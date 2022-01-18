И что теперь делать Sony? Microsoft стала непобедимой после покупки Activision

Томный вечер 18 января разорвало в клочья из-за супергромкой новости: Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за баснословные $ 70 млрд (если точнее — $ 68,7 млрд). Теперь в активы компании перешли франшизы вроде Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Overwatch, Diablo. Вкратце рассказываем, что вообще произошло и почему Xbox Series стала ещё более привлекательной покупкой.

Сделка станет отдельным предметом споров в антимонопольной комиссии

Microsoft стремительно наращивает своё влияние в игровой индустрии. Недавняя покупка Bethesda за $7,5 млрд, как оказалось, была только цветочком на поле амбиций американской компании. Фил Спенсер решил пойти по предельно простому пути, как выиграть это консольное поколение — скупить все крупные франшизы и сделать так, чтобы вы хотели поиграть в них только на Xbox Series. И конечно же через Game Pass, который пробил потолок в 25 млн активных подписчиков.

И ведь идея не новая, только таких денег в индустрии практически ни у кого нет. Не забываем, что Microsoft остаётся одной из самых крупных IT-компаний планеты с баснословными доходами и свободным кэшем. Вопрос: почему бы не потратить их на несколько крупных издателей? Видимо, именно так думал Спенсер, когда питчил эту идею Сатье Наделле и просил на это бешеные $70 млрд.

Но опять же, в нашем мире нельзя просто скупить всех основных игроков рынка и остаться на нём единственным хозяином. Перед завершением настолько крупной покупки её, как минимум, должны одобрить антимонопольные регуляторы. И вот здесь у Microsoft могут возникнуть проблемы, поскольку само по себе влияние Activision Blizzard на индустрию огромно. Это не только Call of Duty и World of Warcraft, это ещё несколько десятков серий меньшего калибра.

Сделку планируют закрыть к концу июня 2023-го. До этого момента Activision Blizzard продолжит работать в штатном режиме, после чего бразды правления перейдут в руки Фила Спенсера — он, кстати, теперь стал генеральным директором Microsoft Gaming. Разве что до сих пор непонятно, каким образом эту покупку переживёт Бобби Котик, текущий глава Activision.

А при чём тут Бобби Котик?

На протяжении второй половины 2021 года мы читали о многочисленных скандалах и в целом нездоровой культуре внутри Activision Blizzard. Многие обвиняют в этом Котика, поскольку некоторые сотрудники напрямую указали на его некомпетентность в этом вопросе. Поговаривают, что топ-менеджер знал о беспределе в стенах своей компании и не предпринял никаких действий, чтобы остановить его. Более того, он якобы сам знал о некоторых случаях и закрывал на них глаза.

И Филу Спенсеру это не понравилось. Ещё в ноябре топ-менеджер Microsoft сдержанно-негативно высказался о происходящем в Activision и заявил, что компания разочарована в действиях такого крупного игрока рынка. А все беды, как мы знаем, идут от головы.

Наверное, именно поэтому сейчас будущее Котика в Activision Blizzard уже не кажется таким радужным. Даже в официальном заявлении Microsoft сказано, что он продолжит руководить компанией до завершения сделки. Что с ним сделают потом и оставят ли на своём посту — открытый вопрос.

Самые заметные франшизы, которые теперь тоже принадлежат Microsoft

Как это повлияет на баланс сил в индустрии?

Если кратко, то Sony — ближайший конкурент Microsoft — оказалась в крайне незавидном положении. У неё только что потенциально забрали Call of Duty и многие другие бренды. Да, Фил Спенсер сейчас отмалчивается и уверяет об отсутствии желания сделать все игры Activision Blizzard эксклюзивами Xbox.

Но вы ведь помните, что ровно то же самое он говорил год назад, когда купил Bethesda? В итоге Starfield, Redfall и другие релизы издателя выйдут только на платформе Спенсера. Если сделку окончательно одобрят, то у него развяжутся руки. И всё это крайне позитивно повлияет в том числе и на Xbox Game Pass.

Что теперь делать японцам — непонятно. Да, у нас всё ещё остаётся мультиплатформа и инди-игры, но мы обязательно задумаемся над очень простым вопросом: купить PS5, где будут новые «Человек-паук» и God of War, или приобрести Xbox Series, где есть Game Pass, новая Call of Duty, Diablo 4 и ещё десятки игр, да ещё и по выгодной подписке. Что выберете вы?