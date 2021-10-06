Хоккейный симулятор вновь не выйдет на ПК, зато перейдёт на движок Frostbite.

Что нужно знать о NHL 22 до релиза

Хоккейный симулятор Electronic Arts — единственный в своём роде и конкурентов попросту нет. Вероятно, именно из-за этого NHL уже на протяжении нескольких лет находится в стагнации. В каждой новой части хоккейного симулятора изменений ещё меньше, чем в той же FIFA.

Но даже времена застоев когда-нибудь да заканчиваются. Консоли нового поколения, можно сказать, сподвигли разработчиков хоть на какие-то действия. Впервые за семь лет серия переезжает на новый движок (на Frostbite) и обзаводится новыми фичами. Об этом и не только поговорим в нашем предрелизном материале.

Дата выхода NHL 22 и платформы — вновь без ПК

31-я часть NHL выйдет 15 октября 2021 года на консолях прошлого и нынешнего поколений, но опробовать её можно раньше. Уже завтра, 7 октября, каждый подписчик сервиса EA Play (подписка стоит 299 рублей в месяц или 1899 рублей в год) сможет поиграть в 10-часовую пробную версию симулятора хоккея.

Что такое X-Factor Superstar

Это система, которая позволяет использовать уникальные способности игроков — их получили только 50 сильнейших хоккеистов. Умения выгодно отличат игроков от всех остальных. Скиллы доступны во всех режимах.

Каждый игрок получил одну определяющую его способность зоны и дополнительный набор суперзвезды. Функционал любой способности не будет меняться, но её уровень улучшения будет зависеть от типа способности — зона или суперзвезда. Скиллы разделены на шесть различных категорий: катание, броски, пасы, защита, хоккейный IQ и игра вратаря. Ознакомиться с каждой способностью можно по этой ссылке.

В режиме HUT (Ultimate Team) 50 лучших хоккеистов получат уникальные power-up карты. Их рейтинг будет ниже, чем у обычных регулярных карточек. Но он будет подниматься в течение регулярного сезона в НХЛ — всё зависит от удачных действий хоккеиста на реальном льду.

Новый игровой движок

NHL 22 работает на Frostbite (до этого игры серии строились на устаревшем Ignite) — собственном игровом движке Electronic Arts, который изначально DICE делала для Battlefield. Он уже на протяжении четырёх-пяти лет используется в других спортивных симуляторах компании — FIFA и Madden NFL.

В центре внимания: улучшенная графика, освещение и объекты, создающие более реалистичный и живой сценарий матча. А также повышенное сходство с настоящими хоккеистами и новая анимация глаз, когда игрок отслеживает происходящее взглядом. Все версии игры, даже для PS4 и Xbox One, созданы на Frostbite.

Другие подробности и изменения

Режим франшизы будет включать опцию расширения, позволяющую игрокам впервые создать 33-команду в лиге. Кроме того, в NHL 22 появится новый хоккейный клуб «Сиэтл Кракен». Предстоящий сезон в Национальной хоккейной лиге станет для этой команды первым в истории.

Приятное возвращение — в NHL 22 вновь появится возможность делиться составами с другими людьми. То, что было в старых версиях серии.

Перенести прогресс в NHL 22 со старых на новые консоли можно. Но:

Во-первых, для этого надо купить дорогое издание X-Factor, которое включает обе версии игры (для PS4 и PS5 или Xbox Series и Xbox One). Либо придётся покупать игру для каждой консоли отдельно. Во-вторых, эта возможность появится только 21 декабря 2021 года. В-третьих, перенесётся только контент из режима Ultimate Team, и то не весь. Дадут перевести только карты игроков активного состава HUT — 12 форвардов, 6 защитников, 2 вратаря и тренера.

Прогресс из других режимов NHL 22 перенести нельзя. И да, перенос возможен только один раз и только со старого поколения консолей на новое.

Где купить и скачать NHL 22

Вы сможете начать играть в NHL 22 на три дня раньше остальных, если оформите предварительный заказ издания X-Factor в PS Store и Microsoft Store.

Стоимость и наполнение изданий NHL 22

Стандартное издание

До 2 алмазных наборов выбора игрока HUT (по 1 в месяц в течение 2 месяцев)

5 способностей зоны X-Factor World of Chel

Доступ к 2 ячейкам X-Factor для режима «Профи», усилитель опыта и бонусные очки особенностей

Доступ к 1 хоккейной сумке

Купить на PS4 (4899 рублей) и PS5 (5499 рублей)

Купить на Xbox One ($ 60) и Xbox Series ($ 70)

Издание X-Factor (7499 рублей на PS4 и PS5 / $ 90 на Xbox One и Xbox Series)

NHL 22 для PS4 и PS5 / Xbox One и Xbox Series

До 10 алмазных наборов выбора игрока HUT (по 2 в месяц в течение 5 месяцев)

5 способностей зоны X-Factor World of Chel

Доступ к 2 ячейкам X-Factor для режима «Профи», усилитель опыта и бонусные очки особенностей

Доступ к 5 хоккейным сумкам

Доступ к игре за 3 дня до выхода

Набор выбора игроков X-Factor HUT (2 из 25)

Стартовый набор Усиление для X-Factor HUT

До 4 наборов «Усиление» для X-Factor HUT (по 1 в месяц в течение 4 месяцев начиная с ноября 2021 года)

Купить на PS4 и PS5 (5499 рублей)

Купить на Xbox One и Xbox Series ($ 100).

Подписчики EA Play могут приобрести любое издание со скидкой в 10%: то есть стандартное издание для PS4 за 4409 рублей, а X-Factor для PlayStation за 6749 рублей.

Кто на обложке игры?

Главным лицом новой игры стал центральный нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. Примечательно, что этот же хоккеист был на обложке NHL 20. А на обложке NHL 21 присутствовал капитан «Вашингтон Кэпиталз» и обладатель Кубка Стэнли 2018 года Александр Овечкин.

Трейлер игрового процесса NHL 22

27 минут геймплея NHL 22

Скриншоты NHL 22