Тест. Угадай по скриншотам, в каких странах сделаны эти игры
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России тоже есть чем похвастаться.
Японцы создали Wii, Switch и PlayStation. Это самые популярные консоли на нашей планете. Они также создали Mario, The Legend of Zelda, Street Fighter, Final Fantasy и Resident Evil. В Канаде сосредоточено большое количество крупных разработчиков, в числе которых BioWare. США может похвастаться такими игроками, как Activision Blizzard и Microsoft. В Китае — крупнейший рынок игр в мире с самым большим охватом аудитории и годовым оборотом. А Южная Корея — настоящий кладезь самых разнообразных MMORPG.
Если ты интересуешься играми, то должен узнавать игры не только по скриншотам, но и правильно ответить, в какой стране они были разработаны. Предлагаем проверить эти знания в нашем небольшом тесте.
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