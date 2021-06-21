Смерть — это лишь начало пути. Игры, которые учат нас проигрывать

В видеоиграх, как и в реальной жизни, все гонятся за победой. Хочется провести классный матч в Overwatch, побить свой рекорд в Subway Surfers или пройти наконец Dark Souls. Но как бы мы ни старались, на пути к победе будет очень много неудач, разочарований и боли. В игре от Blizzard вы в очередной раз сливаете матч, Джейк попадает под поезд, а про Dark Souls и говорить нечего. Но по какой-то причине мы каждый раз нажимаем «играть снова».

Йеспер Юль (доцент Игрового центра Нью-Йоркского университета и автор эссе о видеоиграх «Искусство неудач») считает, что негативный опыт в играх помогает нам лучше понять самих себя и справиться со своими недостатками. В своём эссе исследователь отмечает, что не может быть удовольствия без проигрыша. Если всё даётся легко и просто, то разве это будет вам интересно? А длинная, тернистая дорога к победе, которая далась с большим трудом, точно будет вознаграждена как минимум дофамином в вашем мозгу.

Игры учат нас проигрывать, а ещё учат, что это абсолютно нормально. Ведь без неудач успех просто невозможен. Ошибки — это опыт. Некоторые игры справляются с задачей научить нас уму разуму лучше, чем другие. И вот несколько из них:

Rimworld — научно-фантастический симулятор и генератор захватывающих историй. Именно истории — это основа игры

Вы управляете несколькими колонистами, которые выжили после крушения космического корабля. Каждый игровой персонаж обладает чертами характера, склонен к определённым навыкам, и многое зависит от того, какую жизнь они вели до крушения. Вам предстоит выжить на жестокой, чужой планете, и всё будет против вас: атаки рейдеров, болезни и природные аномалии.

Разработчики отмечают, что даже если ваша база разрушена, а в живых остался всего один колонист, то это вовсе не конец игры, а только часть трагичной истории. Фанаты в комментариях Steam в красках описывают, как проходили тяжелейшие испытания, при этом ни разу не добирались до финала, но оставались в полном восторге.

Самое главное — путь, рассказ, наполненный разными событиями, а не победа. Когда в Rimworld всё идёт прахом, игровой процесс ощущается совсем иначе и учит смотреть на проигрыш под другим углом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Tynan Sylvester.

Deathloop — шутер, который выходит грядущей осенью

Вы играете за киллера Кольта, который попал во временную петлю. Для того, чтобы из неё выбраться, ему нужно убить восемь целей за 24 часа. Сделать это без кучи смертей невозможно.

С каждым повторяющимся днём вы будете добывать новую информацию о жертвах и умирать раз за разом. Как и в фильме «День сурка», один и тот же день, хоть и с разным результатом, будет бесить и набивать шишки, но заставлять мозг работать и искать новые возможности для решения задачи. Каждая смерть главного героя, как условный проигрыш, будет настигать вас постоянно, но без этого никак не выполнить миссию. Так что придётся просто смириться.

Видео опубликовано на YouTube-канале WildGamerSK.

Серия Dark Souls — экшен-RPG с открытым миром в стиле «тёмного фэнтези», разработанный, чтобы игроки страдали. Не иначе

По сюжету первой части королевство Лордран поражено проклятием, и все его жители превратились в нежить. Главного героя эта участь тоже не избежала и ему по пророчеству предстоит ударить в Колокол Пробуждения и узнать судьбу нежити, предварительно перебив кучу монстров.

Ни одна другая игра не учит терпению так, как серия Dark Souls. Враги действительно очень сложные, боссы убивают буквально с одной тычки, и за каждую ошибку вас будут жестоко карать. Всё удовольствие от игры состоит именно в том, чтобы вновь и вновь терпеть неудачи, учиться на своих ошибках и наконец добиться долгожданной победы.

Вам будет казаться, что пройти игру просто невозможно, но у каждого противника есть свои слабости. Некоторые боссы восприимчивы к урону от молнии, а другие — от яда. Вы будете много умирать, но каждая смерть приближает вас к пониманию того, какая у босса механика.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Super Meat Boy — платформер, который также известен своей сложностью

В игре рассказывается история Мясного парня, который спасает свою подругу Пластырь-девушку от зловещего Доктора зародыша. Ваша задача классическая для всех платформеров — проходить препятствия, минуя кучу циркулярных пил, игл, мутантов и прочих радостей, оставляя за собой кровавый-мясной след.



Герой умеет только быстро бегать и отпрыгивать от стен. Тут важны ваша скорость реакции и рефлексы. Игра будет испытывать вас самыми изощрёнными способами, а каждый уровень проходится примерно с сотого раза. Так что Super Meat Boy также отлично учит проигрывать.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameXplain.

The Binding of Isaac — «рогалик» и экшен-адвенчура, в которой смерть необратима. Когда у персонажа заканчивается здоровье, игра начинается заново, что сильно повышает градус страданий

Главный герой — Исаак, маленький мальчик, который прячется в подвале. Цель — найти дорогу к спасению и пройти Исааком (или ещё шестью персонажами на выбор) все уровни, расстреливая монстров своими слезами.

Игра действительно сложная, она отлично тренирует ваш скилл и выдержку. Помимо этого, атмосфера у игры жутковатая и довольно гнетущая, что подливает масла в огонь. Будьте осторожны!

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Returnal — ещё один «рогалик», дорогой и эксклюзивный. Его основной девиз: смерть — это лишь начало

Вышедшая 30 апреля этого года на консоли PlayStation 5 игра под названием Returnal с самого начала давала понять, что страдать в ней придётся немало. Местами она страшно бесит, настолько, что иногда приходится просто заставлять себя играть в неё дальше. И в основном ты не хочешь покидать её суровые и холодные объятия из-за рандомно меняющегося мира. При каждой твоей смерти мир словно перемешивается, видоизменяется и подкидывает для тебя новые испытания. Но если перетерпеть и адаптироваться, то оторваться от игры становится невозможно. В конце концов Returnal закаляет характер и учит умению подстраиваться под изменения условий и ситуации.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Помимо этих игр, конечно, есть и другие. Но именно эти игры навсегда запомнились игрокам, сожгли им нервные клетки и научили не расстраиваться смертям. Когда вы в очередной раз пытаетесь победить боссов или пройти сложный уровень, и у вас это совсем не выходит, то будьте уверены, что с каждым разом вы становитесь сильнее и терпеливее. А в жизни действует точно такая же стратегия. Так что не сдавайтесь и берите самые сложные квесты.