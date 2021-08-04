В Minecraft появился спорт — бейсбол. Зачем?

В Minecraft добавили первое официальное спортивное дополнение — MLB Home Run Derby. Это мини-игра от The Misfit Society, в которой доступны лицензионные стадионы всех 30 клубов MLB (англ. Major League Baseball) — Главной лиги бейсбола. Она объединяет профессиональные бейсбольные команды Северной Америки.

Бейсбол — не самый очевидный выбор с точки зрения российского болельщика, однако это очень популярный вид спорта в США, Китае, Японии и Южной Корее. Но MLB наблюдает снижение посещаемости (-10% в последние 10 лет) и интереса к игре. Договоренность с Minecraft — попытка завлечь молодую аудиторию.

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