В Minecraft появился спорт — бейсбол. Зачем?
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Будут все стадионы лиги, формы клубов и бейсбольная перчатка!
В Minecraft добавили первое официальное спортивное дополнение — MLB Home Run Derby. Это мини-игра от The Misfit Society, в которой доступны лицензионные стадионы всех 30 клубов MLB (англ. Major League Baseball) — Главной лиги бейсбола. Она объединяет профессиональные бейсбольные команды Северной Америки.
Бейсбол — не самый очевидный выбор с точки зрения российского болельщика, однако это очень популярный вид спорта в США, Китае, Японии и Южной Корее. Но MLB наблюдает снижение посещаемости (-10% в последние 10 лет) и интереса к игре. Договоренность с Minecraft — попытка завлечь молодую аудиторию.
Как скачать и установить обновление
- Через официальную страницу MLB Home Run Derby
- Откройте в Minecraft страницу с Маркетплейсом и установите обновление там. Для Windows 10, Xbox One, Nintendo Switch, устройств на iOS и Android.
Официальный канал разработчика Pathway Studios.
Новость по темеАвтор Minecraft сказал, что его игра «немного умерла»
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