Что нужно знать о NHL 22 до релиза

Хоккейный симулятор Electronic Arts — единственный в своём роде и конкурентов попросту нет. Вероятно, именно из-за этого NHL уже на протяжении нескольких лет находится в стагнации. В каждой новой части хоккейного симулятора изменений ещё меньше, чем в той же FIFA.
Но даже времена застоев когда-нибудь да заканчиваются. Консоли нового поколения, можно сказать, сподвигли разработчиков хоть на какие-то действия. Впервые за семь лет серия переезжает на новый движок (на Frostbite) и обзаводится новыми фичами. Об этом и не только поговорим в нашем предрелизном материале.
Дата выхода NHL 22 и платформы — вновь без ПК
31-я часть NHL выйдет 15 октября 2021 года на консолях прошлого и нынешнего поколений, но опробовать её можно раньше. Уже завтра, 7 октября, каждый подписчик сервиса EA Play (подписка стоит 299 рублей в месяц или 1899 рублей в год) сможет поиграть в 10-часовую пробную версию симулятора хоккея.
Что такое X-Factor Superstar
Это система, которая позволяет использовать уникальные способности игроков — их получили только 50 сильнейших хоккеистов. Умения выгодно отличат игроков от всех остальных. Скиллы доступны во всех режимах.
Каждый игрок получил одну определяющую его способность зоны и дополнительный набор суперзвезды. Функционал любой способности не будет меняться, но её уровень улучшения будет зависеть от типа способности — зона или суперзвезда. Скиллы разделены на шесть различных категорий: катание, броски, пасы, защита, хоккейный IQ и игра вратаря. Ознакомиться с каждой способностью можно по этой ссылке.
В режиме HUT (Ultimate Team) 50 лучших хоккеистов получат уникальные power-up карты. Их рейтинг будет ниже, чем у обычных регулярных карточек. Но он будет подниматься в течение регулярного сезона в НХЛ — всё зависит от удачных действий хоккеиста на реальном льду.
Новый игровой движок
NHL 22 работает на Frostbite (до этого игры серии строились на устаревшем Ignite) — собственном игровом движке Electronic Arts, который изначально DICE делала для Battlefield. Он уже на протяжении четырёх-пяти лет используется в других спортивных симуляторах компании — FIFA и Madden NFL.
В центре внимания: улучшенная графика, освещение и объекты, создающие более реалистичный и живой сценарий матча. А также повышенное сходство с настоящими хоккеистами и новая анимация глаз, когда игрок отслеживает происходящее взглядом. Все версии игры, даже для PS4 и Xbox One, созданы на Frostbite.
Другие подробности и изменения
Режим франшизы будет включать опцию расширения, позволяющую игрокам впервые создать 33-команду в лиге. Кроме того, в NHL 22 появится новый хоккейный клуб «Сиэтл Кракен». Предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге станет для этой команды первым в истории.
Приятное возвращение — в NHL 22 вновь появится возможность делиться составами с другими людьми. То, что было в старых версиях серии.
Перенести прогресс в NHL 22 со старых на новые консоли можно. Но:
- Во-первых, для этого надо купить дорогое издание X-Factor, которое включает обе версии игры (для PS4 и PS5 или Xbox Series и Xbox One). Либо придётся покупать игру для каждой консоли отдельно.
- Во-вторых, эта возможность появится только 21 декабря 2021 года.
- В-третьих, перенесётся только контент из режима Ultimate Team, и то не весь. Дадут перевести только карты игроков активного состава HUT — 12 форвардов, 6 защитников, 2 вратаря и тренера.
Где купить и скачать NHL 22
Вы сможете начать играть в NHL 22 на три дня раньше остальных, если оформите предварительный заказ издания X-Factor в PS Store и Microsoft Store.
Стоимость и наполнение изданий NHL 22
Стандартное издание
- До 2 алмазных наборов выбора игрока HUT (по 1 в месяц в течение 2 месяцев)
- 5 способностей зоны X-Factor World of Chel
- Доступ к 2 ячейкам X-Factor для режима «Профи», усилитель опыта и бонусные очки особенностей
- Доступ к 1 хоккейной сумке
- Купить на PS4 (4899 рублей) и PS5 (5499 рублей)
- Купить на Xbox One ($ 60) и Xbox Series ($ 70)
Издание X-Factor (7499 рублей на PS4 и PS5 / $ 90 на Xbox One и Xbox Series)
- NHL 22 для PS4 и PS5 / Xbox One и Xbox Series
- До 10 алмазных наборов выбора игрока HUT (по 2 в месяц в течение 5 месяцев)
- 5 способностей зоны X-Factor World of Chel
- Доступ к 2 ячейкам X-Factor для режима «Профи», усилитель опыта и бонусные очки особенностей
- Доступ к 5 хоккейным сумкам
- Доступ к игре за 3 дня до выхода
- Набор выбора игроков X-Factor HUT (2 из 25)
- Стартовый набор Усиление для X-Factor HUT
- До 4 наборов «Усиление» для X-Factor HUT (по 1 в месяц в течение 4 месяцев начиная с ноября 2021 года)
- Купить на PS4 и PS5 (5499 рублей)
- Купить на Xbox One и Xbox Series ($ 100).
Кто на обложке игры?
Главным лицом новой игры стал центральный нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Примечательно, что этот же хоккеист был на обложке NHL 20. А на обложке NHL 21 присутствовал капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин.
Трейлер игрового процесса NHL 22
27 минут геймплея NHL 22
Скриншоты NHL 22
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