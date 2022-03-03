Ubisoft после неудачной беты перенесла выход The Settlers. Опять
Поделиться
Ubisoft решила отложить релиз The Settlers после недавнего тестирования, отзывы с которого оказались неожиданно негативными для разработчиков. Издатель решил дать дополнительное время команде для полировки стратегии.
Игроки встретили перенос с радостью — лучше получить качественную игру, нежели торопиться выпускать неготовый проект. В комментариях также есть недовольные бетой, отмечающие, что новая часть ушла слишком далеко от классики и стала похожа на Age of Empires.
Новую The Settlers откладывают уже пару лет: изначально она вообще должна была выйти ещё в 2020 году, а после пропала с радаров. Сейчас релиз был запланирован на 17 марта, но теперь у стратегии нет даже примерного окна для старта продаж.
Комментарии
- 3 марта 2022
-
20:20
-
19:58
-
19:33
-
19:02
-
18:33
-
17:42
-
17:29
-
16:41
-
16:00
-
15:31
-
15:26
-
14:55
-
14:48
-
14:15
-
13:54
-
13:41
-
13:08
-
12:59
-
12:42
-
12:32
-
11:54
-
11:22
-
10:53
-
10:24
-
09:51
-
09:22
-
08:53
-
08:26
- 2 марта 2022
-
22:06
-
19:49
-
19:31
-
19:28
-
18:37
-
18:15
-
17:55
Партнерский контент