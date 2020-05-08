Они стали самыми успешными в новом жанре. Лучшие «королевские битвы»

Ещё совсем недавно новые баттл-рояли появлялись чуть ли не каждую неделю. Мы уже писали про те проекты, которым не удалось привлечь или удержать аудиторию, а теперь расскажем о тех, у кого это всё-таки получилось сделать.

Они так и не стали новыми Fortnite и PUBG. Провалившиеся «королевские битвы» Выбор популярного жанра ещё не гарантирует хорошего результата.

Playerunknow’s Battlegrounds

Массовая популярность «королевских битв» началась с PUBG. На момент выхода она предлагала совершенно новый игровой опыт выживания со смертельной зоной и реалистичной физикой пуль.

Как и в случае с DayZ, механики обкатывали в моде для ArmA II, а позже перенесли в собственный полноценный проект. PUBG быстро обзавелась большой фан-базой: игроков привлекал необычный PvP формат, вдобавок на новинку подсело много известных стримеров, тем самым, хорошо прорекламировав творение Bluehole.

Сама идея кажется довольно простой: сотня человек спрыгивает с самолета на специально подготовленный остров, на территории которого разбросано оружие, броня, аптечки, разновидности стимуляторов и средств передвижения. С течением времени размер игровой локации уменьшается, поэтому приходится постоянно двигаться и смотреть по сторонам. Последний выживший в этом побоище становится победителем.



Немалую роль здесь играет азарт – игрок раз за разом прыгает с парашютом в надежде найти хороший лут, сделать парочку красивых фрагов и сохранить собранное до конца игры. А когда не выходит, то сразу хочется запустить поиск следующего матча, чтобы попробовать ещё раз.

Первое время новости о PUBG были повсюду, но спустя пару лет она начала терять аудиторию. Все дело в плохой оптимизации и большом количестве багов, разработчики банально не смогли довести свою работу до ума и стабильно поддерживать игру контентом. К тому же, конкуренты быстро подхватили фишку и оперативно выпустили свои собственные баттл-рояли.

Ещё одна суперуспешная «королевская битва», обогнавшая всех по количеству игроков и ежегодному заработку. Оригинальная Fortnite – это кооперативная игра про защиту от зомби, где необходимо строить баррикады и отстреливать живых мертвецов пока те их не сожрали.



Игра была платной и не особо успешной до момента появления бесплатного режима всё ещё диковинной «королевской битвы».

Fortnite почти во всём кардинально отличается от PUBG, особенно визуальным стилем и физикой. Мир Fortnite – это яркий сказочный мультик, где вместо военного самолета игроки десантируются из летающего автобуса.



Каждый персонаж после приземления вооружён большой киркой, с помощью которой можно не только проломить врагу голову, но и добывать ресурсы для строительства тактических и защитных объектов вроде стен, подъёмов, вышек и даже целых крепостей.

Создание построек – основная уникальная фишка баттл-рояля от Epic Games. В умелых руках эта механика даёт очень высокое оборонительное и позиционное преимущество. Некоторые про-игроки жаловались разработчикам, что соревнования по Fortnite больше похожи на состязание архитекторов, чем на борьбу за выживание между стрелками.



За счёт невысоких требований к железу и бесплатной модели распространения Fortnite обогнала PUBG по количеству игроков. Авторы постоянно радуют фанатов обновлениями и тематическими событиям. Помимо привычных для онлайн-игр праздничных ивентов на Рождество или Хэллоуин, создатели запускают коллаборационные события с известными фильмами наподобие «Мстителей» и «Джона Уика». Проходят в Fortnite и виртуальные концерты с участием известных музыкантов.

На момент написания текста последней подобной акцией стал внутриигровой концерт рэпера Трэвиса Скотта, который одновременно смотрело более 12 миллионов человек!

Apex Legends – «королевская битва» во вселенной TitanFall, вышедшая без каких-либо анонсов. Сообщество удивилось такому маркетинговому ходу, за счёт чего Apex в считанные дни смогла набрать первый миллион активных игроков.



В игре отсутствует соло-режим и вместо сотни случайных бедолаг, одержимых жаждой жизни и адреналина, сражаются 20 отрядов по 3 человека в каждом. Время от времени авторы включают временный режим на двух напарников.

