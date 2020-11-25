Какой будет FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series X

Самый популярный симулятор футбола FIFA 21 готовится к появлению консолей нового поколения. 4 декабря игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X, при этом владельцы FIFA 21 на PS4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до новой версии. «Чемпионат» принял участие в презентации FIFA 21 Next Gen и рад рассказать о фишках, которые появятся в новой версии игры.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Улучшение в графике
Авторы игры использовали все возможности новых консолей, чтобы сделать виртуальный футбол ещё реалистичнее. Особое внимание уделено работе со светом – это касается как общего фона стадиона, так и отдельных элементов игрового пространства.
Продюсер FIFA 21 Сэм Ривера подчёркивает, насколько важно для любителей футбола погрузиться в атмосферу, близкую к реальному матчу. Теперь выход игроков на поле будут сопровождать предматчевые синематики и другие элементы графики нового поколения. Трибуны с флагами и прочей атрибутикой смотрятся очень живо.
Команда FIFA 21 также провела работу с причёсками футболистов, к которым были вопросы (вспомним хотя бы лысого Гильерме). Обладателям новых консолей и больших телевизоров точно должно понравиться – особенно в сравнении со старыми версиями.
Обычная версия (слева) против некстген-версии (справа)
Кроме того, EA также обновит камеры. Теперь они будут ещё ближе к тем, что используются на реальных стадионах. Виды с боковой трибуны, акцент на мяче, камера-паук, летающая над полем, – трансляция матча в FIFA 21 Next Gen приближается к работе операторов, но не мешает геймплею.
И точно не мог обойтись без апдейтов режим Volta – графические обновления площадок и окружения смотрятся круто. Например, так выглядит освещение и тени на одной из площадок:
Возможности, которые предоставляют разработчикам консольные новинки от Sony и Microsoft, также позволили доработать физику в игре. Теперь действия футболистов, которыми управляет компьютер, больше зависят от положения мяча и менее статичны. Если раньше иногда казалось, что партнёры-боты отстранены от игрового процесса, сейчас они вовлечены в него куда больше.
Бонусом идут мелкие, но интересные детали, которые добавляют игре реализма. В некстген-версии тело футболистов при ударе и после него двигается так, как и должно, не запрокидывая ноги и корпус в небо, а лишь немного отклоняясь от точки соприкосновения с мячом.
При детальном рассмотрении можно увидеть, что мяч тоже действует немного иначе. При соприкосновении с головой или ногой он деформируется намного сильнее, что круто отображено графически и может помочь при восприятии удара в игре. Таких интересных фишек в некстген-версии футбольного симулятора достаточно.
Важно отметить, что кардинальных изменений в геймплее на новых консолях пока не планируется, и разницы в том, на каком устройстве легче или тяжелее побеждать в FIFA 21, игроки не заметят. Однако геймплей на консолях показался мне чуть приятнее и эффектнее.
Исполнительный продюсер игры Аарон МакХарди отмечает, что работа над игрой с возможностями PS5 и Xbox Series только началась. Впереди у EA Sports – реализация других идей, таких как новые функции для контролеров DualSense или дальнейших улучшений игрового процесса и погружения в атмосферу футбола.
Вкратце об изменениях в некстген-версии
– Новая технология освещения.
– Улучшенная графика, физика и новые анимации.
– Обновлённая система поведения игроков: футболисты будут вытирать пот с лица, переводить дыхание после длительного забега и громко запрашивать передачи.
– В режимы можно будет заходить сразу же из меню консоли.
– Загрузка игры занимает считаные секунды.
– В триггерах включается сопротивление, если футболист устал.
– Разная вибрация на геймпаде в зависимости от действий. При ударе по мячу она будет лёгкой, во время подкатов – резкой.
- 25 ноября 2020
-
01:09
-
00:04
- 24 ноября 2020
-
20:05
-
18:21
-
17:03
-
16:23
-
16:12
-
15:51
-
15:04
-
12:05
-
07:19
- 23 ноября 2020
-
22:56
-
21:59
-
20:45
-
17:19
-
17:04
-
16:22
-
15:40
-
15:33
-
13:24
-
11:55
-
11:13
-
10:04
- 22 ноября 2020
-
22:21
-
22:15
-
20:48
-
20:46
-
16:03
-
13:54
-
00:37
- 21 ноября 2020
-
19:29
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
16:14