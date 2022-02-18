Обзор Northgard — отличной стратегии в лучших традициях Blizzard, которую никто не заметил

Ещё в прошлом году была анонсирована новая игра по вселенной книг Герберта Уэллса — «Дюне». Это смесь классической RTS и 4Х-стратегии от студии Shiro Games. Команда не очень известна среди массовой аудитории, из-за чего у фанатов сеттинга или просто тех, кто помнит великую Dune 2, возникают сомнения — а смогут ли?

К счастью, у Shiro Games вполне неплохой послужной список. Например, дилогия Evoland и, что более важно, Northgard — стратегия в реальном времени 2017 года про викингов в гротескном фэнтезийном сеттинге.

Интересна она тем, что до выхода Age of Empires IV в 2021-м была чуть ли не единственной достойной аркадной RTS за последние годы. Яркая, простая в освоении и бесконечно глубокая — Norhgard очень сильно напоминает игры Blizzard, пускай и с оговорками. И служит отличным примером того, насколько хорошо в Shiro Games понимают жанр, в котором собираются делать новую игру по «Дюне».

Рассказываем, чем примечательна Northgard и почему это не только достойная RTS, но и чуть ли не лучший выбор для казуальных фанатов жанра. Хотя и для хардкорщиков тут развлечение найдётся.

За море, в Нордгард

Ваш клан храбрых викингов тихо-мирно жил в родных фьордах, пока его не разграбил некий Хаген. После налёта злодей уплывает в далёкий край Нордгард, и вы, как настоящий ярл, должны догнать негодяя и отомстить за свой народ.

Простая, на первый взгляд, история мести врагу оборачивается куда более сложной проблемой. Мотивация обычного бандита плавно перетекает в масштабный план, связанный с древними легендами и самим Рагнарёком, концом света из скандинавских мифов. Предстоит не только восстановить справедливость, но и спасти всё сущее. В этом помогут как знания ярла, так и многочисленные друзья из соседних кланов.

Northgard — это, скорее, сочетание идей классической стратегии про уничтожение базы врага и экономических градостроев типа The Settlers, нежели чистокровная RTS в духе Warcraft, C&C и прочих потомков Dune II. Помимо боёв, которые тут играют довольно второстепенную роль, вам нужно заниматься экономикой: добывать еду, вырубать лес, зарабатывать золото. Более того, придётся заботиться о счастье клана, познавать науку и зарабатывать славу самой великой общины, которой позавидует сам Один.

Northgard не столько про битвы, сколько про баланс и планирование. На всё нужны ресурсы, которые нельзя добыть обычным сгоном рабочих на рудники. Жители приезжают в город со временем, если есть хорошие условия: еда в достатке, дома хорошие, развлечений хватает. Каждый рабочий потребляет еду, поэтому расширяться надо осторожно: постоянно искать новые способы производить пищу, пока ваш огромный клан в целых тридцать человек не умер от голода.

При этом в игре постоянно меняются сезоны. Каждый внутриигровой год наступает зима. Карта покрывается снегом, добыча еды падает, а дерева нужно больше — чем-то надо обогревать дома, иначе все простудятся, заболеют и умрут.

Поэтому нужно не только копить деньги на армию и застраиваться вышками для обороны территорий, но и запасаться припасами к следующим заморозкам. А если сильно не повезёт, то зима может быть ещё и лютой — со страшными метелями и морозами. В такие периоды ресурсы уходят ещё быстрее, и никаких складов не хватит, чтобы пережить вьюгу без эпидемий простуды и голодных смертей.

Кроме снежных бурь, проблем хватает: нашествия крыс, нападения Кракена на корабли, землетрясения и набеги монстров, что живут в соседних незанятых землях. В общем, в Northgard вы будете, скорее, не сражаться, а регулярно решать управленческие задачи и натурально выживать.

У каждого клана — свой путь

Выиграть матч можно не только силовым методом. Если условия игры позволяют, то победить можно научным путём — выучить все доступные древние знания. Можно пойти путём славы: быстрее всех накопить нужное количество очков с помощью особых деяний и победы над легендарными чудищами. Победу можно одержать даже с помощью торговли — построить особый маяк и с помощью огромных вложений денег накопить торговые очки.

Также у некоторых заданий бывают особые условия: быстрее всех заключить союз с нейтральными соседями, убить каких-нибудь монстров, накопить ресурсы и так далее.

В игре множество кланов, бóльшую часть которых добавили в многочисленных DLC. У всех геймплей примерно одинаковый (кроме совсем уж специфических примеров типа клана Кракена или Дракона): расширяете клан, захватываете новые земли, налаживаете производство ресурсов, вкладываетесь в выгодный вам путь победы — войско, торговлю, науку или что-либо ещё.

