Что не так с дизайном PlayStation 5 и почему диски – это прошлое

«Красоты больше, чем рациональности»
Алексей Карфидов, промышленный дизайнер, сооснователь Лаборатории инженерного дизайна Karfidov Lab
– Если соотнести объем конструкции, получится, что габарит определяется декоративными элементами. Красиво, но вероятно могло бы быть компактней.
Такие компании как Sony и Microsoft вправе задавать свои тренды в дизайне консолей и противопоставлять друг другу разные решения. Меня не отпускает мысль, что этот дизайн реакционный. Сделан сугубо в ответ на большой корпус нового поколения Xbox.
Sony, понимая, что в этот раз аппаратно, возможно, отстают, перестроились и ответили более легкой формой как преимуществом над обликом конкурента. Вид мне нравится, хотя в нем красоты больше, чем рациональности.
Так и вижу, как маленький ребенок хватается или случайно цепляется за выступающее крыло и опрокидывает пластиковый корпус на бок. Легкость в восприятии, но минус в устойчивости. Консоль будет сложно пылесосить и протирать, но облик таких продуктов определяется не этим.
Белый цвет – рисковое и сомнительное решение. Особенно для геймпада. Кажется, что белым подчеркивают легкость форм, как превосходство над конкурентом. С практической точки зрения возможно было бы лучше, если бы [у покупателя] был выбор. С другой стороны, эта белая зона может стать местом для кастомизации и специальных изданий.
Самое интересное, что этот облик подчеркивает вымирание дисководов.
Сейчас гораздо проще купить игру через встроенный интернет-магазин. По данным Алексея Макаренко, в 2019 году объем продаж цифровых и физических копий вроде как сравнялся. С «цифрой» проще и удобнее. Но и у дисков есть свои плюсы, как минимум, их можно перепродать.
Так вот, в облике PS5 выделяется ассиметричный бугорок для дисковода. Будто первоначально задизайнили симметричный корпус без дисковода, а потом, чтобы не ругаться с магазинами и издателями, дорисовали бугорок под дисковод. Если версия без дисковода будет стоить дешевле – это еще сильнее продвинет уход в «цифру».
«Практичность во многих случаях стоит далеко не на первом месте»
Сергей Кулинкович, арт-директор Студии Артемия Лебедева
– Я оцениваю этот редизайн положительно. Это контрастное смелое решение с узнаваемым образом. Новая консоль круто отстраивается от конкурентов и всего, чтобы было раньше в этой линейке. Помимо преимуществ в «непохожести», по своей форме объект напоминает трофей, а также фантастическую архитектуру, что является хорошими ассоциациями в этом контексте.
Такая попытка сделать шаг в завтрашний день и при этом сильно не рисковать.
Новый дизайн вписывается в облако объектов из будущего, как их представляет себе большинство. В этом смысле нельзя сказать, что случился какой-то прорыв, но часто это и не необходимо.
«На глазок» оценить практичность решений в объектах промышленного дизайна довольно трудно. В проектах подобного масштаба решения проходят проверку тестированием в разных контекстах и, скорее всего, те очевидные потенциальные проблемы, о которых говорят обозреватели, так или иначе решены или же считаются внутри компании Sony недостаточно критичными, чтобы под них подстраиваться.
Практичность – это только одно из свойств коммерческого продукта. Во многих случаях она стоит далеко не на первом месте. И это нормально.
Высота PS5, предположительно, 40 см. Xbox Series X – 30,4 см
«Белый цвет смотрится максимально нелепо»
Данил UXLive, UX и бренд-дизайнер, основатель каналов Десигн и UX Live
– Мы живем во время, когда компании все больше стремятся если не шокировать, то заставить людей обсуждать свои решения и продукты. С этой задачей Sony справилась отлично.
В остальном, мир не готов к такому дизайну: нет интерьеров, в которые органично впишется эта башня. Протирать пыль будет гораздо сложнее. Уголки неизбежно начнут откалываться. Какая-то подставка, чтобы класть на бок, – совершенно глупое решение. Ну и белый цвет смотрится максимально нелепо. Так что это попытка эпатажа для старта [приставок нового] поколения. Со временем будут и чёрная, и компактная версии.
Хотя эта PS5 займёт свою нишу и станет трендсеттером, на который будут ориентироваться другие. Пока, конечно, дизайн не соответствует времени, если только вы не катаетесь на BMW i8, живёте в кибер-лофте на берегу океана и летаете по выходным со SpaceX.
Если «сталкивать лбами», Microsoft пошла по пути консервативного минимализма и во всем выиграла от этого. Причём даже в габаритах, судя по которым Xbox SX гораздо компактнее PS5.
Это лишь очередной виток развития дизайна как такового. Такие формы придумывали и перепридумывали и 10, и 20, и 50 лет назад. Одни вдохновляются другими, потом дизайн приедается, и делают что-то «новое» из таких же старых идей и решений. Сейчас все хотят отбросить назад «старый мир» и ждут чего-то нового, киберпанкового и футуристичного.
В мире, возможно, много любителей дизайна и эстетики, но для меня консоль – лишь коробка, которая стоит за телеком и пару раз в год дает мне эксклюзивные развлечения на пару недель. Соревнование следующего поколения (после PS5 и Xbox SX) будет не в коробке, а в облаке.
Время дисководов прошло. Грустить по ним будут разве что коллекционеры и те, кто привык продавать пройденные игры на Авито и eBay. Компаниям такие перепродажи явно не нравятся, как и то что печать и доставка дисков – это лишние финансовые, логистические и временные обязательства.
- 13 июня 2020
-
13:41
-
07:04
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:22
-
16:40
-
15:10
-
13:19
-
12:17
-
11:39
-
11:04
-
10:28
-
01:04
-
00:44
-
00:18
- 11 июня 2020
-
23:58
-
23:40
-
23:00
-
19:39
-
19:26
-
18:19
-
17:53
-
16:40
-
15:42
-
13:21
-
11:37
-
11:18
-
10:58
-
10:00
-
04:52
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23