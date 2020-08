Почему стоит купить PlayStation 5, а не Xbox Series X

До выхода консолей следующего поколения остаётся несколько месяцев. И хотя их точная дата появления на прилавках неизвестна, как и неизвестна окончательная стоимость, многие игроки уже начали копить деньги и размышлять, а какой консоли отдать предпочтение в этот раз. Если вы являетесь фанатом Sony или Microsoft, то навряд ли вас можно переубедить слезть с одной консоли и попробовать другую. Тут дело не только в принципе, но и в удобстве. Чаще всего подобными вопросами задаются новички, которые не могут определиться с выбором. И в этой статье мы расскажем, почему стоит приобрести PlayStation 5, а не Xbox Series X.

1. Полная эксклюзивность и больше громких игр

Начнём сразу же с главного. Первая причина отдать предпочтение PS5 из-за большого количества первоклассных и просто хороших эксклюзивных игр от внутренних и сторонних студий. Ведь эксклюзивы — это именно то, ради чего многие неконсольщики задумываются над приобретением системы, даже если дома стоит мощный компьютер.



При выборе консоли это немаловажный фактор, от которого и стоит отталкиваться. Да, некоторые эксклюзивы со временем портируют на компьютеры, как в случае с Horizon: Zero Dawn или Detroit: Become Human, но вы задайте себе вопрос: вы точно готовы ждать несколько лет, пока понравившаяся вам игра выйдет на компьютерах?



Microsoft уже второе поколение подряд собирается делать ставку на иные вещи, отказавшись от эксклюзивов (в прямом смысле этого слова) в пользу дальнейшего развития сервиса Xbox Game Pass и мультиплатформенности. Как известно, игры с Xbox можно запускать и на компьютерах. Та же Halo: Infinite выйдет и на Xbox Series X, и на Xbox One, и на ПК. С одной стороны, это практично и менее затратно, но не всех такой вариант устраивает. Ведь логика некоторых игроков такая: зачем мне покупать консоль, когда я смогу поиграть в это и на своём компьютере.



На старте продаж консолей разница в эксклюзивах будет несущественной. Можно сказать, что у Microsoft будет даже больше стартовых игр от внутренних студий, если делать выводы по прошедшим презентациям и по прошлым запускам консолей. Но через годик-два Sony начнёт закидывать игроков первоклассными эксклюзивами. В этом мы даже не сомневаемся.



К тому же у поигравших игроков на PlayStation вырабатывается некая вовлечённость в экосистему игр Sony — допустим, если вы играли в God of War на PS4, то наверняка захотите узнать продолжение истории на PlayStation 5. Так происходит и с другими эксклюзивами платформы.

2. Более быстрый SSD

У обеих консолей будет установлен твердотельный накопитель SSD, но у PlayStation 5 он будет работать почти в два раза быстрее. У консоли от Microsoft будет использоваться накопитель SSD со скоростью 2,8 ГБ/с, в то время как в PlayStation 5 будет установлен SSD со скоростью 5,5 ГБ/с.



Чтобы вы понимали, скорость SSD очень важна в прорисовке деталей в играх. Накопитель позволит практически моментально загружать игры, текстуры и объекты. И SSD, установленный в PlayStation 5, будет делать это быстрее, чем в Xbox. SSD позволит разгрузить видеопамять и ОЗУ консоли, избавив от необходимости держать в памяти много данных. Следовательно, детализация в играх должна кардинально повыситься.

3. Стоимость продуктов в рублях и наличие офиса Sony в России

В конце 2018 года Microsoft изменила стратегию на российском рынке. Сначала компания перестала продавать через онлайн-магазин подписку на Office 365, а чуть позже закрыла подписки на игровые сервисы для Xbox и перевела цены в Microsoft Store с рублей на доллары.



У российских владельцев Xbox 360 и Xbox One есть два варианта приобретения подписок — это идти к розничным продавцам или искать ключи активации на торговых площадках. Учитывая, что второй вариант является ненадёжным, лучше всего приобретать карты оплаты для Xbox LIVE и Xbox Game Pass через официального посредника Microsoft — компанию «Бука». Ещё один вариант — покупать карты оплаты в «Мвидео» и «Эльдорадо». Но там они расходятся, как горячие пирожки, к тому же стоят дороже. Как бы там ни было, но всё это доставляет дополнительные неудобства, с которыми, впрочем, можно смириться.



Но у Sony таких проблем нет. Купил консоль, заходишь в онлайн-магазин PlayStation Store, видишь там цены, указанные в рублях, заводишь свою банковскую карточку и приобретаешь товары в один клик. А ещё у Sony есть круглосуточная техподдержка на русском языке. Никаких подводных камней. Политика компании на российском рынке заключается в открытости и клиентоориентированности. И это подкупает.

4. Надёжный, популярный и узнаваемый бренд

Так исторически сложилось, что в России консоли от Sony были популярны всегда. Сначала за счёт пиратов, так как в конце 90-х и начале 2000-х мало кто мог себе позволить лицензионные игры. А потом из-за количества крутых эксклюзивов. Когда вышли Xbox 360 и Wii, то Sony немного утратила свои позиции, так как приставки от конкурентов стоили дешевле и были достаточно быстро взломаны. Несмотря на это, PlayStation 3 все равно брали многие — прежде всего, из-за лояльности к бренду и пиар-кампании. PlayStation имеет гигантскую базу фанатов не только в России, но и во всём мире. А миллионы мух, как известно, не могут ошибаться.

5. Большое количество аксессуаров

У PlayStation 5 будет самое большое количество аксессуаров в истории. Помимо самой консоли игроки смогут приобрести двойную станцию для зарядки игровых контроллеров, беспроводные наушники Pulse 3D, пульт дистанционного управления, подставку для вертикальной установки консоли и веб-камеру для захвата изображения в разрешении HD. Также Sony выпустит вторую версию шлема PS VR, который должен выйти в конце 2020 — начале 2021 года, то есть уже после выхода консоли на рынок. Гарнитура будет поддерживать разрешение 2560х1440, частоту обновления 120 Ghz, обеспечивать поле обзора в 120 градусов и работать до пяти часов от аккумулятора, ведь шлем будет беспроводным.



В следующий раз поговорим, почему вам стоит обратить внимание на консоль Xbox Series X. Microsoft стремится к превосходству на консольном рынке, что должно отразиться на игроках самым лучшим образом. Чем выше конкуренция, тем меньше шансов, что та же Sony будет почивать на лаврах. Мы не готовы точно сказать, что PS5 повторит путь PS4 и завоюет сердца игроков. А вы какого мнения придерживаетесь и какую консоль собираетесь покупать?