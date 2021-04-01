Тест. Как хорошо ты знаешь историю бойцов Mortal Kombat?
Проверь свои знания о вселенной, прежде чем идти в кино.
Идут года, меняются десятилетия, а Mortal Kombat остаётся королём файтингов. Первая часть игровой серии увидела свет ещё в далеком 92-м, с тех самых пор она была одной из лучших игр в своём жанре и остаётся таковой по сей день.
Наверняка вы знакомы с мастером рукопашного боя Лю Кангом, восхищались металлическими руками Джакса и мечтали выйти на спарринг с Соней. Вряд ли найдётся человек, который не слышал об этой вселенной. Игра подарила миллионам игроков прекрасные воспоминания, но и неслабо потрепала нервишки. 23 апреля 2021 года фанаты серии смогут насладиться новым фильмом. Судя по трейлерам, фильм обещает нам много интересного. А пока давайте узнаем, как хорошо вы знакомы с историей персонажей Mortal Kombat.
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