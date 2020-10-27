FIFA 21 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X и S 4 декабря

EA сообщила, что некстген-версия футбольного симулятора FIFA 21 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S уже 4 декабря 2020 года.
Некстген-версия FIFA 21 будет иметь быстрое время загрузки и поддерживать технологии отложенного освещения и рендеринга. Игроки, купившие FIFA 21 для PlayStation 4 и Xbox One, получат возможность бесплатно обновиться до некстген-версии. К сожалению, разработчики до сих пор не показали, как будет выглядеть FIFA 21 на PlayStation 5 и Xbox Series X и S.
Игроки поставили новой части футбольного симулятора от Electronic Arts крайне низкие оценки. Большинство отзывов идёт с 0 баллов. FIFA 21 на PlayStation 4 получила смехотворные 0,8 балла. Версию игры для Xbox One оценили в 1,2 балла, а на ПК игре дали 1,5 балла.
Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе показал, как впервые распаковывает FIFA 21. Именно французский нападающий появился на обложке футбольного симулятора.
FIFA 21 вышла 9 октября на PS4, Xbox One, Switch и ПК. А все игроки, оформившие по предзаказу цифровую версию, получили доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.
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