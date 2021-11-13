Разменные монеты будущего: что такое NFT и для чего они нужны в играх?

28 октября Марк Цукерберг представил новое название холдинга Facebook — Meta. Таким образом бизнесмен захотел иначе позиционировать компанию, объединяющую крупнейшую в мире социальную сеть «Фейсбук», соцсеть для фотографий «Инстаграм» и мессенджер WhatsApp.

Тогда же стало известно, что в неё внедрят NFT, которая, по словам руководителя отдела продуктов Вишал Шаха, «позволит некоторым построить свой бизнес в метавселенной».

1 ноября Ubisoft объявила о планах по созданию игр на базе блокчейна с элементами NFT. На следующий день Квентин Тарантино заявил, что вырезанные эпизоды из «Криминального чтива» будут продавать в виде NFT-токенов. Рассказываем о феномене NFT, его истоках и как эта тенденция скажется на игровой индустрии

Обратили внимание, что в новостях о представителях «цифровой эпохи» всё чаще и чаще появляются эти три загадочные буквы – NFT? Что это вообще такое и для чего оно нужно? Давайте разберёмся.

Что такое NFT?

NFT (Non-Fungible Token, невзаимозаменяемый токен) — уникальная единица информации (фотография, ролик, картинка и так далее), которая выступает аналогом физических коллекционных предметов. Чтобы объяснить понятно, стоит прибегнуть к простому примеру.

Банка с газировкой — это взаимозаменяемый предмет. От дизайна сосуда до залитого напитка – всё идентично друг другу. Потеряв одну такую, можно без проблем найти ей замену в ближайшем магазине. Но если на ней распишется ваш любимый музыкант, то она станет уникальной и невзаимозаменяемой, так как найти похожую уже невозможно.

Цифровое коллекционирование работает не столько на уникальность приобретённого NFT-токена, сколько на то, что сделали это именно вы. В 2021 году существует множество торговых NFT-площадок, на которых продают всё: от доменных имён до виртуальных миров. Самым первым NFT-токеном считают gif-изображение Quantum. Работа Кевина Маккоя летом этого года ушла с молотка за $ 1,4 млн.

Quantum

Если совсем просто: NFT-токен — это сертификат подлинности.

Как это работает?

Покупая NFT-токен, вы получаете удостоверение, что именно вам принадлежит приобретённый оригинал. В остальном же это не защищает покупку от копирования другими пользователями. Хотя создатель конкретного NFT-предмета всё ещё сохраняет право ограничить к нему доступ, как и в случае с осязаемыми произведениями искусства вроде картин и фарфоровых ваз.

Для авторов это возможность монетизировать свои цифровые работы, а для покупателей — получить сертификат о наличии у них оригинала, который они могут продать в любой момент. Работает весь этот рынок на базе блокчейн-платформы Ethereum. Она представляет собой децентрализованную компьютерную сеть, предназначенную не только для обмена и хранения разных видов криптовалюты, но и для поддержки приложений, разработанных в рамках экосистемы.

Почему это стало популярным?

Сама Ethereum начала функционировать с 2015 года, но обратили внимание на платформу только в 2017-м. Тогда канадская студия Dapper Labs выпустила игру CryptoKitties на базе блокчейна. Пользователи могут заводить, выхаживать и продавать виртуальных котов. У каждого из них свой индивидуальный номер, а также «Котребуты» (Cattributes): форма рта, цвет глаз, вид шерсти и так далее.

Цены на некоторых четвероногих достигают порядка 21 млн рублей ($ 300 тыс.). Пару раз об игре писали в крупных СМИ, но после этого ажиотаж поутих.

CryptoKitties

Интерес к NFT вновь появился в январе 2021 года. Затруднительно назвать точные причины, из-за которых NFT внезапно привлекла внимание обычных пользователей. По мнению журналиста Geek Culture, этому предшествовало несколько событий и факторов.

Трехкратный рост биткоина с 2017 года: популярность и новые возможности. Низкая доходность в сфере розничной торговли побудила инвесторов вкладывать средства не в акции компаний, а в криптовалюту. Там же начал формироваться интерес к таким альтернативным инвестициям, как централизованные биржи, майнинговые фермы и NFT. На популяризацию последних повлияли и медийные личности, среди которых Снуп Догг, Тони Хоук и Эминем.

Низкая доходность в сфере розничной торговли побудила инвесторов вкладывать средства не в акции компаний, а в криптовалюту. Там же начал формироваться интерес к таким альтернативным инвестициям, как централизованные биржи, майнинговые фермы и NFT. На популяризацию последних повлияли и медийные личности, среди которых Снуп Догг, Тони Хоук и Эминем. Появление игры NBA Top Short от разработчиков CryptoKitties . После того как Dapper Labs зарекомендовала себя как NFT-разработчик, к ней обратились из ассоциации NBA. Студия выпустила NBA Top Short — торговую площадку, где игроки собирают и продают цифровые коллекционные карточки. Маркетплейс до сих пор занимает первое место по общему доходу среди всех NFT-инициатив.

