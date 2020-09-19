Забить на распродажи в PS Store и еще 5 причин выбрать PS5 с дисководом

В отличие от Xbox, версии консолей от Sony (с дисководом и без) не отличаются по мощности. Более дорогая версия, благодаря наличию дисковода, позволит вам приобретать как цифровые версии игры, так и физические копии игр. В цифровой версии, которая дешевле на 100 долларов, такой возможности, увы, нет. В этом материале мы выделили как этот немаловажный фактор, так и несколько других причин, почему версия с дисководом будет лучшим приобретением, несмотря на более высокий ценник по сравнению с цифровой версией.

Сколько будет стоить Sony PlayStation 5. Главное с презентации А вы собираетесь покупать консоль?

1. Вы сможете приобретать игры на «чёрном рынке», обмениваться ими с друзьями и брать их напрокат

Если у вас была PS4, то при переходе на PS5 с дисководом вы не потеряете в комфорте. Вы также сможете обмениваться со своими друзьями играми, приобретать диски в комиссионках по выгодным ценам и брать их напрокат там же. То есть, при покупке цифровой версии вы будете лишены всего этого и сможете рассчитывать только на распродажи и скидки в PlayStation Store.

2. У вас большая библиотека физических копий игр на PlayStation 4

Если вы коллекционер дисков, вам тем более не нужно думать, какую версию PS5 выбрать. Либо же вы накупили за несколько лет столько дисков, что у вас образовалась гигантская библиотека, которая понадобится вам при переходе на новую консоль. Допустим, вы не успели пройти Horizon Zero Dawn или Days Gone, а все эти диски у вас есть, тогда вы непременно захотите воспользоваться обратной совместимостью. Ведь 99% игр с «четвёрки», как уверяют разработчики, будут отлично функционировать и на PS5. В противном случае вам придётся выкинуть все ваши любимые игры на дисках, так как воспользоваться ими на цифровой версии вы не сможете.

3. Вы — геймер со стажем, любите держать игры в руках и хранить их на полке

Какое же удовольствие распаковывать запечатанный диск, медленно снимать плёнку и перелистывать руководство пользователя. Это целый ритуал, — скажет приверженец старой школы. И будет прав — цифровая версия не приносит столько удовольствия. Когда ты держишь в руках диск, то на тактильном уровне ощущаешь, что вот она игра, ты её крутишь, вертишь и читаешь. А цифровая версия — это просто набор файлов.



Приятно иметь именно дисковые версии игр, эти коробочки и диски внутри них, при взгляде на которые через 5-10 лет у вас, может быть, проснётся чувство ностальгии, а в голове промелькнут приятные воспоминания, связанные с прохождением этих игр. Хотя более молодое поколение геймеров скажет: зачем эти диски, которые занимают много места и собирают пыль, когда проще загрузить игру и в любое время её удалить.

4. Поиграл, прошёл — продал

Четвёртый пункт плавно вытекает из первого. Мы уже отметили выше, что вы можете обмениваться дисками, брать их напрокат и покупать на Авито, но точно также вы можете в любое время их продать. Этот вариант больше подходит для тех, кто не любит коллекционировать диски и не обладает большими средствами на их постоянное приобретение. Гораздо проще пройти игру и продать её на чёрном рынке, после чего добавить немного денег, чтобы обзавестись новой игрой. Повторять такую схему можно до бесконечности. Проверено многими, работает!

5. У вас нестабильный или слабый интернет

Купив PlayStation 5 без дисковода, вам придётся скачивать сотни и тысячи гигабайт с цифрового магазина. Если вы захотите взять консоль с собой туда, где нет интернета, то вы ещё не раз пожалеете, что сэкономили сотню долларов. Так что в этом случае лучше переплатить, но иметь возможность поиграть в игры в любом месте и в любое время.

6. Вы не собираетесь покупать внешний жёсткий диск

Обе версии консоли будут иметь SSD объёмом в 825 Гб. Это на 65% больше, чем могла предложить PS4 на старте запуска. Но, учитывая большие размеры игр, вам рано или поздно придётся задуматься над покупкой внешнего жёсткого диска. Если вы не хотите полагаться исключительно на цифровое хранение данных, считаете расширение хранилища лишней тратой денег и любите время от времени перепроходить старые игры, то цифровая версия — не ваш выбор.

Стоимость PlayStation 5 без дисковода составляет $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PlayStation 5 просят 46 999 рублей. Версия без дисковода продаётся за 37 999 рублей. PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.

В следующий раз рассмотрим плюсы от покупки цифровой версии.