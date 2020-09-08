С чего всё начиналось? Топ-5 знакомых всем игр детства

Наверняка многие помнят свой первый стационарный компьютер с огромным ящиком-монитором. Однако не все вспомнят первую игру на дешёвом CD-диске за 150 рублей, а ведь с неё то, скорее всего, и началось дальнейшее увлечение играми. Мы поддались ностальгии и вспомнили пять игр, которые в своё время очень полюбились геймерам.

Max Payne (первая часть вышла в 2001-м, вторая в 2003-м)

Современные шутеры избаловали игроков регенерацией здоровья и разбросанными повсюду аптечками. Можно лишь восхититься теми, кто проходил первых «Максов». Герой умирал от одной случайной пули, а редкие лекарства восполняли лишь незначительную часть жизней.



Отдельной радостью был эффект буллет-тайма при стрельбе. Замедление времени и пафосные убийства в полёте казались чем-то свежим, ещё невиданным в видеоиграх. Геймплей, нуарный сюжет о мести и даже отсылки на скандинавские мифы удачно переплетались и связывались между собой. Такую смесь в современных играх встретишь нечасто.

Spider-Man (на PS 1 вышла в 2000-м, на PC – в 2001-м)

Игр про дружелюбного соседа было много – герой успел погостить на большинстве платформ. Именно благодаря им многие дети познакомились с популярными персонажами комиксов, а впоследствии, возможно, и полюбили их.

Относительно небольшие, но разнообразные уровни, множество персонажей, которых мы встречаем на пути, давили на любопытство. История паука увлекала сильно, появлялось желание узнать о вселенной Marvel больше. А уже через два года вышел первый фильм с Тоби Магуайром. И тогда же на полках магазинов появилась неплохая Spider-Man: The Movie Game.

Silent Hill 2 (на PS 2 вышла в 2001-м, на Xbox и PC – в 2002-м)

В 1999 году первая часть вышла лишь на PlayStation, поэтому поиграть в неё могли далеко не все желающие. Владельцы компьютеров и ноутбуков познакомились уже с сиквелом, который не был прямым продолжением. История тогда незнакомого Гарри Мейсона была и остаётся цельной и законченной, обособленной от остальной серии.



Затягивающей атмосфере с красивым и одновременно жутким саундтреком Акиры Ямаоки было невозможно сопротивляться. Происходящее на экране запоминалось, а непонятным и незначительным мелочам находилось логичное объяснение. В то же время местные головоломки заставляли напрягаться сильнее, чем окружающие вокруг монстры.

Call of Duty (2003)

Игра дала старт одной из самых известных серий шутеров. С неё же многие и начали знакомство с жанром. Оторваться от игрового процесса было невозможно, настолько сильно увлекало происходящее на экране. Даже сейчас, на фоне ежегодно выходящих игр серии, именно первая часть включала в себя всё то лучшее, в надежде на которое и покупали последующие части.



Обстоятельства способствовали частой смене обстановки, что давало необходимого разнообразия линейному экшену. Саундтрек и реалистичные звуки удачно дополняли атмосферу. Ощущения после прохождения были сравнимы с просмотром зрелищного голливудского фильма.

Prince of Persia: The Sands of Time (2003)

Первую часть Assassin's Creed компания Ubisoft выпустила только в 2007-м, а до этого приключения паркур можно было найти в играх серии «Принц Персии». Сочетание древневосточного колорита с толикой мистики почти не встретишь в современных играх. На момент выхода The Sands of Time казалась чем-то неповторимо новым. Для своего времени у неё была очень качественная графика с сочной и реалистичной картинкой. Даже управление не вызывало вопросов. Бег по стенам и прочие акробатические трюки выглядели красиво и выполнялись без проблем.