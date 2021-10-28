Facebook полностью сменит название — теперь компания называется Meta

Компании Facebook больше не существует. Теперь холдинг Марка Цукерберга называется Meta, чтобы подчеркнуть его стремление создать метавселенную для развлечений и бизнеса.

Основатель корпорации Марк Цукерберг анонсировал новое название во время трансляции Facebook Connect. По его словам, новое название в том числе поможет отразить ценности, к которым сейчас стремится его компания.

Наша компания создаёт технологии для связи и соединений. Вместе мы наконец-то можем сделать людей центром наших технологий. И вместе открыть новую творческую экономику, чтобы отразить, кто мы и чего мы хотим достичь.

Цукерберг заявил, что старое название корпорации не отражало её текущую задачу.

Сейчас наш бренд сильно связан с одним продуктом. Но со временем я надеюсь увидеть компанию, создавшую метавселенную.

За последние несколько лет компания создала множество технологичных устройств. Она представила линейку устройств для видеозвонков Portal, выпустила очки Ray-Ban Stories и различные версии гарнитур виртуальной реальности Oculus.

В Meta заявили, что дополненная и виртуальная реальность станут ключевыми частями компании в ближайшем будущем. На протяжении следующего года корпорация планирует инвестировать $ 10 млрд в развитие технологий, необходимых для метавселенной.