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Лучшие игры в июле 2021, во что играть в этом месяце, видеообзоры: Sniper Elite VR, Chernobylite, Lost At Sea, F1 2021

Лучшие игры месяца: «польский S.T.A.L.K.E.R.» и главный симулятор Формулы-1
Семён Кудряшов Вячеслав Опахин
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Chernobylite
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Собрали главные тизеры: для любителей симуляторов, хорроров о Чернобыле, бродилок в одиночестве, и куда же без киберпанковых экшенов.

Июльская жара — не повод пропускать самые важные игры! От кровопролитных сражений в дополнении The Silence & The Fury к Total War: Warhammer 2 до мистического детектива Last Stop в современном Лондоне, от перестрелок в новом киберпанк-экшне The Ascent до трогательной истории о спасении любимой собаки из Where the Heart Leads.

Всё это в нашем видео! В конце материала — полный список этих релизов

Мы подготовили подборку из девяти ярких релизов, которые перенесут вас на гоночные треки Формулы-1 из F1 2021, в провинции оккупированной Италии в Sniper Elite VR, опасные окрестности Чернобыля в приключенческом хорроре Chernobylite и на мистический необитаемый остров из Lost At Sea. Игры о поиске себя и тех, кто дорог, а также умиротворяющие полёты в консольной версии Microsoft Flight Simulator.

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Список с играми из видео:

  • Sniper Elite VR — ПК, PS4. Что это: шутер. Релиз: 8 июля
  • Where the Heart Leads — PS4. Что это: приключения. Релиз: 13 июля
  • Total War: Warhammer 2 — The Silence & The Fury — ПК. Что это: дополнение к стратегии. Релиз: 14 июля
  • Lost At Sea — ПК, PS4. Что это: приключения, головоломка. Релиз: 15 июля
  • F1 2021 — ПК, PS4-5, Xbox One, X/S. Что это: симулятор, гонки. Релиз: 16 июля
  • Last Stop — ПК, PS4-5, Xbox One, X/S. Что это: экшен, приключения. Релиз: 22 июля
  • Microsoft Flight Simulator — Xbox Series X/S. Что это: симулятор. Релиз: 27 июля
  • Chernobylite — ПК. Что это: выживание, хоррор. Релиз: 28 июля
  • The Ascent — ПК, Xbox One, X/S. Что это: экшен-RPG. Релиз: 29 июля

Мы что-то упустили? Расскажите в комментариях, во что вы играете в этом месяце!

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