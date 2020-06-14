Топ-5 старых игр с крутой графикой, поражающей до сих пор

После нескольких часов, проведённых в современных играх, где на лице героя видна каждая морщинка, невольно начинаешь предвзято относиться к тем играм, которые были задолго до, скажем, 2015 года. Аргументами обычно перечисляются деревянные анимации, картонная мимика и мыльная графика.
Память, действительно, в первую очередь услужливо напомнит обо всём, что подойдет к подобному описанию. Но всегда же существуют исключения, и мы приводим в пример пятёрку игр, на которые до сих пор приятно смотреть.
Mafia 2 (2010)
В сиквеле «Мафии» при желании можно придраться ко многим сюжетным и геймплейным деталям. Но стоит вспомнить приятное удивление, когда в начале игры впервые попадаешь в заснеженный Эмпайр-Бэй 1940-х годов. Грамотно поставленные кат-сцены с интересными ракурсами камеры, как минимум, привлекают внимание и по сей день. Даже тогда, в 2010-м, на снежной поверхности оставались чёткие следы ног и шин автомобиля, а в зеркалах были отражения. Подобные мелочи даже сейчас присутствует далеко не во всех играх.
S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо (2008)
Спустя год после релиза успешной «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышел самостоятельный приквел, где к уже знакомым локациям добавились новые территории – «Рыжий Лес», «Заброшенный Госпиталь» и «Болота».
Были заметны и изменения в графическом плане. Помимо более чёткого изображения появились такие, сейчас уже привычные, эффекты, как «намокание» и «объёмный дым». В менее прозрачной воде стало возможно увидеть отражение неба. Для полноты удовольствия от картинки присутствовала настройка «тень от солнца», которая в 2008-м значительно нагружала компьютер.
Crysis (2007)
При упоминании «старых, но красивых» серия Crysis вспоминается сразу же. В год выхода она могла запускаться далеко не на всех компьютерах, а для максимальных настроек графики не подходило и топовое, по тем временам, железо. Даже спустя несколько лет условная «крутость» компьютера оценивалась по тому, насколько высоко ты сможешь повысить настройки изображения в Crysis. Игра специально разрабатывалась с большим заделом на будущее. Спустя тринадцать лет первая Crysis вполне может конкурировать с современными проектами. До сих пор приятно наслаждаться видами тропического острова и ходить по траве, колышущейся от ветра. Да и разглядывать мелкие детали у костюма героя по-прежнему дико интересно.
The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)
В 2002 году было сложно найти игры, которые были бы красивее The Elder Scrolls III: Morrowind. И в год её выхода началась работа над TES IV. Для упрощения работы над созданием больших территорий создали программы-генераторы, что значительно ускорило выход продолжения.
Спустя четыре года Oblivion повторила успех предшественницы. К красотам мира придраться сложно и по сей день. Отражения в воде, эффекты HDR и приятное глазам освещение не отпугивают даже придирчивых, незнакомых с серией игроков.
Far Cry (2004)
Ещё одна игра, которая поразила всех красивой графикой и даже сейчас смотрится хорошо. Удивляла та тщательность, с которой прорисованы мелкие детали в виде, например, кобуры для пистолета и запасных обойм на ремне. Зелёные джунгли проработаны до травинок, а видами солнечного пляжа с белым песком, на который накатывают волны океана, хочется залюбоваться.
Вся природа выглядит по-настоящему живой. Мелкие птички разлетаются при появлении людей, а в воде колышутся водоросли и лениво проплывают рыбки.
Кроме местных красот, радует и физика окружения: тяжёлые предметы в воде – тонут, бочки – катаются по земле, а хлипкую деревянную хижину можно расстрелять.
- 14 июня 2020
-
12:55
-
10:08
- 13 июня 2020
-
23:29
-
22:49
-
19:43
-
17:54
-
14:49
-
13:41
-
07:04
-
00:12
- 12 июня 2020
-
23:22
-
16:40
-
15:10
-
13:19
-
12:17
-
11:39
-
11:04
-
10:28
-
01:04
-
00:44
-
00:18
- 11 июня 2020
-
23:58
-
23:40
-
23:00
-
19:39
-
19:26
-
18:19
-
17:53
-
16:40
-
15:42
-
13:21
-
11:37
-
11:18
-
10:58
-
10:00