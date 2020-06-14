Топ-5 старых игр с крутой графикой, поражающей до сих пор

После нескольких часов, проведённых в современных играх, где на лице героя видна каждая морщинка, невольно начинаешь предвзято относиться к тем играм, которые были задолго до, скажем, 2015 года. Аргументами обычно перечисляются деревянные анимации, картонная мимика и мыльная графика.



Память, действительно, в первую очередь услужливо напомнит обо всём, что подойдет к подобному описанию. Но всегда же существуют исключения, и мы приводим в пример пятёрку игр, на которые до сих пор приятно смотреть.

Mafia 2 (2010)

В сиквеле «Мафии» при желании можно придраться ко многим сюжетным и геймплейным деталям. Но стоит вспомнить приятное удивление, когда в начале игры впервые попадаешь в заснеженный Эмпайр-Бэй 1940-х годов. Грамотно поставленные кат-сцены с интересными ракурсами камеры, как минимум, привлекают внимание и по сей день. Даже тогда, в 2010-м, на снежной поверхности оставались чёткие следы ног и шин автомобиля, а в зеркалах были отражения. Подобные мелочи даже сейчас присутствует далеко не во всех играх.

S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо (2008)

Спустя год после релиза успешной «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышел самостоятельный приквел, где к уже знакомым локациям добавились новые территории – «Рыжий Лес», «Заброшенный Госпиталь» и «Болота».



Были заметны и изменения в графическом плане. Помимо более чёткого изображения появились такие, сейчас уже привычные, эффекты, как «намокание» и «объёмный дым». В менее прозрачной воде стало возможно увидеть отражение неба. Для полноты удовольствия от картинки присутствовала настройка «тень от солнца», которая в 2008-м значительно нагружала компьютер.

При упоминании «старых, но красивых» серия Crysis вспоминается сразу же. В год выхода она могла запускаться далеко не на всех компьютерах, а для максимальных настроек графики не подходило и топовое, по тем временам, железо. Даже спустя несколько лет условная «крутость» компьютера оценивалась по тому, насколько высоко ты сможешь повысить настройки изображения в Crysis. Игра специально разрабатывалась с большим заделом на будущее. Спустя тринадцать лет первая Crysis вполне может конкурировать с современными проектами. До сих пор приятно наслаждаться видами тропического острова и ходить по траве, колышущейся от ветра. Да и разглядывать мелкие детали у костюма героя по-прежнему дико интересно.

The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006)

В 2002 году было сложно найти игры, которые были бы красивее The Elder Scrolls III: Morrowind. И в год её выхода началась работа над TES IV. Для упрощения работы над созданием больших территорий создали программы-генераторы, что значительно ускорило выход продолжения.



Спустя четыре года Oblivion повторила успех предшественницы. К красотам мира придраться сложно и по сей день. Отражения в воде, эффекты HDR и приятное глазам освещение не отпугивают даже придирчивых, незнакомых с серией игроков.

Ещё одна игра, которая поразила всех красивой графикой и даже сейчас смотрится хорошо. Удивляла та тщательность, с которой прорисованы мелкие детали в виде, например, кобуры для пистолета и запасных обойм на ремне. Зелёные джунгли проработаны до травинок, а видами солнечного пляжа с белым песком, на который накатывают волны океана, хочется залюбоваться.



Вся природа выглядит по-настоящему живой. Мелкие птички разлетаются при появлении людей, а в воде колышутся водоросли и лениво проплывают рыбки.



Кроме местных красот, радует и физика окружения: тяжёлые предметы в воде – тонут, бочки – катаются по земле, а хлипкую деревянную хижину можно расстрелять.