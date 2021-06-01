Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 и бомба от Rockstar. Что мы ждём от E3 2021

12 июня начнётся главная игровая выставка года Е3 2021 — настоящий праздник для каждого любителя видеоигр. И пусть в этом году выставка пройдёт в онлайне, анонсов и подробностей о новых топовых тайтлах ожидается немерено. Своё участие в выставке подтвердили Microsoft, Bethesda, Square Enix, Take Two и множество других издателей разного калибра. Е3 — это всегда магия, исполнение желаний и самые мощные представления. Мы выбрали несколько событий, которые должны произойти в этом году. Если случится хотя бы половина, то эту Е3 точно можно считать успешной.

Покажите наконец Elden Ring!

Новая игра FromSoftware была анонсирована два года назад, и о ней до сих пор нет никаких подробностей. Всё, чем довольствуются фанаты студии, — жалкие утечки, недостоверные инсайды и чёрт пойми откуда взявшиеся концепт-арты. Учитывая опыт японцев и тот факт, что на момент презентации игра находилась на ранней стадии продакшена, за два года можно было собрать работающий билд, достойный показа. Так что рассчитываем хотя бы на трейлер, а ещё лучше — на полноценный дебют геймплея.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2

В последнее время GSC Game World активизировалась. Представители студии часто дают интервью и рассказывают невероятные чудеса о сиквеле культового для СНГ шутера, но есть ровно одна проблема — это только слова. Из визуальной части мы видели лишь пару коротких тизеров и несколько концепт-артов. Опять же, игру разрабатывают уже давно, и хотелось бы проверить обещания разработчиков на деле. И какой-нибудь хороший трейлер и полноценный геймплейный стрим придутся очень кстати.

Новый геймплей и подробности Halo Infinite

Первая демонстрация Halo Infinite прошла, мягко скажем, так себе. У шутера явно были некоторые проблемы с графикой и подачей. Игру продвигали как главный эксклюзив Xbox Series X и обещали выпустить вместе с консолью. А потом 343 Industries приняла очень правильное решение — беспощадно перенесла дату релиза на конец 2021 года и пообещала исправить все косяки. С тех пор разработчики дали несколько интервью и показали множество концепт-артов. Поэтому на грядущей выставке Microsoft должна отыграться как следует.

Больше анонсов от Bethesda

Bethesda в последнее время переживает не лучшие времена. Из достойных игр издательство представило только DOOM Eternal, зато показала крайне перспективные Deathloop и GhostWire: Tokyo с короткими тизерами Starfield и The Elder Scrolls 6. Но этого мало! В этом году издательство должно бомбануть конкретно. Даже с учётом любви компании долго разрабатывать игры интерес аудитории нужно регулярно подпитывать. Ожидаем много геймплея Deathloop и GhostWire Tokyo, полноценную презентацию Starfield и ещё какие-то подробности о ключевых тайтлах в батарее издателя. Предел мечтаний — новый тизер (а лучше геймплейный трейлер) следующей TES и анонс новой Fallout.

Бомбы от Rockstar Games

Take-Two будет на выставке, а это значит, что участие Rockstar как минимум гарантировано. Самый влиятельный разработчик уже давно не радовал фанатов новеньким. Иногда мне кажется, что анонс следующей GTA я буду встречать вместе с внуками. Это ведь уже не секрет, что она давно находится в разработке. Если вы читаете интернет и тематические СМИ, то знаете, что слухи о следующей части криминальной драмы стабильно появляются раз в месяц, а иногда и чаще. Плюс недавно прошёл инсайд, что Rockstar Games может выпустить полноценный ремейк третьей части. В общем, у титулованной студии очень много козырей в рукаве. Когда, как не на Е3, доставать их?

Анонс новой Nintendo Switch и показ линейки её игр, включая The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo Switch вышла в 2017 году и прочно засела на вершине консольного мира. Устройство из месяца в месяц расходится миллионными тиражами, а игры собирают сотни тысяч проданных копий буквально за сутки. Но есть у Switch и недостатки. Недостаточно высокий уровень графики, косяки с джойконами (привет фанатам дрифта) и недостаточно высокий запас аккумулятора. В последнее время в сети много слухов о скором анонсе улучшенной версии с более ёмкой батареей, OLED-дисплеем и возможностью воспроизводить 4К. Грядущая Е3 — отличное место для анонса новой приставки. А заодно и игр к ней! Та же самая Breath of the Wild 2 была представлена аж на Е3 2019, и с тех пор новой информации о ней не было.

Анонс новой Call of Duty

Новая Call of Duty на слуху уже долгое время. Но про неё ничего неизвестно. Какими будут сеттинг, сюжет, интеграции с Warzone — вообще никакой информации. Но ничего страшного, Activision подтвердила своё участие в выставке Е3 2021, поэтому ждать осталось недолго. А пока мы ещё как минимум несколько месяцев будем наслаждаться Warzone и мультиплеером Modern Warfare. Ну потому что в ней он получился лучше, чем в Black Ops Cold War.

Полноценный анонс Battlefield 6

В последнее время новости вокруг следующей Battlefield вызывают смех. С начала мая в сети буквально по кускам начал появляться дебютный тизер, на котором можно заметить роботизированного пса и другие приколы из недалёкого будущего, где развернётся действие шутера. Потом фанаты склеили из него полноценное видео, но смотреть его невозможно из-за отвратительного качества и ватермарок. Но, благо ждать осталось недолго, — EA Play 2021 пройдёт одновременно с Е3, поэтому ожидаем настоящую бомбу.

Демонстрация следующих игр BioWare

Вместе с DICE на EA Play должна выстрелить и BioWare. Студия только недавно выпустила потрясающую Mass Effect Legendary Edition, однако работы у нее всё ещё хватает. Сейчас команда разрабатывает следующую Dragon Age и совершенно новую Mass Effect. У обеих игр пока не было полноценных презентаций с трейлерами и тем более геймплеем. Будем надеяться, что в этом году у канадцев есть что показать.

Больше игр от Ubisoft

Ну куда же мы без Ubisoft? За последние годы французский издатель серьёзно расширил своё портфолио и выпустил огромное количество игр по своим ключевым франшизам. При этом его нельзя упрекнуть в однообразии и конвейерности, как в последнее время модно говорить в интернете. Издатель старается выпускать новые IP и не гнушается экспериментов, чего не скажешь о других разработчиках. Чего же мы ждём от Ubisoft? Новую Assassin’s Creed, ещё больше информации о Far Cry 6, обновление статуса Skull & Bones и многое другое — вариантов настолько достаточно, что сложно выбрать.