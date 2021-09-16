Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Лучший ремейк Resident Evil, Final Fantasy 7, Mafia: Definitive Edition, Demon's Souls, Tony Hawk и The Legend of Zelda

10 главных ремейков десятилетия
Сергей Воробьёв Семён Кудряшов
,
Комментарии
За прошедшие 10 лет встречались разные ремейки, но сегодня рассказываем о лучших из них: от новой Mafia до Resident Evil и Final Fantasy.

Ремейки — это не всегда что-то хорошее. Давние поклонники культовых игр относятся с подозрением к новому видению авторов. Редизайн персонажей, перепись событий, нарушение канона, новые и не всегда удачные детали полюбившихся сюжетов, а также добрая сотня причин не признавать новое. Но и фанатов можно подкупить, если сделать качественно, с уважением к первоисточнику и без сильного расхождения с оригиналом.

Мы собрали 10 самых ярких примеров самых любимых ремейков. Это переиздания классических игр, которые могут понравиться новым игрокам и подарить сильнейшие эмоции ветеранам, которых, казалось бы, невозможно удивить. Ещё как можно!

Наше видео с самыми крутыми ремейками поколения. Не забудьте включить звук.

  • Заново пережить одну безумную ночь в полицейском участке Раккун-Сити из Resident Evil
  • Узнать опасные секреты правителей Болетарии в Demon's Souls для PS5
  • Оказаться не в том месте и не в то время в роли таксиста Томми Анджело в Mafia: Definitive Edition
  • Устроить схватку с судьбой и понять своё предназначение в Shadow of the Colossus
  • Спустя долгие годы встать на доску и под рокот гитарных запилов сделать пару-тройку олли, флипов и грэбов в обновлённой дилогии Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Это и многое другое вновь стало возможным благодаря качественным переосмыслениям. Расскажите в комментариях, а вы согласны с нашим выбором?

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021