Но при этом у каждого клана есть свои уникальные постройки, бонусы и сильная сторона. Клан Ворона — торговцы, которые куда эффективнее зарабатывают деньги и могут тратить их на найм рейдеров, что атакуют врагов с моря и грабят их земли.

Клан Белки специализируется на приготовлении особой еды с бонусами и в целом хорош в заготовке провианта. У клана Оленя вместо трактиров, повышающих настроение жителей, — Зал скальдов, что, помимо морали, приносит вам ещё и славу. А клан Волка за счёт своих бонусов лучше всего показывает себя в битвах.

Пускай отличия не такие существенные, как, скажем, между расами из StarCraft, кланы всё же играются очень по-разному. За одну фракцию вы поспешите построить верфи и рынки, чтобы наладить заработок денег. За другую — эффективнее будет в первую очередь вложиться в военное дело. Что самое важное: за разные кланы весело играть, с ними хочется экспериментировать. Благо с обновлениями для этого появился необходимый простор.

Завоевания нордов

Базовый опыт Northgard, а именно сюжетная кампания, довольно простой. Сюжетные миссии поставлены и сделаны в лучших традициях игр Blizzard: у каждого задания уникальные условия, какая-то интересная идея и занимательные механики. История в целом приятная, пускай до драмы Артаса из Warcraft III или хотя бы сюжетов Age of Empires III ей далеко. В течение 20-30 часов кампании вы без всякого напряжения будете заниматься обведением юнитов рамочкой, постройкой башен и прочими радостями жанра RTS без всякого напряжения и спешки.

Northgard — это идеальная RTS для той части фанатов жанра, что не любят слишком сильно в него углубляться. Многим хочется просто что-то строить, собирать армию человечков и лениво отправлять их в бой без всякого сложного микроконтроля. Немалой части игроков интереснее строить замки в какой-нибудь Age of Empires или Stronghold и держать оборону, нежели ломать эти самые замки самому.

И Northgard располагает именно к такой аудитории. Ранних рашей от киберспортсменов или лютого ИИ ждать не стоит: чтобы добраться до вас, врагу надо сначала разведать территорию и желательно захватить земли, по которым он будет вести к вам войско. Это не говоря уже о том, что для содержания этого войска нужно построить внушительную и твёрдую экономику.

Начало игры: лишь одна зона на пять-шесть зданий максимум. Территорию общины придётся расширять разведкой и последующими завоеваниями.

Более того, для победы даже и сражаться толком не надо. Всегда можно взять верх торговлей или просто заработать больше всех славы. Войско понадобится разве что на защиту родины и захват новых земель, которые охраняют всякие волки и драугры.

Сами войска не очень комплексные — всего три типа. Воины наносят много урона, но долго не живут. Щитоносцы держат натиск врага, но очень слабо бьют. А метатели топоров атакуют на расстоянии и наносят повышенный урон зданиям, но держат удар ещё хуже воинов. Также у некоторых кланов есть свои уникальные юниты и герои-воеводы с особыми бонусами.

Так что здесь важны не столько микроконтроль, знание таймингов и каких-то особенностей баланса, сколько планирование и умение распоряжаться ресурсами. Northgard — размеренная, неспешная RTS, в которую очень приятно играть ленивым вечером под сериал на втором мониторе безо всякого напряжения. При этом она не уходит в сторону немецких стратегий с суперсложной экономикой и многоэтапными производственными цепочками. Northgard остаётся в рамках именно весёлой, аркадной RTS, на фоне которой Warcraft III покажется 4X-игрой от Paradox.

Однако механик Northgard, особенно с добавлением многочисленных кланов в DLC, хватает на большее, чем неспешный забег по сюжетной кампании. Поэтому позже в игру добавили режим завоеваний — отдельные наборы по 10 миссий для каждого клана (которых тут более десятка) со своими условиями и глобальной прогрессией. За выполненные задания, которые иногда можно пропускать на пути завоевания, вам дают один из трёх мощных бонусов на выбор, они действуют на все остальные миссии.

Если сама Northgard — стратегия не очень сложная, то в режиме завоевания вас заставят попотеть. Приведу собственный пример: чтобы закрыть сюжетку лишь одного клана Ворона, у меня ушло где-то около года попыток и 20 часов чистого времени. А на финальную, самую сложную миссию, у меня ушло около 20 попыток.

Завоевания требуют от вас знания не только самой игры, но и собственного клана. Каждая миссия — это испытание и целая головоломка, где вам нужно дойти до правильной тактики в конкретной ситуации. Ну и всегда надо быть готовым к неожиданностям: голодные волки или гадкие соседи постоянно норовят совершить набег в самый ненужный момент.

