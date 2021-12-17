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Полный обзор второго сезона «Ведьмака» от Netflix, мнение о сериале

Досмотрели второй сезон «Ведьмака». Вот это финал!
Михаил Шевкун
Обзор второго сезона «Ведьмака»
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По жестокости финал может даже превзойти «Игру престолов»!

Когда Netflix предоставил нам всего шесть из восьми эпизодов для обзора второго сезона «Ведьмака», я не совсем понял логику — почему не всё сразу? Как оказалось, заключительные два часа без компромиссов можно назвать отдельным полнометражным фильмом.

Мы в очередной раз не станем вдаваться в сюжетные подробности, чтобы не портить ваши впечатления от просмотра.

Всё сказанное в оригинальном обзоре второго сезона применимо для заключительных эпизодов, причём описанные достоинства становятся нагляднее, а недостатки уже и не так выделяются на общем фоне. Что забавно, в финале даже монстры из компьютерной графики выглядят значительно лучше, чем в начале.

Сюжет второго сезона неожиданно работает сразу на нескольких уровнях — это и вроде бы законченная история, где персонажи проходят путешествие и добиваются определённых целей, и параллельно этому нарратив строит базу для последующего продолжения. Удочка работает, сквозной сюжет получился по-настоящему сильным. Это сильно удивляет на фоне первого, который теперь выглядит совсем уж неудачным в плане повествования.

Одна из сцен в финале меня особенно удивила — поразительно, с каким безразличием во вселенной «Ведьмака» иногда могут творить настоящие злодейства, мотивируя это правосудием или местью. Этот эпизод по уровню жестокости как минимум выступает на поприще «Игры престолов», а может, и умудряется превзойти её. И таких сцен в финале аж две — и каждая из них шокирует по-разному. Всё-таки настоящие чудовища вовсе не монстры с клыками.

Ярые поклонники книг, правда, определённо будут недовольны некоторыми сюжетными линиями, которые совсем уж вольно адаптируют некоторые события. Это по большей части касается второстепенных персонажей и политической жизни Континента, хотя изменения есть и у линий главных героев.

Я не вижу в этом такой уж большой проблемы, пока сериал сохраняет суть первоисточника. Бездумно переносить книжные события тоже было бы глупо, да и структура шоу совершенно отличается от оригинала — у Сапковского всё же совершенно другие фокусы, особенно в первых книгах. Сериал не может себе позволить такой роскоши, и именно поэтому известные рассказы пытаются максимально вплести в сквозной сюжет — с «Крупицей истины» вот получилось очень хорошо.

В целом «Ведьмак» выглядит, скорее, аномалией на фоне остальных адаптаций Netflix. Но этому только радуешься, поскольку создатели проекта явно хотят угодить всем — и поклонникам оригинала, и фанатам игр CD Projekt RED, и проходящим мимо зевакам. С первым сезоном получилось спорно, но второй работает уже куда увереннее. Буквально видишь, как команда преобразилась и изо всех сил пытается сделать крутой проект. Это вызывает неподдельное уважение.

Будем надеяться, что с третьим сезоном создателям удастся хотя бы удержать установленную планку — если получится поднять, будет совсем хорошо. К сожалению, у продукции Netflix существует неоднозначная репутация, когда шоу запускаются мощно, а уже спустя пару сезонов выдыхаются. Хочется верить, что «Ведьмак» останется аномалией и тут.

Второй сезон «Ведьмака» уже вышел на Netflix и доступен полностью на русском языке.

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