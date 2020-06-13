6 важных деталей, которым уделили мало внимания на презентации PlayStation 5

Более чем через год после анонса PS5 Sony Interactive Entertainment наконец-то показала, как выглядит её новая консоль. 11 июня компания провела часовую онлайн-презентацию, на которой она также представила первоначальный список игр для PlayStation 5. Было много неожиданных моментов, таких как анонс PS5 без дисковода, но также было несколько важных вещей и фактов, которые прокрутили очень быстро на презентации, из-за чего вы могли их просто не заметить.

Что не так с дизайном PlayStation 5 и почему диски – это прошлое Профессиональные дизайнеры оценили для «Чемпионата», чем хороша новая PS5 и где игроков ждут проблемы.

Игры и дизайн показали, а дату выхода не раскрыли. Всё, что мы узнали из презентации PS5 Ждём ответного удара от Microsoft.

6. Не волнуйтесь, вы сможете положить PS5 горизонтально

Футуристичный дизайн стал причиной разыгравшейся дискуссии. Многие геймеры задались вопросом: можно ли будет расположить консоль не только вертикально, но и горизонтально?



Большую часть презентации Sony показывала консоль в вертикальном положении. Но не беспокойтесь, консоль можно будет расположить, как вам удобно — хоть горизонтально, хоть вертикально. Вы могли этого просто не заметить на презентации. Зато после презентации Sony выпустила отличные изображения с лежащей горизонтально консолью.

5. Человек Паук: Майлз Моралес не является продолжением первой части

Анонс новой игры во вселенной Человека Паука вызвал ажиотаж среди геймеров, но волнение фанатов было быстро подавлено, когда глава европейского отделения Sony Саймон Раттер рассказал, что игра Marvel's Spider-Man: Miles Morales является расширением первой части, а не её продолжением. Позже Джейсон Шрейер из авторитетного издания Bloomberg уточнил, что Marvel's Spider-Man: Miles Morales будет сопоставима по размеру и масштабу с Uncharted: Утраченное наследие — полноценным сюжетным дополнением к Uncharted 4.

4. PlayStation 5 будет массивной консолью

Возможно, это было трудно сказать во время презентации, но PlayStation 5 будет большой, массивной консолью. Пользователь форума reddit GREBO7 сравнил консоль с её предшественницами, а также со всеми консолями Xbox. Впрочем, Xbox Series X недалеко ушла от PlayStation 5. Высота PS5 составляет, предположительно, 40 см. Xbox Series X – 30, 4 см. Зато Xbox намного шире PS5. Получается, что консоли следующего поколения будут самыми передовыми, а вместе с тем — крупнейшими системами в истории.

3. Большое количество 3D-платформеров будет запущено на старте PS5

Sony размешала такие инновационные игры как Gran Turismo 7 и Horizon Forbidden West со здоровой дозой мультяшных франшиз.



Было анонсировано удивительное количество 3D-платформеров для PS5, что придало предстоящей консоли сильную ностальгическую привлекательность по прошлым временам. Sackboy: A Big Adventure, Ratchet & Clank Rift Apart и Oddworld: Soulstorm — все они построены на давней серии PlayStation и стали приятным сюрпризом для всех, кто был связан с Sony со времён PlayStation 1.

2. Sony показала загрузочный экран PS5 в течение нескольких секунд

Разработчики мгновенно показали загрузочный экран PlayStation 5, который будет встречать вас при каждом запуске консоли. Из-за чего многие геймеры могли упустить этот момент. Но, как говорится, Интернет всё помнит. Напомним и мы этот момент.

Видео можно посмотреть на канале Play Room в YouTube.

Как можно увидеть, Sony отказалась от агрессивно синего фона, который был главной темой на PlayStation 4. В этот раз она выбрала более успокаивающие нейтральные цвета. Мы всё ещё не знаем, как будет выглядеть главное меню, но надеемся, что оно нас не разочарует.

1. PS5 будет иметь много дополнительных аксессуаров

Помимо PS5 можно будет обзавестись зарядной станцией геймпада DualSense, беспроводной гарнитурой Pulse 3D, пультом дистанционного управления мультимедиа и HD-камерой. Мы до сих пор не в курсе, сколько будет стоить консоль или любой из перечисленных аксессуаров, но ожидаем, что все они будут продаваться отдельно от консоли.

Напомним, что точная дата выхода PlayStation 5 до сих пор держится в секрете. Известно лишь то, что консоль выйдет в конце 2020 года.