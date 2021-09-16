10 главных ремейков десятилетия

Ремейки — это не всегда что-то хорошее. Давние поклонники культовых игр относятся с подозрением к новому видению авторов. Редизайн персонажей, перепись событий, нарушение канона, новые и не всегда удачные детали полюбившихся сюжетов, а также добрая сотня причин не признавать новое. Но и фанатов можно подкупить, если сделать качественно, с уважением к первоисточнику и без сильного расхождения с оригиналом.
Мы собрали 10 самых ярких примеров самых любимых ремейков. Это переиздания классических игр, которые могут понравиться новым игрокам и подарить сильнейшие эмоции ветеранам, которых, казалось бы, невозможно удивить. Ещё как можно!
Наше видео с самыми крутыми ремейками поколения. Не забудьте включить звук.
- Заново пережить одну безумную ночь в полицейском участке Раккун-Сити из Resident Evil
- Узнать опасные секреты правителей Болетарии в Demon's Souls для PS5
- Оказаться не в том месте и не в то время в роли таксиста Томми Анджело в Mafia: Definitive Edition
- Устроить схватку с судьбой и понять своё предназначение в Shadow of the Colossus
- Спустя долгие годы встать на доску и под рокот гитарных запилов сделать пару-тройку олли, флипов и грэбов в обновлённой дилогии Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2
Это и многое другое вновь стало возможным благодаря качественным переосмыслениям. Расскажите в комментариях, а вы согласны с нашим выбором?
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