Персонажи здесь не безликие модельки, а герои с разными и уникальными способностями. Кто-то ставит защитное силовое поле, кто-то умеет открывать телепорты и становиться невидимым, а кто-то лечит союзников или пользуется крюком-кошкой. Умения довольно сбалансированы и выделить какое-то одно из них не получится.



Карта здесь меньше, а геймплей быстрее, чем в PUBG и Fortnite. Для достижения цели необходима грамотная командная работа. Союзники могут нажатием одной кнопки маркировать нужный лут, указывать, где противник или куда следует двигаться. Высадкой руководит командир отряда: после установки им точки сброса все трое отправляются в свободное падение.

Также товарищи по команде способны воскрешать павших друзей. После смерти одного из членов отряда на нём остаётся специальный жетон, который используется на «Маяках возрождения», после чего убитый возвращается на поле боя без оружия и брони.

Call of duty: Warzone

Warzone – это бесплатный игровой режим Call of duty: Modern Warfare. Для его запуска не нужна основная игра, клиент «королевской битвы» скачивается отдельно.



Разработчики Warzone упростили привычный геймплей и привнесли в жанр несколько интересных нововведений. Первое из них – увеличенное количество игроков в одном матче со 100 до 150. При прыжке с парашютом вы больше не беспомощны, в момент полёта ничто не помешает выхватить базовый пистолет и подстрелить ближайшего десантирующегося соперника.

Вдобавок, больше не нужно таскать с собой аптечки – здоровье восполняется само собой вместо кучи разных шлемов и брони – только бронепластины для защитного жилета, а пушки и патроны подбираются автоматически.



Участвовать в битве можно как в соло, так и в дуо и целым отрядом. После смерти боец отправляется в ГУЛАГ, где сражается один на один с другими убитыми за право вернуться обратно. При игре в соло, потерпев поражение в ГУЛАГе, партия заканчивается, но, играя вместе с кем-то, у союзников есть возможность выкупить своего погибшего друга за разбросанные по карте деньги.

За местные деньги также покупаются оружейные комплекты с перками, боеприпасы, пластины, награды за серии убийств и самовоскрешение.



Командные действие здесь проработаны более детально, чем в Apex Legends. Помимо маркировок, союзники способны передавать друг другу патроны, броню и деньги. Такой простой менеджмент ресурсов добавляет простора для тактики.



Помимо классического выживания, в «королевской битве» есть дополнительный режим, где главная цель не остаться последним, а собрать как можно больше денег.

Местонахождение наиболее богатых игроков подсвечивается на мини-карте, поэтому втихаря набить карманы и отсидеться в кустах не получится, но и беспокоиться сильно не стоит. Всегда можно попробовать убежать на другой конец поля, благо ограничение безопасной зоны отсутствует. Но если вас всё-таки достали – не переживайте, возрождение здесь моментальное и буквально через пару секунд после гибели вы полетите мстить обидчикам.



С момента запуска в Call of duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек. Если кто-то из них после этого решился на покупку Modern Warfare, то он был приятно удивлен обратной совместимостью прогресса – все открытые пушки, обвесы и раскраски одновременно доступны и в обычном мультиплеере.

Пока что у Warzone самый низкий порог вхождения для новичков, она намного проще своих конкурентов. А недавно арт-директор Infinity Ward Тэйлор Куросаки заявил, что с выходом новых частей Call of duty создатели не собираются прекращать поддержку Warzone. Игра станет своеобразной объединяющей точкой для подсерий франшизы.

Garena Free Fire

На смартфонах в «королевские битвы» играют даже чаще, чем на ПК и консолях. Это объясняется тем, что далеко не каждый может позволить себе хороший компьютер или консоль, а покупка телефона не выглядит настолько затратно. Та же PUBG чувствует себя там намного лучше – она бесплатна, лагов меньше и новый контент выпускается чаще.



Во многих регионах мобильная Garena Free Fire по популярности давно обогнала PUBG Mobile. Количество игроков в одном матче составляет 50 человек, поддерживается режим сквадов по 4 участника в каждом, исследовать карту можно как пешком, так и на транспорте. Одна партия длится около 10 минут, что очень большой плюс для портативного гейминга.

Free Fire ещё и успешная киберспортивная дисциплина. Чемпионат мира 2019 года в пике смотрело более 1 миллиона человек – абсолютный рекорд для «королевских битв». Кстати, в одной из лучших команд в этой дисциплине – cборной Чеченской Республики – играет девушка.