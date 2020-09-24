Обзор Serious Sam 4: выпускать такое в 2020-м — провал

Предупреждение. Те восемь часов, что я потратил на Serious Sam 4, были худшими в моей жизни. Даже когда я шёл в институт по морозу в "-38" градусов, чтобы завалить зачёт по математике, я был более счастливым, чем во время прохождения этой «замечательной» игры.

Я постараюсь быть предельно объективным, но вряд ли смогу сдерживать эмоции и не отправить несколько лучей ненависти в адрес творцов этого «шедевра». Это будет не обзор, а избиение.

Игровой процесс в Serious Sam 4 может вызвать рвотный рефлекс

Изначально было понятно, что четвёртая часть о похождениях Крутого Сэма сильно отстала от нашего времени. На это намекали как трейлеры, так и общий информационный фон вокруг игры. Во всех роликах Сэм только и делал, что бегал по коричнево-зелёным уровням и отстреливался от противников.



Давайте сделаем небольшой прыжок в прошлое и вспомним DOOM Eternal — ведь это, по сути, прямой конкурент Serious Sam 4. Насколько же она была крутой! Вариативная прокачка, оружие с дополнительными режимами, боссы с несколькими фазами, необходимость постоянно двигаться и использовать весь доступный арсенал, чтобы выжить и пройти дальше.



Что может предложить Serious Sam 4? Ничего. Совсем ничего. Даже самый первый энкаунтер из DOOM Eternal вызовет у вас в разы больше эмоций, чем ПОЛНОЕ прохождение сюжетной кампании SS4. Здесь нет абсолютно никакой вариативности в геймплее. Необязательно переключать оружие, чтобы убить конкретного противника, не надо запариваться над прокачкой (о ней будет отдельный разговор) или думать о позиционировании. Любой энкаунтер можно пройти, просто встав в углу и стреляя в несущихся со всех сторон противников.

Нет, иногда авторы подкидывают какие-то нестандартные ситуации, которые могут заставить вас сделать несколько лишних шагов. Например, насылают на вас тварь, которая становится уязвимой только раз в несколько секунд, или монстра, который закидывает кислотными шарами. Или расставляют на локации снайперов. Но это даже близко не сравнится с темпом других подобных шутеров или той же самой DOOM Eternal.



И мой любимый момент в местном геймплее — когда дают порулить транспортом. Думаете, это будет весело? Нет, напротив, это самые утомительные эпизоды. Езда на транспорте больше похожа на наблюдение за соитием двух верблюдов — вроде бы прикольно, но зачем?



Разработчики попробовали прикрутить прокачку, но допустили серьёзный просчет. Она фактически ни на что не влияет. В DOOM Eternal в зависимости от билда можно было рассчитывать на ускорение после добивания, на вторую жизнь при смертельном ранении и так далее. Не говорю уже про модули на оружие, которые кардинально меняли геймплей.



Что есть в Serious Sam 4? Возможность взять в руки по два автомата, увеличенная скорострельность после перезарядки и… всё. Оружие стреляет практически одинаково, а местные противники никак не заставляют вас менять его. Почему? Потому что, несмотря на большое количество их разновидностей, они убиваются совершенно одинаково — стреляй в голову или в другую уязвимую точку.

Может, картину хоть как-то скрасят боссы? Нет. В игре их несколько, но убиваются они точно так же, как обычные противники — стоишь и стреляешь из любого оружия. Они не бросают вызов, не заставляют думать мозгами. Они отупляют ещё сильнее! А, вершина маразма — тут есть босс-вертолет. Но, чтобы авторов совсем не обвинили в слабоумии, они «заразили» каким-то инопланетным червем. И знаете что? Он всё равно делает то же самое, что и обычный босс-вертолёт!



Продолжим сравнение с DOOM Eternal. Уровни в шутере id Software были наполнены различными элементами, которые мотивировали вас исследовать их. Дополнительные жизни, монеты для открытия дверей, аккумуляторы для доступа к закрытым отсекам, специальные арены с битвами на выживание. И я не говорю о том, что уровни в DOOM Eternal были предельно красивыми и разнообразными.



