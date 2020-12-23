Самые ожидаемые игры 2021 года. Часть 2

В 2021-м выйдет столько крутых и интересных проектов, что мы решили разделить материал о самых ожидаемых играх предстоящего года на две части и собрали ещё один список из семи предстоящих релизов, в которые точно будем залипать. Вы с нами?

Самые ожидаемые игры 2021 года. Часть 1 Ожидание второй части «Сталкера» уже сводит с ума, но игра вполне может проехать мимо 2021-го.

Hitman 3

Платформы: PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series / VR

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

В третьей части обновлённой трилогии знаменитый Агент 47 отправится на новое задание, которое, по словам авторов, станет самым важным и опасным в его жизни. По геймплею это будет та же самая игра, что и предыдущие две части — 47-й прибывает на огромную локацию, получает фотографию цели и волен делать всё, что захочет, лишь бы выполнить контракт. Среди локаций ожидаются небоскрёб в Дубае, китайский город Чунцин и огромный особняк в неизвестной стране.

Gotham Knights

Платформы: PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series /

Видео опубликовано на YouTube-канале DC.

Анонс Gotham Knights от WB Montreal сопровождался большим скепсисом, и на то есть много причин. Во-первых, это кооперативная игра. Во-вторых, в ней не будет Бэтмена, а играть предстоит за его отпрысков: Бэтгёрл, Робина, Найтвинга и Красного колпака. В-третьих, это экшен с сервисной моделью и вылетающими циферками урона. И как бы авторы ни клялись, что в ней не будет стен гринда и необходимости всегда играть в кооперативе, мы не поверим, пока не узнаем это сами.

Babylon's Fall

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Обратить внимание на Babylon’s Fall стоит хотя бы из-за студии-разработчика — игру делают умельцы из Platinum Games. И только дурак не знает, что эти японцы создают лучшие в мире экшены. Именно они выпустили Bayonetta, Astal Chain и NieR: Automata. Про саму Babylon’s Fall пока известно очень мало. Это будет динамичный экшен от третьего лица, главный герой которого сможет атаковать противников с помощью холодного оружия и астральных мечей.

GhostWire: Tokyo

Платформы: PC / PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Это новый проект Синдзи Миками. На этом можно было бы закончить, но давайте поясню. Этот необычный футуристический экшен создаётся студией, которую возглавляет отец серии Resident Evil, а также автор The Evil Within. В этот раз Миками решил не только кардинально изменить картинку (во всех прошлых его играх не было такого обилия ярких красок), но и геймплей. Игровой процесс в GhostWire: Tokyo будет от первого лица.

Deathloop

Платформы: PC / PS5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

В 2021 году всем известная студия Arkane (Dishonored, Prey) выпустит Deathloop — новый и крайне необычный шутер от первого лица. В центре сюжета окажется киллер Кольт, попавший на остров Чёрный Риф. Этот остров известен тем, что на нём веселятся и выпивают, но герою нужно как-то оттуда выбраться. И он может не бояться умереть, поскольку остров волшебный — каждая смерть персонажа перезапускает петлю. Чтобы сбежать, Кольт должен устранить восемь целей, а также не угодить под пули Джулианны, которая будет изо всех сил мешать нам.

Hogwarts Legacy

Платформы: PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series /

Видео опубликовано на YouTube-канале Hogwarts Legacy

Неужели это наконец-то случится и фанаты Гарри Поттера получат полноценную ААА-игру про любимого героя? Возможно, это произойдёт уже совсем скоро, когда состоится релиз Hogwarts Legacy — ролевой игры от третьего лица с открытым миром, с возможностью варить зелья, кастомизировать персонажа и прокачивать его. Действие игры развернётся в Хогвартсе в 1800 годы, а главным героем станет молодой волшебник. Не Гарри.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Платформы: PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series /

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN

Прямое продолжение культовой Bloodlines, в которой нам вновь предстоит стать вампирами и прятаться среди обычных людей. Фактически, это все та же гибкая RPG с упором на различные диалоги и вариативность прохождения, но с красивой графикой и прочими наворотами. Но будущее проекта туманно — из команды разработчиков то и дело уходят сотрудники, а последняя порция информации была почти полгода назад. Впрочем, всегда лучше верить в лучшее, верно?