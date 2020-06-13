Что не так с дизайном PlayStation 5 и почему диски – это прошлое

Следующее поколение PlayStation показали на презентации Sony 11 мая. Будет две версии — с дисководом и без. Почти наверняка, ценник будет отличаться. Дата выхода PS5 пока неизвестна. Если вы еще не видели новую PS5, посмотрите альбом ниже.

«Красоты больше, чем рациональности»

Алексей Карфидов, промышленный дизайнер, сооснователь Лаборатории инженерного дизайна Karfidov Lab

– Если соотнести объем конструкции, получится, что габарит определяется декоративными элементами. Красиво, но вероятно могло бы быть компактней.



Такие компании как Sony и Microsoft вправе задавать свои тренды в дизайне консолей и противопоставлять друг другу разные решения. Меня не отпускает мысль, что этот дизайн реакционный. Сделан сугубо в ответ на большой корпус нового поколения Xbox.



Sony, понимая, что в этот раз аппаратно, возможно, отстают, перестроились и ответили более легкой формой как преимуществом над обликом конкурента. Вид мне нравится, хотя в нем красоты больше, чем рациональности.

Так и вижу, как маленький ребенок хватается или случайно цепляется за выступающее крыло и опрокидывает пластиковый корпус на бок. Легкость в восприятии, но минус в устойчивости. Консоль будет сложно пылесосить и протирать, но облик таких продуктов определяется не этим.



Белый цвет – рисковое и сомнительное решение. Особенно для геймпада. Кажется, что белым подчеркивают легкость форм, как превосходство над конкурентом. С практической точки зрения возможно было бы лучше, если бы [у покупателя] был выбор. С другой стороны, эта белая зона может стать местом для кастомизации и специальных изданий.

Самое интересное, что этот облик подчеркивает вымирание дисководов.

Сейчас гораздо проще купить игру через встроенный интернет-магазин. По данным Алексея Макаренко, в 2019 году объем продаж цифровых и физических копий вроде как сравнялся. С «цифрой» проще и удобнее. Но и у дисков есть свои плюсы, как минимум, их можно перепродать.



Так вот, в облике PS5 выделяется ассиметричный бугорок для дисковода. Будто первоначально задизайнили симметричный корпус без дисковода, а потом, чтобы не ругаться с магазинами и издателями, дорисовали бугорок под дисковод. Если версия без дисковода будет стоить дешевле – это еще сильнее продвинет уход в «цифру».

Игры и дизайн показали, а дату выхода не раскрыли. Всё, что мы узнали из презентации PS5 Ждём ответного удара от Microsoft.

«Практичность во многих случаях стоит далеко не на первом месте»

Сергей Кулинкович, арт-директор Студии Артемия Лебедева

– Я оцениваю этот редизайн положительно. Это контрастное смелое решение с узнаваемым образом. Новая консоль круто отстраивается от конкурентов и всего, чтобы было раньше в этой линейке. Помимо преимуществ в «непохожести», по своей форме объект напоминает трофей, а также фантастическую архитектуру, что является хорошими ассоциациями в этом контексте.

Такая попытка сделать шаг в завтрашний день и при этом сильно не рисковать.

Новый дизайн вписывается в облако объектов из будущего, как их представляет себе большинство. В этом смысле нельзя сказать, что случился какой-то прорыв, но часто это и не необходимо.



«На глазок» оценить практичность решений в объектах промышленного дизайна довольно трудно. В проектах подобного масштаба решения проходят проверку тестированием в разных контекстах и, скорее всего, те очевидные потенциальные проблемы, о которых говорят обозреватели, так или иначе решены или же считаются внутри компании Sony недостаточно критичными, чтобы под них подстраиваться.

Практичность – это только одно из свойств коммерческого продукта. Во многих случаях она стоит далеко не на первом месте. И это нормально.

Высота PS5, предположительно, 40 см. Xbox Series X – 30,4 см

«Белый цвет смотрится максимально нелепо»

Данил UXLive, UX и бренд-дизайнер, основатель каналов Десигн и UX Live

– Мы живем во время, когда компании все больше стремятся если не шокировать, то заставить людей обсуждать свои решения и продукты. С этой задачей Sony справилась отлично.



В остальном, мир не готов к такому дизайну: нет интерьеров, в которые органично впишется эта башня. Протирать пыль будет гораздо сложнее. Уголки неизбежно начнут откалываться. Какая-то подставка, чтобы класть на бок, – совершенно глупое решение. Ну и белый цвет смотрится максимально нелепо. Так что это попытка эпатажа для старта [приставок нового] поколения. Со временем будут и чёрная, и компактная версии.



Хотя эта PS5 займёт свою нишу и станет трендсеттером, на который будут ориентироваться другие. Пока, конечно, дизайн не соответствует времени, если только вы не катаетесь на BMW i8, живёте в кибер-лофте на берегу океана и летаете по выходным со SpaceX.

Если «сталкивать лбами», Microsoft пошла по пути консервативного минимализма и во всем выиграла от этого. Причём даже в габаритах, судя по которым Xbox SX гораздо компактнее PS5.

Это лишь очередной виток развития дизайна как такового. Такие формы придумывали и перепридумывали и 10, и 20, и 50 лет назад. Одни вдохновляются другими, потом дизайн приедается, и делают что-то «новое» из таких же старых идей и решений. Сейчас все хотят отбросить назад «старый мир» и ждут чего-то нового, киберпанкового и футуристичного.



В мире, возможно, много любителей дизайна и эстетики, но для меня консоль – лишь коробка, которая стоит за телеком и пару раз в год дает мне эксклюзивные развлечения на пару недель. Соревнование следующего поколения (после PS5 и Xbox SX) будет не в коробке, а в облаке.



Время дисководов прошло. Грустить по ним будут разве что коллекционеры и те, кто привык продавать пройденные игры на Авито и eBay. Компаниям такие перепродажи явно не нравятся, как и то что печать и доставка дисков – это лишние финансовые, логистические и временные обязательства.