифа от Moonie Warrior

Тифа от Larissa Rochefort

Тифа от Le Blaaanc

Тифа от Cosmic Rabbit

Тифа от KaYa Huang

Тифа от Александры Реил

Тифа от Midna

Тифа от Ксении Канды

Тифа от Триши Хершбергер