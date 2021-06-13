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Игроки в Minecraft используют новых мобов для впечатляющих полётов

Игроки в Minecraft используют новых мобов для впечатляющих полётов
Анастасия Климова
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Обновление 1.17 привнесло в Minecraft новых дружелюбных и милых мобов аксолотлей, которые моментально полюбились игрокам. Некоторые геймеры решили не просто наслаждаться их обществом, а сделать из них вертолёты. Для этого они используют баг, который известен ещё с 2020 года и так и не был исправлен разработчиками.

Смысл в том, что пойманные мобы начинают хаотично кружиться вокруг персонажа, тем самым подымая его в воздух. Один из пользователей Reddit поделился своим полётом, чем привлёк внимание всего сообщества. Пользователи шутят, что это «новая функция в обновлении 1.17: Аксолоптер». Автор дал указания, как научиться летать в Minecraft при помощи новых мобов:

  1. Собираешь много аксолотлей.
  2. Летишь.
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