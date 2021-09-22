Как выглядят игроки сборной России в FIFA 22: вечная молодость Жиркова и ирокез Баринова

Оригинальную внешность в виртуальном футболе по-прежнему заслуживает только один футболист. Попробуйте отгадать остальных, не подглядывая.

Мы в редакции уже начали личное знакомство с полной версией FIFA 22 на PS5 и сейчас решили показать виртуальных игроков сборной России. И это лишь первый из множества готовящихся материалов о новой части FIFA.

Важный момент: этот состав сборной отсылает к последним матчам при Станиславе Черчесове. Данные в FIFA 22 будут обновлены уже после релиза. Поэтому здесь нет Гилерме, зато есть Артём Дзюба.

Артём Дзюба

Александр Головин

Юрий Жирков

Алексей Ионов

Андрей Мостовой

Андрей Семёнов

Антон Заболотный

Антон Шунин

Вячеслав Караваев

Георгий Джикия

Далер Кузяев

Даниил Фомин

Игорь Дивеев

Ильзат Ахметов

Матвей Сафонов

Рифат Жемалетдинов

Роман Зобнин

Фёдор Кудряшов

Юрий Дюпин

Алексей Миранчук

Магомед Оздоев

Дмитрий Баринов

Александр Соболев

FIFA 22 выходит 1 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Покупатели ультимативного издания получат доступ к футбольному симулятору уже 27 сентября. А подписчики EA Play смогут попробовать 10-часовую пробную версию новинки уже завтра, 22 сентября.