Огонька этому режиму добавляет то, что карта для каждого матча в Northgard генерируется случайно. Прохождение одной и той же миссии всегда будет разным: то вам подкинут кучу источников пищи по соседству, то первые земли будут богаты на редкие ресурсы типа металла и камня, необходимых для улучшений клана. Или в них будут горячие источники, что повышают счастье жителей и снижают расход дров зимой.

Жаждете славы? Попробуйте сразить виверну!

Несмотря на свою общую простоту, Northgard очень глубока по части механик. В этой статье я не зря часто вспоминаю игры Blizzard — потому как RTS про викингов будто бы сделана по их гайдлайнам. Хотя бы потому, что тут как часы работает правило «Easy to learn, hard to master». Вы без труда освоитесь в Northgard и весело пройдёте сюжетную кампанию, но вот завоевания переломают вам все кости, если вы не захотите учиться дальше необходимого минимума.

В общем, создаётся стойкое ощущение, что в Shiro Games сбежали какие-то потерянные сотрудники Blizzard (вставьте сюда шутку про «Потерянных викингов») — настолько Northgard идейно и стилистически похожа на игры именитой студии.

Земли, воспетые скальдами

О геймплее уже сказано достаточно, но не стоит забывать и про то, как выглядит и звучит Northgard. Игра очень красивая, пускай и выполнена в минималистичном стиле: модельки малополигональные и угловатые, но стилизованы ярко и мило.

Вся Northgard выполнена в нарочито гротескном и романтическом стиле. Никакого реализма: у викингов на шлемах рога, на телах — шкуры, а в руках — громадные двусторонние топоры. По полям бегают драугры и йотуны, ритуальные места сторожат валькирии, в море сидит Кракен, а на небе — пантеон богов да всякие виверны с грифонами.

Смотреть на Northgard просто приятно: у неё очень тёплые тона, милый и душевный стиль. Причём картинка не режет глаз ни бюджетностью, ни какими-либо слабыми анимациями. Всё сделано на достойном уровне, особенно для жанра стратегий, где многополигональные и детализированные модели нужны не так сильно, как в каком-нибудь экшене от третьего лица.

Ну и звучит Northgard очень достойно. У игры запоминающийся, атмосферный саундтрек, в котором нашлось место не только фолк-мотивам, но и женскому вокалу.

К чему действительно хочется придраться, так это к странной производительности. Даже на мощном железе игра иногда подтормаживает и стабильно даёт фриз при смене лета на зиму, когда вся карта покрывается снегом. Возможно, у Northgard проблемы с многопоточностью процессора. В любом случае за годы существования игры проблему так и не починили. Не то чтобы это сильно мешало — в целом RTS работает стабильно. Но когда время в игре переваливает за сотню часов, глаз от этих недочётов начинает дёргаться.

И если уж начали о недостатках — по мелочи их тут хватает. Самый обидный: не очень удобное управление войсками и их общая неотзывчивость. Даже с учётом того, что микроконтроль в Northgard не особо нужен и сами по себе бои второстепенные, сражаться здесь очень неудобно.

Юниты иногда тупят или на автомате делают не то, что нужно. Контролировать ватагу викингов размером даже в 8-10 человек уже тяжело — будто это многотысячный легион. Иногда несправедливы генерация и баланс: то вам дадут земли без минимальных ресурсов в округе, то на вас трижды за пару минут нападут волки из соседней зоны. Чаще всего это случается в режиме завоеваний — возможно, там сложность чуть выше, чем в остальной игре.

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Northgard — удивительно качественная RTS, особенно если учесть послужной список команды. Такой уровень исполнения не могут показать большие студии с опытом, тогда как в Shiro Games смогли с первой же попытки создать стратегию, ничем не уступающую классике жанра. Ничем, кроме известности — видимо, все бюджеты ушли, скорее, в разработку, чем в маркетинг, так как про Northgard вне круга фанатов RTS почти никто не знает.

Хотя продажи у игры хорошие, и она продолжает обновляться до сих пор: совсем недавно вышло дополнение, расширяющее дипломатию как между игроками, так и с нейтральными фракциями. К последним, к слову, добавились гномы. Так что совсем уж незамеченной её не назвать — но до звания известной игры Northgard не дотягивает.

Сейчас Shiro Games во всю занята Wartales — симулятором банды наёмников в выдуманном Средневековье на манер Battle Brothers. Так что в ожидании её нового проекта можно поиграть в Northgard — чтобы понять, на что способна студия и какой уровень качества стоит ожидать от её следующей игры.