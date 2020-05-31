Во что поиграть до выхода PS5 и Xbox Series X? Самые ожидаемые игры 2020 года

В конце 2020 года в продажу должны поступить консоли следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, которые по словам разработчиков навсегда изменят игровую индустрию. Но до их выхода ещё долгих полгода, а в это время тоже нужно во что-то играть. Однако поводов для беспокойства нет, ведь игровые студии уже анонсировали множество новинок на любой вкус. И мы отобрали из них лишь 10 самых достойных, которые помогут скрасить ожидание до выхода PS5 и Xbox Series X.

Valorant

Дата выхода: 2 июня

Платформы: PC

Студия Riot Games и так известна на весь мир благодаря своей сверхпопулярной MOBA League of Legends. Но теперь разработчики попытаются отвоевать свой кусок рынка онлайн-шутеров. Valorant совмещает в себе минимализм и лаконичность Counter-Strike с уникальными умениями у каждого персонажа как в Overwatch. Закрытый бета-тест показал, что потенциально игра окажется вполне занимательной и явно сумеет привлечь свою аудиторию.

The Last of Us Part II

Дата выхода: 19 июня

Платформы: PS4

Продолжение одного из главных эксклюзивов PlayStation обещает стать разнообразнее, мрачнее и взрослее. Пускай игру уже окружили скандалы и сливы, поспешные выводы делать не стоит. Любая игра Naughty Dog лишь при её непосредственном прохождении раскрывается в полной мере. Так что очень ждём, чем же удивит новая глава истории Элли.

Ghost of Tsushima

Дата выхода: 17 июля

Платформы: PS4

Студия Sucker Punch прославилась серией игр о людях с суперспособностями Infamous, а Ghost of Tsushima станет её первой игрой за шесть лет. В ней вы возьмёте на себя роль самурая Дзина, которому предстоит изменить своим принципам и идеалам, чтобы защитить дом и близких. Всем любителям атмосферы Японии играть обязательно.

Mafia: Definitive Edition

Дата выхода: 28 августа

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Первая часть серии Mafia считается культовой классикой, а её полный ремейк должен познакомить с историей Томми Анджело новых игроков. Hangar 13 переработает всё в игре с нуля, добавит новые задания и расширит сценарий. Главное, чтобы это не навредило магии оригинальной истории, которая и сегодня остаётся прекрасной.

Serious Sam 4

Дата выхода: лето 2020-го

Платформы: PC, Stadia

Игры про серьёзного Сэма никогда не были про сюжет, графику или необычные механики. В их основе всегда лежал отстрел сотен и тысяч врагов под бодрый саундтрек. Serious Sam 4 обещает поднять ставки ещё выше. И пускай выглядит она не слишком современно, но веселья явно принесёт очень много.

Crusader Kings III

Дата выхода: 1 сентября

Платформы: PC

Стратегии от Paradox Interactive – это отдельный поджанр игр, в котором можно утонуть на долгие месяцы из-за обилия возможностей и нюансов. В Crusader Kings III вам вновь предстоит построить свою успешную династию Средневековья, заодно постаравшись угодить и знати, и простому народу. Конечно, с первого раза у вас вряд ли получится что-то внятное. Но Paradox и рассчитывает, что вы проведёте в игре студии очень много времени.

Marvel's Avengers

Дата выхода: 4 сентября

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Так как в сердцах фанатов Marvel ещё жива память о «Мстителях: Финал», то сейчас идеальное время для выпуска игры по Мстителям. И в сентябре этого года Square Enix издаст её. Причём разработчики поставили себе амбициозную цель: сделать аналог Destiny про супергероев. Выглядит интригующе, так что, быть может, вселенная Marvel пополнится ещё одной достойной игрой.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2

Дата выхода: 4 сентября

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Когда-то скейтерские игры с участием самого Тони Хоука были своеобразным символом молодости и бунтарства. И если в 2020 году вам не хватает виртуальных трюков на скейте, то Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 призвана спасти от скуки. В качестве приятного бонуса вернутся почти все музыкальные треки из оригинала, так что атмосфера нулевых гарантирована.

Cyberpunk 2077

Дата выхода: 17 сентября

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Авторы «Ведьмака» готовятся вновь перевернуть наши представления о ролевых играх, теперь уже в киберпанк-сеттинге. Пока всё выглядит просто идеально. CD Projekt RED обещает большой и насыщенный открытый мир, а также разнообразие квестов и методов их выполнения. Добавьте к этому фирменную любовь польской студии к мелочам и деталям – и получите почти готовый шедевр. Нас ждёт главная игра года, не иначе.

Assassin's Creed Valhalla

Дата выхода: 2020 год

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Новая часть ассасинской саги позволит увидеть все обычаи и традиции викингов, а заодно и самому побывать в их шкуре. При этом Ubioft обещает вернуть классические элементы серии вроде социального стелса, и расширить возможности для отыгрыша и прокачки. Как всё это выйдет у студии – загадка. Но лучшего экскурса в историю человечества среди видеоигр не найти, поэтому Assassin's Creed Valhalla стоит любить как минимум за это.