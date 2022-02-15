Тест. Угадай по скриншотам, в каких странах сделаны эти игры

Японцы создали Wii, Switch и PlayStation. Это самые популярные консоли на нашей планете. Они также создали Mario, The Legend of Zelda, Street Fighter, Final Fantasy и Resident Evil. В Канаде сосредоточено большое количество крупных разработчиков, в числе которых BioWare. США может похвастаться такими игроками, как Activision Blizzard и Microsoft. В Китае — крупнейший рынок игр в мире с самым большим охватом аудитории и годовым оборотом. А Южная Корея — настоящий кладезь самых разнообразных MMORPG.



Если ты интересуешься играми, то должен узнавать игры не только по скриншотам, но и правильно ответить, в какой стране они были разработаны. Предлагаем проверить эти знания в нашем небольшом тесте.