. После того как Dapper Labs зарекомендовала себя как NFT-разработчик, к ней обратились из ассоциации NBA. Студия выпустила NBA Top Short — торговую площадку, где игроки собирают и продают цифровые коллекционные карточки. Маркетплейс до сих пор занимает первое место по общему доходу среди всех NFT-инициатив. Запутанная структура монетизации цифрового контента. Проблема роялти всегда актуальна: большая часть дохода в музыкальной индустрии, к примеру, отходила лейблу и стриминговой платформе. NFT-токены за счёт структуры блокчейна позволяют артисту избежать посредников в получении прибыли.

Стандартная схема распределения доходов от музыки

Что это значит для игровой индустрии?

Несмотря на популяризацию NFT, до видеоигрового сегмента нововведение ещё не дошло. Частные попытки небольших студий интегрировать технологию и мнения некоторых крупных издателей помогают составить приблизительную картину о том, как может измениться индустрия.

В Steam вышла одна из первых удачных игр с NFT, однако Valve забраковала её

Age of Rust — экшен в научно-фантастическом сеттинге от первого лица, где игрокам предстояло сражаться против злых мехов, решать загадки и исследовать открытый мир. Там также была возможность приобретать и продавать NFT-токены, среди которых: экипировка, предметы для инвентаря и новые уровни.

Спустя какое-то время Valve без объяснений удалила тайтл из Steam и дополнила своё пользовательское соглашение новым правилом о том, что игры с блокчейн-технологией не допускаются к распространению в магазине.

С заявлением компания не выступила, но, как считает автор PC Gamer, причина в том, что издатель ещё не отошёл от скандала со скинами в 2016 году. Тогда Valve поступил иск от Комиссии штата Вашингтон, в котором ей выдвинули обвинения о поддержке игорных сайтов по CS:GO. К тому же известны случаи, когда NFT-проекты закрывались через некоторое время, оставляя пользователей ни с чем.

Epic Games, Electronic Arts и SEGA рады освоить новую индустрию

Ещё в сентябре 2021 года основатель Epic Games Тим Суини говорил, что компания пока не заинтересована в NFT-технологии. Основной аргумент: токены могут быть связаны с мошенничеством, отследить которое невозможно из-за децентрализованной системы. Но после того, как Valve обновила своё соглашение, Epic Games объявила о готовности сотрудничать с разработчиками проектов на блокчейне. Electronic Arts на недавнем собрании инвесторов и вовсе заявила, что за NFT – будущее.

Исполнительный директор EA Эндрю Уилсон считает, что таким образом у фанатов появится больше вариантов наслаждаться любимой франшизой.

[Игроки] хотят, чтобы в игре было больше возможностей, которые выходят за рамки простого футбола 11 на 11… Они хотят больше цифровых впечатлений вне игры: киберспорт, NFT и так далее.

Компания SEGA пошла дальше и объединилась с разработчиком мобильных игр Jump Studio для создания NFT-токенов. К какому из IP они будут привязаны, неизвестно. Фанаты крупных франшиз вроде Sonic уже возмутились внезапным решением издателя следовать тренду.

Совсем недавно и Square Enix подтвердила, что продолжит инвестировать в NFT-направление и развивать его.

Что же нас ждёт?

Пока в видеоигровом сегменте нет полноценных NFT-проектов, журналисты и аналитики строят теории, как изменится геймплей. Автор Builtin считает: если крупные издатели начнут внедрять подобное в свои проекты, то токены смогут кочевать из одной игры в другую и в целом изменить восприятие кастомизации.

NFT облегчает передачу скинов и других аксессуаров между различными играми. Например, что, если снайперская винтовка Dragon Lore AWP стоимостью $ 26 тыс. в CS:GO может быть импортирована в Call of Duty: Modern Warfare?

Дэниел Тэк из Game Informer не разделил энтузиазма коллеги. Он склонен верить, что в дальнейшем NFT-токены будут использоваться для психологического воздействия на человека, побуждая его к покупке ненужных ему цифровых вещей.

Представьте, что у вас есть настоящее крутое снаряжение из Assassin's Creed на блокчейне, которым вы можете похвастаться в онлайн-режиме.



Представьте, что вы играете в шутер от первого лица, где ваш солдат действительно уникален и непохож на других.



Представьте, что вами психологически манипулируют, заставляя думать, что любая из этих глупостей вообще хороша. Возможно ли это? Да. Будем надеяться, что мы до этого не дойдём.

Редактор Happy Mag верит, что внедрение NFT в крупные тайтлы — шаг в сторону игроков. Так пользователи получат возможность монетизировать свои достижения или потраченное время.

NFT можно правильно использовать в отрасли, что приведёт к наиболее интересному и, возможно, забавному способу заработать немного денег. Я не уверен, что это стало бы моей повседневной работой, но небольшая надбавка за игры звучит неплохо. По крайней мере, постарайтесь запомнить золотое правило: «Не рискуйте тем, что не готовы потерять».

Что бы дальше ни происходило с NFT, их популярность стремительно и неуклонно растёт. Остаётся только один вопрос, насколько это повлияет на индустрию и в каком ключе будет развиваться, негативном или позитивном. Но ответ мы получим только со временем.