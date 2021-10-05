Что нужно знать о Back 4 Blood до релиза

Уже 12 октября выйдет Back 4 Blood — кооперативный зомби-шутер от создателей Left 4 Dead.

Глобальная концепция вообще не изменилась: отряду из четырёх человек нужно пробраться через локацию, под завязку набитую зомби, и выполнить несколько заданий, чтобы выбраться с уровня. Однако у игры великое множество мелочей, о которых стоит знать перед покупкой.

О чём игра?

Фанаты дилогии Left 4 Dead почувствуют себя как дома. Ядро геймплея осталось нетронутым: собираемся в лобби с друзьями или рандомными игроками, выбираем персонажа и вооружение, а затем отправляемся проходить кампанию. Как и раньше, она разделена на несколько актов, каждый из которых состоит из череды уровней.

Уничтожение живой мертвечины происходит по классическому сценарию. Лучше целиться в голову, не разделяться слишком сильно и прикрывать товарищей по команде. Героев-одиночек здесь очень быстро загонят в угол и отгрызут несколько конечностей. А если уж наткнуться на особо сильного мутанта, то проблем точно не оберёшься.

Периодически для дальнейшего продвижения отряду нужно выполнить определённое задание. Например, уничтожить заграждение или засыпать арену песком, чтобы создать путь наверх. И всё это время, естественно, нужно отстреливаться от зомби.

Знакомая дверь, не правда ли?

Это клон Left 4 Dead?

Однозначно нет, и на то есть несколько аргументов.

Темп игры значительно снизился. Главные герои передвигаются значительно медленнее, а локации стали более насыщенными различными предметами. Если случайно повернуть за угол, то можно обнаружить крутую пушку или горсть местной валюты, за которую покупаются апгрейды.

В Back 4 Blood можно прицелиться из оружия! Олды помнят, что в Left 4 Dead этой функции просто не было из-за ограничений движка Source. Новая же игра создаётся на Unreal Engine 4, поэтому там с этим проблем нет.

Перед началом кампании можно выбрать уникального героя со своими перками. Персонажей тут куда больше четырёх.

У оружия появились уровни редкости. Более качественные образцы снаряжены дополнительными обвесами вроде прицелов и насадок на стволы.

Если же более редкое оружие не нравится по каким-то причинам, то можно прокачать и собственный ствол. Для этого нужно искать по уровням обвесы. Они также раскиданы по укромным уголкам и их можно купить в безопасной зоне.

Каждый игрок может собрать уникальный набор из 15 перков, которые тут представлены карточками . Все они дают разные бонусы, а иногда даже могут одновременно усилить или ослабить героя. Например, одна увеличит объём магазина, но взамен заберёт какой-то процент от скорости бега. В остальном же усиления стандартные: большая точность, меньше урона и так далее.

. Все они дают разные бонусы, а иногда даже могут одновременно усилить или ослабить героя. Например, одна увеличит объём магазина, но взамен заберёт какой-то процент от скорости бега. В остальном же усиления стандартные: большая точность, меньше урона и так далее. Есть и негативные карточки, которые активируются по мере прохождения миссии. Их подбирает виртуальный режиссёр, знакомый фанатам Left 4 Dead. Например, локацию может накрыть туманом или на ней появятся усиленные версии мутантов.

Релизный трейлер

В игре есть PvP-режим и уникальные мутанты

Помимо сюжетной кампании, есть возможность сразиться в формате 4х4 против мутантов. За них тоже выступят живые игроки. Обе команды проведут одинаковое количество времени и за выживших, и за заражённых. Глобально задача – прожить дольше оппонента в трёх раундах.

Тут и кроется чуть ли не главное отличие от прародителя: в Back 4 Blood отказались от соревнования из L4D, где четвёрка игроков за выживших должна пробежать кампанию, а другая четвёрка в роли монстров должна помешать им это сделать. Здесь же какая-то королевская битва с отстрелом бесконечных волн врагов.

А вот мутанты управляются практически так же, как в Left 4 Dead — у них даже роли почти одинаковые. Есть местный аналог Танка, который размахивает огромной рукой и может дубасить противников налево и направо. Другой мутант представляет собой симбиоз из Охотника и Толстяка, то есть умеет одновременно набрасываться на игроков из засады и обливать мерзкой жидкостью, которая привлекает зомби.

И здесь отличие тоже есть. Каждый мутант может эволюционировать в один из нескольких подклассов, за что ему откроются новые способности. Из-за этого вряд ли надоест играть даже за одного и того же монстра несколько матчей подряд. Хотя прошлая игра студии, Evolve, может поспорить.

Официальный трейлер с персонажами и мутантами

Где скачать Back 4 Blood и где купить?

Игра появится на ключевых платформах: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. За предварительный заказ отсыпят уникальных скинов для оружия.

Издания Back 4 Blood

Базовое — только игра.

Расширенное — игра, 4 дня раннего доступа и годовой абонемент на три DLC.

Ультимативное — все бонусы предыдущего издания, 4 скина на персонажей и дополнительный контент внутри игры.

Купить Back 4 Blood

Системные требования Back 4 Blood

Минимальные

Процессор: i5-6600 (3.3 GHz) или AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

Место на жёстком диске: 40 ГБ

Рекомендуемые

Процессор: Intel Core i5-8400 (2.8 GHz) или AMD Ryzen 7 1800X (3.6 GHz)

Оперативная память: 12 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD® Radeon RX 590

Место на жёстком диске: 40 ГБ

Скриншоты Back 4 Blood