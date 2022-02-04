Косплей: красавицы из Genshin Impact, BloodRayne и Animal Crossing

Сегодняшняя подборка косплея отличилась как минимум одним любопытным сетом — он парный, что встречается достаточно редко. Вместе с этим в текст заглянули красавицы из Genshin Impact, Animal Crossing и других игр.
Genshin Impact
Так уж сложилось, что в проекте miHoYo очень много чувственных девушек, в которых просто нельзя не перевоплотиться. Вот и Марта Нурудинова решила стать Принцессой осуждения Фишль, вооружившись магией электро. Ни один враг не сможет устоять перед её мощью.
Assassin's Creed
Впервые в нашей подборке оказывается серия Assassin's Creed, но повод в этот раз великолепный. Дуэт Марии Стихеевой и Антона Миронова подарил нам, пожалуй, самых качественно сделанных ассасинов в реальной жизни. Количество деталей просто поражает: авторы даже выковали полноценный скрытый клинок! Восхитительная работа.
Animal Crossing: New Horizons
Эксцентричную жительницу вселенной Animal Crossing Анку очень любят в рядах косплееров. В первую очередь потому, что это высокомерная кошка, которая обожает красиво одеваться и наслаждаться природой. Елена Санникова решила перевоплотиться в героиню и показать все её красоты в человеческом обличье.
BloodRayne
Вампирша Бладрейн — частая гостья в косплеерных кругах. Убийца вампиров, мутантов и других потусторонних созданий привлекает внимание игроков со всего мира. Особенно когда в неё перевоплощается Дарья Химэ. Её образ в меру брутален и очень красив, а два острых меча не оставят шансов её противникам.
«Люди Икс»
У Эммы Фрост из вселенной «Людей Икс» двоякий статус: изначально она была на стороне зла, однако впоследствии стала вестником добра. Но что в ней никогда не менялось, так это красота. Alex Willow решила превратиться в образ Белой Королевы, которая умеет читать ваши мысли и создавать астральные проекции. Получилось чувственно и очень красиво.
- 4 февраля 2022
-
20:26
-
20:11
-
19:29
-
19:10
-
19:09
-
18:18
-
18:13
-
18:07
-
17:39
-
16:54
-
16:07
-
15:43
-
15:17
-
14:53
-
14:30
-
14:11
-
14:10
-
13:54
-
13:19
-
13:00
-
12:31
-
11:55
-
11:25
-
10:53
-
10:24
-
09:52
-
09:26
-
08:54
-
08:27
-
05:57
-
01:39
-
01:17
- 3 февраля 2022
-
20:06
-
19:34
-
19:01