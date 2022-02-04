Косплей: красавицы из Genshin Impact, BloodRayne и Animal Crossing

Сегодняшняя подборка косплея отличилась как минимум одним любопытным сетом — он парный, что встречается достаточно редко. Вместе с этим в текст заглянули красавицы из Genshin Impact, Animal Crossing и других игр.

Genshin Impact

Так уж сложилось, что в проекте miHoYo очень много чувственных девушек, в которых просто нельзя не перевоплотиться. Вот и Марта Нурудинова решила стать Принцессой осуждения Фишль, вооружившись магией электро. Ни один враг не сможет устоять перед её мощью.

Assassin's Creed

Впервые в нашей подборке оказывается серия Assassin's Creed, но повод в этот раз великолепный. Дуэт Марии Стихеевой и Антона Миронова подарил нам, пожалуй, самых качественно сделанных ассасинов в реальной жизни. Количество деталей просто поражает: авторы даже выковали полноценный скрытый клинок! Восхитительная работа.

Animal Crossing: New Horizons

Эксцентричную жительницу вселенной Animal Crossing Анку очень любят в рядах косплееров. В первую очередь потому, что это высокомерная кошка, которая обожает красиво одеваться и наслаждаться природой. Елена Санникова решила перевоплотиться в героиню и показать все её красоты в человеческом обличье.

BloodRayne

Вампирша Бладрейн — частая гостья в косплеерных кругах. Убийца вампиров, мутантов и других потусторонних созданий привлекает внимание игроков со всего мира. Особенно когда в неё перевоплощается Дарья Химэ. Её образ в меру брутален и очень красив, а два острых меча не оставят шансов её противникам.

«Люди Икс»

У Эммы Фрост из вселенной «Людей Икс» двоякий статус: изначально она была на стороне зла, однако впоследствии стала вестником добра. Но что в ней никогда не менялось, так это красота. Alex Willow решила превратиться в образ Белой Королевы, которая умеет читать ваши мысли и создавать астральные проекции. Получилось чувственно и очень красиво.