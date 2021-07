Лучшие игры месяца: «польский S.T.A.L.K.E.R.» и главный симулятор Формулы-1

Июльская жара — не повод пропускать самые важные игры! От кровопролитных сражений в дополнении The Silence & The Fury к Total War: Warhammer 2 до мистического детектива Last Stop в современном Лондоне, от перестрелок в новом киберпанк-экшне The Ascent до трогательной истории о спасении любимой собаки из Where the Heart Leads.

Всё это в нашем видео! В конце материала — полный список этих релизов

Мы подготовили подборку из девяти ярких релизов, которые перенесут вас на гоночные треки Формулы-1 из F1 2021, в провинции оккупированной Италии в Sniper Elite VR, опасные окрестности Чернобыля в приключенческом хорроре Chernobylite и на мистический необитаемый остров из Lost At Sea. Игры о поиске себя и тех, кто дорог, а также умиротворяющие полёты в консольной версии Microsoft Flight Simulator.

Список с играми из видео:

Sniper Elite VR

Where the Heart Leads — PS4. Что это: приключения. Релиз: 13 июля

Total War: Warhammer 2 — The Silence & The Fury — ПК. Что это: дополнение к стратегии. Релиз: 14 июля

Lost At Sea — ПК, PS4. Что это: приключения, головоломка. Релиз: 15 июля

F1 2021 — ПК, PS4-5, Xbox One, X/S. Что это: симулятор, гонки. Релиз: 16 июля

Last Stop — ПК, PS4-5, Xbox One, X/S. Что это: экшен, приключения. Релиз: 22 июля

Microsoft Flight Simulator — Xbox Series X/S. Что это: симулятор. Релиз: 27 июля

Chernobylite — ПК. Что это: выживание, хоррор. Релиз: 28 июля

The Ascent — ПК, Xbox One, X/S. Что это: экшен-RPG. Релиз: 29 июля

Мы что-то упустили? Расскажите в комментариях, во что вы играете в этом месяце!