Во время прохождения Serious Sam 4 вы просто путешествуете из точки А в точку Б по одинаковым серо-зелёным уровням. Локации лишь иногда меняются на какой-то ледник (всё просто становится серым) или поля (всё становится зелёным). Чем себя на них можно занять? Помимо основного квеста, в каждой миссии появляются дополнительные задачи. За их прохождение вас наградят новой гранатой или апгрейдом на оружие.



Сами апгрейды даже близко не стоят с таковыми в DOOM Eternal — у дробовика появится подствольник, а ракетница научится стрелять сразу несколькими зарядами. И, опять же, всё.

Графика Serious Sam 4 будет сниться вам в ночных кошмарах

Внешний вид игры больше напоминает польские игры начала 2000-х. Давайте я не буду распинаться в различных эпитетах и сравнениях, а просто покажу несколько скриншотов.

Наверняка можно было бы обвинить меня в том, что я поставил низкие настройки графики, или что я просто криворукий и не умею делать скриншоты. Нет, игра выглядит именно так. Можете сравнить мои кадры с сюжетным трейлером, который авторы выпустили за несколько дней до её релиза.

Видео опубликовано на YouTube-канале DevolverDigital.

Отдельной «похвалы» заслуживает местный юмор

Диалоги и шутки в Serious Sam явно писал какой-то ведущий с федерального телевидения. Самый яркий пример: здесь есть святой отец по имени Михаил, который во время перестрелки кидается фразами: «Да ты бы даже с советским мальчиком не справился».

Ещё пример. Во время путешествия по уровню Сэм несколько раз натыкается на запертые двери. И в какой-то момент он говорит по рации: — О, ребята, угадайте что я нашел?



— Запертую дверь? — Да, запертую дверь! Родригес наверняка не встретил ни одной, засранец.



Остальные шутки сводятся к банальной клюкве о России или фразам в стиле «О, ты что, умеешь читать?».

Есть ли в этой игре хоть что-то хорошее?

Нет. Графика здесь ужасна, звуковое оформление — мусор, геймплей — шлак, а сюжет состоит из ядерной нарезки из святых граалей, демонов преисподней и путешествий во времени.



А в некоторых местах Serious Sam 4 просто не давала мне пройти её. Ниже я приложу скриншот из сюжетной кампании. Вам дают возможность поуправлять огромным боевым мехом (не переживайте, любимая формула местного геймплея «стой и стреляй» не исчезнет). Но если его уничтожат до того, как вы сломаете этот заслон из биомассы — вы не сможете пройти дальше. Что вам придется делать? Правильно, загружать сохранение. И это в 2020 году!

А вот тут, например, местная навигационная система ведёт меня в непроходимый участок уровня.

Сохранения — отдельная боль. Я так и не понял, как они работают, но несколько раз мне приходилось переигрывать половину уровня, поскольку игра сохраняла меня посреди толпы противников с 10 очками здоровья.

Да, вы всё правильно поняли. На двух скриншотах выше — одинаковая сцена с разницей в секунду. Тело персонажа просто левитировало возле копья.

За это нельзя просить деньги

Почему в этом тексте я постоянно сравниваю Serious Sam 4 с DOOM Eternal? Всё просто — они обе стоят денег. Да, первая дешевле на тысячу рублей, но стоит ли она того? Нет, совершенно не стоит.



В нашей редакции мы всегда выставляем играм оценки. Так мы показываем, насколько они нам понравились и насколько мы можем порекомендовать их вам. С этой игрой мы сделаем исключение — я из принципа не буду ставить ей финальный балл. Здесь нечего оценивать, потому что это не игра. Это какая-то шутка и прямое издевательство над всеми современными геймерами. Я строго рекомендую вам не тратить на неё свои деньги и время.