EA смотрит футбол? 10 допущенных ошибок в рейтинге игроков в FIFA 21

Рейтинг 100 сильнейших игроков FIFA 21, опубликованный на прошлой неделе, вызвал в сообществе игры неоднозначную реакцию. Фанатам серии не понравилось, что некоторым игрокам, несмотря на их удачные действия в сезоне, оставили рейтинг без изменений, либо и вовсе его понизили. Один из неофициальных каналов игры в «Твиттере» FIFA 21 News (90 тысяч подписчиков) назвал этот рейтинг худшим в истории серии. Разбираемся, показатели каких игроков в 21 части симулятора вызвали у сообщества игры наибольшее количество вопросов.

Месси — первый, Азар и Модрич выпали из десятки. Смотрим на рейтинг игроков в FIFA 21 Роналду не может сдвинуть Месси с вершины уже на протяжении 3 лет.

Обамеянг привёл «Арсенал» к победе в Кубке Англии и забил 22 гола, но вместо повышения рейтинга получил понижение

Рейтинг карточки в FIFA 20: 88

Рейтинг карточки в FIFA 21: 87

Капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг с улыбкой воспринял новость о понижении своего рейтинга. Но фанаты отреагировали на это иначе и не стали молчать. Они так и не поняли, почему разработчики понизили ему рейтинг на 1 балл — с 88 до 87. Футболист забил 22 гола в АПЛ (на один меньше, чем Джейми Варди, и больше, чем Гарри Кейн и Серхио Агуэро. — Прим. ред.) и оформил дубль в финале Кубка Англии против «Челси». «Они понизили ему рейтинг, хотя он привёл свой клуб к трофею», — написал один из пользователей в «Твиттере».

Альфонсо Дэвис не вошёл в топ-20 лучших защитников

Рейтинг карточки в FIFA 20: 72

Рейтинг карточки в FIFA 21: 81



Дэвис из «Баварии» провёл отличный сезон, сыграв одну из важнейших ролей в тройном триумфе немецкого клуба. Но канадский футболист не вошёл в список 20 лучших защитников FIFA 21, хоть и получил заметную прибавку в рейтинге — с 72 до 81 балла.

Рейтинг Тимо Вернера понизили, хотя футболист забил 34 гола

Рейтинг карточки в FIFA 20: 86

Рейтинг карточки в FIFA 21: 85

34 гола в 45 матчах сезона-2019/2020 — невероятный показатель, но не для EA. Без объяснения причин рейтинг нападающего Тимо Вернера, летом перешедшего из «РБ Лейпциг» в «Челси», был понижен с 86 до 85 баллов. Вы понимаете почему? Мы — нет. Вот и никто этого не понимает.

Фирмино получил повышение, хотя за 47 игр забил 10 голов

Рейтинг карточки в FIFA 20: 86

Рейтинг карточки в FIFA 21: 87



Фирмино получил столько же баллов, сколько и Обамеянг — 87. То есть его общий рейтинг за прошедший сезон повысился на 1 балл. Но только если Обамеянг забил 22 гола, то Фирмино — 10. Да, он не выдающийся бомбардир, и в «Ливерпуле» ему отведена немного другая роль, но 10 голов за 47 матчей — этого явно недостаточно, чтобы получить повышение. Можно, конечно, вспомнить, что он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Англии, но футбол — командный вид спорта. Это не теннис, где все твои трофеи исключительно твоя заслуга.

Рейтинг Мюллера остался прежним

Рейтинг карточки в FIFA 20: 86

Рейтинг карточки в FIFA 21: 86

Томас Мюллер получил 86 баллов в FIFA 20, забив за сезон 6 голов и отдав 9 передач. Но прошедший сезон стал для него, как и для его клуба, прорывным: «Бавария» выиграла и чемпионат, и Кубок Германии, и Лигу чемпионов, а Томас отдал 21 передачу и забил 8 мячей. При этом его рейтинг остался на том же уровне. Непонятно.

Показатели физических данных Криштиану Роналду понизились

Игроки с высоким показателем физического состояния, куда включена сила, прыжок и напористость, могут провести большую часть матча на хорошем уровне и сделать результат тогда, когда большинство игроков на поле уже обессилены. Тем удивительнее кажется низкий рейтинг атлетизма Криштиану Роналду — футболиста с прекрасными физическими данными. Португалец получил всего 77 очков. Его опередили и Кевин де Брёйне, и Маркус Рашфорд.

Тьяго Алькантара получил понижение, хотя сделал больше всех точных передач

Рейтинг карточки в FIFA 20: 87

Рейтинг карточки в FIFA 21: 85



Складывается ощущение, что EA не любит немецкого чемпиона либо же просто не следит за успехами этого клуба, хотя как это можно не следить за самой успешной командой планеты. Испанский полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара может похвастать безупречной точностью передач в Лиге чемпионов на уровне 91%. Кроме того, он сделал больше всех удачных передач в финале турнира. И при этом его рейтинг понизился с 87 до 85 баллов.

Рейтинг Лукаку остался нетронутым. Игрок забил 34 гола за «Интер»

Рейтинг карточки в FIFA 20: 85

Рейтинг карточки в FIFA 21: 85

Разработчики понизили рейтинг Лукаку в FIFA 20 с 87 баллов до 85, но повысить его в 21 части, видимо, забыли, просто оставив его на том же уровне. Хотя бельгиец забил в прошедшем сезоне за «Интер» в еврокубке и чемпионате аж 34 раза. Настоящий лидер атак чёрно-синих, которому можно было накинуть хотя бы один балл.

У Азара скорость выше, чем у Джейдона Санчо

Азар не только опережает Санчо по показателям скорости, что очень удивительно и смешно, но и имеет рейтинг 88, забив в прошлом сезоне всего один мяч и проведя в общей сложности 16 матчей из-за травм. «Серьёзно, они смотрят футбол? Я могу понять некоторые рейтинги по экономическим причинам, но вот такие показатели уже за гранью фантастики», — пишут болельщики.

У Гнабри показатель скорости всего 82

Скорость порезали не только Санчо, но и Гнабри. О чём тут говорить, если Иммобиле оказывается быстрее вышеперечисленных. «Неужели я единственный, кто считает, что с правыми нападающими Бундеслиги допущена ошибка? Если вы измените «8» на «9» у Гнабри и Санчо, это будет выглядеть идеально. Было бы 92 и 93 соответственно», — написал один из игроков на форуме EA. Впрочем, многие считают, что разработчики целенаправленно понерфили скорость у быстрых игроков. «Они понизили рейтинг 90% базовых карт, чтобы выпустить больше промо-карт для увеличения продаж. У меня лишь усилилось желание не покупать FIFA», — добавил другой игрок.

Ошибки в рейтингах игроков были всегда. Каждая новая часть FIFA вызывает вопросы, и с каждой новой частью их становится всё больше. У EA какая-то своеобразная формула подсчёта рейтинга. Впрочем, разработчикам ничего не мешает выпустить, например, первое же обновление с увеличенными показателями скорости. Мы всё-таки поддерживаем мнение, что EA целенаправленно занижает рейтинги, чтобы выпустить побольше улучшенных карточек.