Как выглядят ключевые персонажи сериала «Ведьмак» в книгах, шоу и играх

Сериал The Witcher основан на романах польского писателя Анджея Сапковского, однако большинство фанатов вселенной познакомились с Геральтом из Ривии после выхода одноимённых игр. Трилогия «Ведьмака» от CD Projekt RED — одна из самых популярных серий ролевых игр всех времён, особенно последняя на сегодняшний день часть, «Ведьмак 3: Дикая охота». В своё время она удостоилась самых лестных отзывов от игроков и критиков. Только вот сериал как раз ближе всего к книгам, а не играм.

Хотя все три игры тоже основаны на книгах, разработчикам пришлось прибегнуть к некоторым вольностям, чтобы воссоздать мир из книг в виртуальной реальности. Впрочем, даже в сериале были замечены неточности и расхождения с литературой. Рассказываем, как выглядят ключевые персонажи вселенной в трёх разных плоскостях — книгах, играх и сериале.

Геральт из Ривии

В сериале Геральта, как известно, играет Генри Кавилл, и он выглядит намного привлекательнее прототипа из книг. В романах охотник на монстров описывается как стройный, жилистый и покрытый боевыми шрамами ведьмак. Сапковский не говорит в своих книгах, насколько Геральт красив или уродлив, но позволяет себе небольшие ремарки.

Он частенько заостряет внимание на лице ведьмака, говоря, что у него пронзительный взгляд и зловещая улыбка. Книжный Геральт, возможно, не обладал такой суровой красотой, как в играх, и не был мускулистым красавчиком из сериала. Его внешность с бледной кожей, молочно-белыми волосами и странными глазами пугала людей. А вот дам, наоборот, привлекала.

В играх Геральт выглядит респектабельнее. Нет, он не набрал мышечной массы и не перекрасился в брюнета. Как и в книгах, он предстаёт худощавым, но великолепно сложённым мужчиной, а его очаровательная улыбка может напугать разве только муравья. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему некоторые персонажи в игре называли его внешность странной и пугающей.

Он выглядит как и все, только отличается от людей кошачьими глазами и шрамами на теле и лице. А от его немного грубого, но в целом приятного голоса не испытываешь большого страха. Разработчики попытались сделать ведьмака более приятным по сравнению с литературным произведением. Но не настолько, как в сериале. Поляки из CD Projekt RED нашли идеальную середину между милым любовником и грубым, покрытым шрамами монстром.

А вот в сериале Геральт предстаёт привлекательным парнем, несмотря на его репутацию мутанта. Это, скорее, средневековый Супермен, чем устрашающий охотник. В играх у Геральта жёлтые глаза с узкими зрачками, не только ночью, а всегда, что не соответствует книгам. Сериал находится где-то посередине. У «киношного» ведьмака, как и в играх, жёлтые белки глаз, но нормальные зрачки. Примечательно, что в книгах глаза ведьмака никогда не описывали.

Йеннифэр из Венгерберга

Игроки привыкли видеть Йен потрясающей. По сути, в The Witcher 3 она была лишена недостатков. Да, это та женщина, с которой любой захочет провести ночь. А вот в книгах её внешность нельзя назвать идеальной. Там хорошо описаны её достоинства и недостатки.

Она по-своему привлекательна, но вовсе не великая красавица. Именно так охарактеризовал её ведьмак при первой встрече. Далее он описал черты её лица, как не совсем соответствующие стандартам традиционной красоты: «Её нос немного длинноват, губы узковаты, подбородок слишком сильно опущен, а брови немного неровные». А ещё её плечо немного выше другого — пережиток прошлого, когда до трансформации она была горбуньей.

Но эти недостатки затмевались её харизмой. В ней есть немного прекрасного и ужасного, тёплого и холодного одновременно. В книгах описаны её фиалковые глаза, красивые плечи, стройная шея, вокруг которой обёрнуто чёрное бархатное колье с драгоценным камнем в форме звезды, и обилие чёрных локонов. А фигура у книжной Йен, по словам ведьмака, была как у двадцатилетней!

В The Witcher 3 разработчики сохранили чёрные, как вороново крыло, волосы, и эффектные фиалковые глаза. Но, как я уже сказал, в отличие от книг, в игре вы не заметите очевидных недостатков во внешности героини. Она безупречно красива и предпочитает одеваться в чёрно-белые наряды, как и в книгах.

А вот на телеэкранах чародейка выглядит недостаточно устрашающе. У Ани Чалотры, сыгравшей Йен в сериале, более мягкие черты лица и тёплый оттенок кожи, в то время как в книгах Йен предстаёт с бледной кожей. Впрочем, девушка безупречно справилась с ролью, что о недостатках во внешности забываешь очень быстро. Главное, что авторы киноадаптации не сделали её рыжей или блондинкой. Чёрные волосы и фиалковые глаза на месте.

