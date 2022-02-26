Нужно отвлекаться от ленты и наполнять жизнь красками даже сейчас.

The Settlers — игра о спокойствии, которое сейчас нам всем очень нужно

В январе состоялась закрытая бета перезапуска культовой стратегической серии The Settlers. Там можно было пройти небольшое обучение и сразиться против ботов или других игроков в мультиплеере. Мы сыграли несколько матчей и готовы рассказать, насколько актуальным получился проект в 2022 году. А ещё это очень медитативная и красочная игра, посиделки за которой помогут отвлечься от тревоги.

Классика немецкой школы

The Settlers — классическая серия стратегий немецкой школы, первая часть которой вышла в далёком 1993 году. С тех пор появилось целых 10 выпусков с учётом переизданий и ремейков. В своей основе «Поселенцы» очень напоминают стратегии в реальном времени: для победы необходимо уничтожить врага, предварительно добыв ресурсы и построив армию. В эту формулу разработчики из немецкой Blue Byte добавили множество нюансов.

Здания в серии всегда строились в реальном времени

Так, игра состояла из производственных цепочек, выходящих друг из друга.

Например, садовник сажает деревья, лесоруб их рубит и добывает брёвна, а лесопильщик делает из брёвен доски, которые затем можно потратить на строительство необходимых зданий. Таким же образом игроку нужно было добывать руду: уголь, золото и железо шли на слитки, из которых создавались орудия и броня для воинов.

Суть геймплея проста — следить за работой этих самых производственных цепочек и развивать свою маленькую страну.

В механике The Settlers было множество нюансов и дополнительных элементов: нужно было следить за общим количеством жителей, строить здания для их увеличения, расширять свою территорию путём постройки башен и так далее. Именно за эту глубину геймеры и полюбили серию, а Settlers 4 (2000 год) стала бессмертным хитом. Она наиболее удачно совместила идеи разработчиков, обернула это в очень красивую картинку, а музыка Хайко Руттмана поселилась в плеерах множества людей по всему миру.

Примерно в то время франшизу приобрела Ubisoft и выпустила несколько неудачных продолжений. В 2011-м компания дошла даже до релиза бесплатной браузерной Settlers Online, которую игроки совсем не оценили. Серия ушла на паузу, пока в 2018 году Ubisoft совершенно внезапно не объявила о перезапуске франшизы. Издатель объявил о возврате к классическим элементам The Settlers, а разработкой занимаются ветераны из той самой Blue Byte — всё это время авторы работали над серией Anno с очень похожими геймплейными идеями. Затем были несколько переносов и закрытая бета, в которой наконец-то удалось посмотреть на игру своими глазами.

Старые идеи на новый лад

Ubisoft не обманывала, когда говорила о возращении серии к корням. Новая The Settlers играется ровно так же, как игрался The Settlers 4 в 2000 году: очень размеренно, спокойно и аддиктивно. В первую очередь хочется похвалить художников: проект щеголяет приятной мультяшной графикой, цветастой картинкой и красивыми пейзажами. Благодаря этому время пролетает незаметно.

Что касается геймплея, то авторы решили вернуть формулу лучших частей серии и убрать всё лишнее. У нас всё так же есть три расы с минимальным отличиями. Мы всё так же создаём производственные цепочки и добываем ресурсы. Разработчики изменили лишь некоторые детали, обновив их до современных стандартов. Так, вместо разделения на геологов, строителей и садовников появились одни-единственные инженеры. Они умеют делать буквально всё, что нужно, поэтому очень важно их постоянно нагружать работой.

На карте появились лагеря разбойников, «места силы» с кучей бонусов для экономики и армии и различные сокровища с потерпевших крушение кораблей. Вся местность уже разведана, так что исследование играет в «Поселенцах» не особо важную роль. Главное — соблюсти баланс между расширением территории, строительством зданий и поиском необходимых ресурсов.

Почему эта игра затягивает?

Формула медитативного геймплея The Settlers проверена десятками лет. На застройку территории на разных частях карты можно потратить добрых 5-10 минут реального времени. За этот промежуток можно насладиться анимациями, послушать спокойную музыку и скушать бутерброд.

Инженеры в поте лица расширяют территорию

Интерфейс тоже требует доработки

Итог

В общем и целом можно сказать, что в перезапуске The Settlers авторы выбрали верное направление. Играть действительно интересно, создавать производственные цепочки не надоедает и через несколько матчей, да и выглядит это всё отлично. Разработчикам ещё предстоит поработать над интерфейсом и сюжетной кампанией, а также найти решение с общим игровым темпом. Но во всём остальном новые «Поселенцы» — образцовая стратегия немецкой школы и достойный преемник The Settlers IV. А если вам хочется приобщиться уже сейчас, то в Ubisoft Store можно приобрести коллекцию переизданий серии. Сами ремастеры далеко не идеальны, но это лучшее, что вышло по франшизе за последние 20 лет.

Будем надеяться, что авторы выпустят качественный продукт, который сможет завлечь множество любителей стратегий. А пока — ждём полноценный релиз уже 17 марта.