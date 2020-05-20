Готы, хиппи и просто дети. Как выглядели известные киберспортсмены в прошлом

За последние 10-15 лет киберспорт прошёл большой путь из подвалов до больших стадионов. Вместе со всей сферой менялись и геймеры, которые добились широкой известности. Предлагаем взглянуть, как выглядели известные киберспортсмены на заре своей профессиональной карьеры.

Вот, например, чемпион первого The International по Dota 2 более 10 лет назад. Клемент Puppey Иванов многим был известен своей шевелюрой, о которой ходили самые невероятные слухи. С тех пор он сильно изменился, но доту не бросил — и несколько последних сезонов является капитаном одной из сильнейших команд мира Team Secret.

Кстати, справа на фото ещё один крутой капитан и чемпион мира. Узнали его?

А один из самых известных российских дотеров Ярослав NS Кузнецов в 2007 году красил волосы в чёрный и был похож на настоящего гота. Он уже давно не выступает на про-сцене, но изредка вспоминает те годы на стримах: экс-игрок проводит трансляции на Twitch и работает аналитиком на крупных чемпионатах. Справа – вновь пасхалка, хотя Lost с тех пор почти не изменился.

Игроки того времени с теплом вспоминают совсем мелкого паренька, который лез везде, куда мог, и попутно задавал кучу вопросов. Зато когда садился за компьютер – поражались даже геймеры со стажем. Через несколько лет Даниил Dendi Ишутин станет одним из самых узнаваемых киберспортсменов планеты.

Только взгляните на этого примерного мальчика на фото снизу! Даже не верится, что Владимир PGG Аносов станет одним из самых бескомпромиссных капитанов СНГ, который позволял себе в матчах (а сейчас – в эфирной студии) такое, что… Думал ли тогда этот парень, что станет легендой доты и совсем немного прибавит в весе?

От доты – к Counter-Strike. И если комментатора Арсения ceh9 Триноженко узнать достаточно легко, то вот парня слева определить куда сложнее. Тогда игрок NAVI Даниил Zeus Тесленко только мечтал о татуировках, титуле чемпиона мира и невероятной карьере длиной более 10 лет.

«А кто это такой – X-GOD?» – наверняка спросил бы 20-летний Михаил Dosia Столяров, обратись к нему кто-то по этому прозвищу в то время. Тогда до мировой известности ему было ещё далеко, но в 2010 году он уже считался одним из самых талантливых игроков в России и СНГ. И потенциал свой вполне успешно раскрыл.

И ещё одна легенда Counter-Strike. Как видим, Дмитрий hooch Богданов уже во времена Arbalet Cup прекрасно понимал, что такое стиль. Хотя до бронзы WESG 2017 в составе сборной и плей-офф мэйджора в Кёльне было ещё далеко, российский игрок уже 15 лет назад разваливал на всех турнирах, в которых участвовал.

Среди участников киберспортивных турниров и сейчас довольно мало представительниц прекрасного пола, но уже на российских отборах ASUS Spring 2008 будущая чемпионка Елена meG Урусова явно нацеливалась на победу. Через несколько лет она выиграет кучу турниров, успеет поработать в студии аналитики и даже откроет своё шоу в YouTube.

Ну и закончим небольшой загадкой. Угадать этого игрока несложно, но только если вы хорошо знакомы с историей Counter-Strike. Глаза просто горят!