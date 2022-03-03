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Ubisoft после неудачной беты перенесла выход The Settlers. Опять

Ubisoft после неудачной беты перенесла выход The Settlers. Опять
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Ubisoft решила отложить релиз The Settlers после недавнего тестирования, отзывы с которого оказались неожиданно негативными для разработчиков. Издатель решил дать дополнительное время команде для полировки стратегии.

Игроки встретили перенос с радостью — лучше получить качественную игру, нежели торопиться выпускать неготовый проект. В комментариях также есть недовольные бетой, отмечающие, что новая часть ушла слишком далеко от классики и стала похожа на Age of Empires.

The Settlers — игра о спокойствии, которое сейчас нам всем очень нужно The Settlers — игра о спокойствии, которое сейчас нам всем очень нужно

Новую The Settlers откладывают уже пару лет: изначально она вообще должна была выйти ещё в 2020 году, а после пропала с радаров. Сейчас релиз был запланирован на 17 марта, но теперь у стратегии нет даже примерного окна для старта продаж.

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