Трисс Меригольд

Если Йеннифэр появляется только в одной игре серии, в The Witcher 3, то рыжая чародейка побывала во всей трилогии. Но в книгах, в отличие от Йен, Трисс не была настолько заметной персоной. В романах Сапковского она играла лишь второстепенную роль. И кто его знает, появилась бы она в сериале, если бы не CD Projekt RED и не всеобщая любовь со стороны геймеров?

Известно, что в книгах у Трисс голубые глаза и каштановые волосы с красным отливом. Во время одной из битв она получила уродливый шрам на груди. Это непременно сказалось на её выборе одежды. Волшебница дала себе слово никогда не надевать платья с глубоким вырезом на груди.

Польские разработчики не только повысили роль Трисс в играх, но и сделали её более сексуальной по сравнению с книгами. У почти всех её платьев глубокий вырез на груди. А её ярко-рыжие волосы и веснушки так полюбились фанатам, что некоторые из них были бы не против, если бы Геральт выбрал Трисс, а не Йен. А уж кто из них красивее — тема для отдельного разговора.

Трисс в сериале не похожа на себя книжную или игровую. Это не та волшебница, которую мы себе представляли в романах. У неё другой цвет волос, кожи и глаз. Это далёкий от канона образ, который вызвал отрицательную реакцию фанатов. Сложилось впечатление, что авторы добавили её ради галочки. Однако уже во втором сезоне девушка станет куда больше походить на свой книжный прототип, но не будем спойлерить.

Цири

Это была не дриада. И это был не эльф, не сильфида, не хоббит. Это была самая человечная из маленьких девочек. Даже на территории Брокилона — в месте, наименее благоприятном для такого существа. У неё были пепельно-светлые волосы мышиного серого цвета и большие порывистые зелёные глаза. Ей не могло быть больше 10 лет.

Из воспоминаний Геральта о первой встрече с Цириллой

В подростковом возрасте Цири очень сильно вытянулась. Её фигура спортивная, даже немного худощавая. Вероятно, из-за изнурительных тренировок и диеты в Каэр Морхене. Отличительной чертой девушки стал ужасный шрам на щеке, который она получила от рук Стефана Скеллена, специалиста по особым заданиям и спецслужбам Нильфгаарда, когда пыталась сбежать от охотника за головами Бонарта. В The Witcher 3 шрам на её щеке появляется позже.

В самом начале третьей части мы впервые знакомимся с Цири, когда она проходит обучение в крепости ведьмаков, уже будучи подростком. Никакого шрама на её щеке ещё нет, но все остальные черты, упомянутые в книгах, присутствуют. И пепельно-серые волосы, и блестящие зелёные глаза.

Проходит несколько лет, и на лице Цириллы появляется глубокий шрам. Разработчики не объясняют, при каких обстоятельствах она его получила. Зато если обзавестись картой Стефана Скеллена в карточной игре Гвинт, то на ней можно обнаружить следующие слова: «Шрам на лице будущей императрицы — это моё наивысшее достижение». Чем не намёк.

У «киношной» Цири, которую сыграла Фрейя Аллан, тоже пепельно-серые волосы, как в книгах. Но на скриншотах второго сезона Цирилла предстаёт уже повзрослевшей девочкой. Она возмужала и пережила немало потрясений, а её волосы обрели более светлый оттенок.

Лютик

Весёлый бард и преданный друг Геральта — очень запоминающаяся фигура наравне со всеми вышеперечисленными героями. Удивительно, как ему удаётся оставаться близким другом ведьмака, несмотря на его склонность попадать в разного рода неприятности.

В книгах у него были светлые волосы, в играх — каштановые, а в сериале — светло-каштановые. А вот цвет глаз везде один и тот же — голубой. Из-за неразберихи в переводе у Лютика везде разные имена. В книгах его зовут Яскер, что переводе с польского на русский означает «Лютик» — цветок с жёлтыми лепестками. А вот когда романы переводили на английский, то Лютика по ошибке назвали «Одуванчиком». Авторы сериала решили не париться с переводом и оставили ему оригинальное имя.

Игры рассказали о нём даже больше, чем нужно. Он запомнился экстравагантным бабником с яркой индивидуальностью. И несмотря на то, что порой он выглядит смешно и придурковато, он всегда остаётся верен своим друзьям и готов рискнуть собой ради них. Игровой Лютик максимально приближен к книгам — там его описывали как обаятельного молодого человека в сиреневой куртке с кружевными манжетами и шляпой с пером цапли.

В сериале Лютик представлен без своей знаковой шляпы (во втором сезоне она вроде как появится) и в нарядах с более приглушёнными цветами. Но важно не это. Однажды Дийкстра заметил, что Лютику уже около 40, но выглядит он максимум на 30. Действительно, идут года, а Лютик не стареет. Фанаты уже всерьёз думают, что он случайно что-то съел или выпил, что сделало его практически нестареющим. А может, он был проклят на вечное существование?