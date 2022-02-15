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Тест: В каких странах сделали Metro Exodus, Genshin Impact, Cyberpunk 2077 и другие игры — тест

Тест. Угадай по скриншотам, в каких странах сделаны эти игры
Артём Ращупкин
Тест: Угадай, в какой стране сделали игру
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России тоже есть чем похвастаться.

Японцы создали Wii, Switch и PlayStation. Это самые популярные консоли на нашей планете. Они также создали Mario, The Legend of Zelda, Street Fighter, Final Fantasy и Resident Evil. В Канаде сосредоточено большое количество крупных разработчиков, в числе которых BioWare. США может похвастаться такими игроками, как Activision Blizzard и Microsoft. В Китае — крупнейший рынок игр в мире с самым большим охватом аудитории и годовым оборотом. А Южная Корея — настоящий кладезь самых разнообразных MMORPG.

Если ты интересуешься играми, то должен узнавать игры не только по скриншотам, но и правильно ответить, в какой стране они были разработаны. Предлагаем проверить эти знания в нашем небольшом тесте.

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