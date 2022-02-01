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Определи FIFA, Pro Evolution Soccer, Rider Republic и другие спортивные игры по скриншотам — тест

Тест: угадай спортивную игру по скриншоту
Артём Ращупкин
Угадай спортсимы по скриншотам
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Надеемся, что ты запускал не только FIFA.

До начала Олимпийских игр 2022 года в Пекине остаются считаные дни. Хотя ничто не сможет сравниться с реальными спортивными соревнованиями, есть много других вещей, которые фанаты спорта могут сделать, чтобы развлечь себя, а заодно скоротать время до начала спортивного праздника. Его, мы надеемся, не в состоянии будет омрачить даже «омикрон».

Как вариант, можно посмотреть несколько замечательных фильмов, посвящённых Олимпийским играм, покататься на настоящих горных лыжах или сноуборде на каком-нибудь популярном горнолыжном курорте либо поиграть с друзьями в спортивные видеоигры на одной приставке или в онлайне. Давайте же проверим, как хорошо вы разбираетесь в играх про спорт. Сможете угадать спортивные игры по скриншотам? Вы наверняка слышали о многих из них.

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