10 главных ремейков десятилетия

За прошедшие 10 лет встречались разные ремейки, но сегодня рассказываем о лучших из них: от новой Mafia до Resident Evil и Final Fantasy.

Ремейки — это не всегда что-то хорошее. Давние поклонники культовых игр относятся с подозрением к новому видению авторов. Редизайн персонажей, перепись событий, нарушение канона, новые и не всегда удачные детали полюбившихся сюжетов, а также добрая сотня причин не признавать новое. Но и фанатов можно подкупить, если сделать качественно, с уважением к первоисточнику и без сильного расхождения с оригиналом.

Мы собрали 10 самых ярких примеров самых любимых ремейков. Это переиздания классических игр, которые могут понравиться новым игрокам и подарить сильнейшие эмоции ветеранам, которых, казалось бы, невозможно удивить. Ещё как можно!

Наше видео с самыми крутыми ремейками поколения. Не забудьте включить звук.

Заново пережить одну безумную ночь в полицейском участке Раккун-Сити из Resident Evil

Узнать опасные секреты правителей Болетарии в Demon's Souls для PS5

Оказаться не в том месте и не в то время в роли таксиста Томми Анджело в Mafia: Definitive Edition

Устроить схватку с судьбой и понять своё предназначение в Shadow of the Colossus

Спустя долгие годы встать на доску и под рокот гитарных запилов сделать пару-тройку олли, флипов и грэбов в обновлённой дилогии Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Это и многое другое вновь стало возможным благодаря качественным переосмыслениям. Расскажите в комментариях, а вы согласны с нашим выбором?