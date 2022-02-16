Смогли вернуть из мёртвых? Как в Cyberpunk 2077 играется после патча

До сегодняшнего дня консольная Cyberpunk 2077 смотрелась, мягко говоря, посредственно. Мыльные текстуры, подгрузки, объекты из воздуха и проблемные тени — одна из самых ожидаемых игр поколения не может выглядеть настолько плохо. И даже наличие PS5 или Xbox Series не спасает, ведь RPG работала по обратке. Да, со старых консолей.

Поэтому сегодняшний день — особенный. CD Projekt RED наконец-то выпустила некстген-апдейт и патч 1.5, а также рассказала обо всех ключевых изменениях в своей самой важной (и провальной) игре.

Окрылённый радостью от этой новости, я сразу бросился к PS5 и поставил на скачивание нужную версию, чтобы лично оценить изменения и вообще вновь оказаться в Найт-Сити. Ниже делюсь опытом от первых часов игры и отвечаю на главный вопрос: можно ли теперь комфортно играть в Cyberpunk 2077 на консолях?

Новость по теме Патч 1.5 для Cyberpunk 2077 — детали

На PS5 и Xbox Series X есть два режима: 4К и 60 FPS (падает во время тяжёлых сцен) и 4К, рейтрейсинг и 30 FPS. На Xbox Series S игра работает только в 1440p и 30 FPS. Также значительно увеличилась скорость загрузок.

В режиме производительности кадры держатся стабильно, однако если дроп и происходит, то очень заметный. Я убедился в этом после того, как подорвал сразу три машины с помощью одной гранаты — FPS упал где-то до 5-10 кадров.

Впечатления от графики остаются приятными. Если говорить простыми словами, то похожую картинку можно получить на высоких настройках на ПК. То есть сейчас консольная Cyberpunk 2077 реально напоминает нормальную новую игру, а не ленивый порт.

Cyberpunk 2077 круто использует возможности DualSence. В вибрации нет заметных прорывов или необычностей, зато курки работают отлично — у каждого ствола свой уровень сопротивления. Да, здесь не обойтись без надоевшего выражения пистолета со снайперскую винтовку, но в Cyberpunk 2077 разница чувствуется значительнее.

Ещё интересное наблюдение за DualSence: курки создают натяжение во время поездки на автомобиле (имитируют педаль), но если машина подпрыгнет или окажется в воздухе — сопротивление прекратится до тех пор, пока она не приземлится.

Некстген ощущается буквально с первых секунд, когда на первый план выходят более качественные текстуры, модели и блики от солнца. В режиме с рейтрейсингом всё становится похожим на рекламу RTX ON: отражения честные и чёткие.

Деревья перков немного переработали, поэтому все потраченные очки навыков сбросились. Беглый осмотр показал, что ветка хакерства всё такая же отстойная. Зато появилась вкладка «Шиноби» с метательными ножами.

У Ви изменили анимацию бега, она стала более плавной и размашистой. Также складывается впечатление, что подкат тоже немного доработали, он выглядит реалистичнее. Плюс появилось много новых анимаций, которые в том числе связаны с новым оружием, перками и интерактивными предметами вроде игры на гитаре.

Люди на улицах и вообще прохожие более чутко реагируют на действия Ви. И я проверил это крайне простым образом: достал автомат и устроил перестрелку с какими-то бандитами прямо посреди дороги. В результате началась паника, горожане бросились врассыпную, один бедолага даже угодил под машину.

Но самое главное произошло дальше: меня выследил отряд полицейских, так как наша вечеринка с парнями привлекла очень много внимания. И да! Копы не появились у меня за спиной или откуда-то из воздуха, а честно добежали до места преступления и открыли огонь после занятия укрытий.

Враги вроде бы и правда стали умнее: теперь уже мне приходилось прятаться за укрытиями, потому что они начали делать то же самое. Плюс они чаще пользуются гранатами, что неоднократно вынуждало меня активнее маневрировать и скакать между ящиками. Да, перестрелки значительно похорошели.

Ощущение от вождения — восторг! Тачки стали тяжелее и послушнее. Теперь пропустить какой-то поворот значительно сложнее. Опять же, стоит учитывать, что это делала не Rockstar, однако общая картина стала сильно ярче. К сожалению, не успел разжиться спорткаром, чтобы оценить, насколько всё поменялось там.

Наконец-то сделали удобную карту. Вместо уродского нагромождения из одинаковых иконок — лаконичные значки с разными обозначениями и цветовой гаммой. Плюс теперь можно отфильтровать разные типы объектов и активностей.

Добавили две новые пушки: пистолет-пулемёт «Гильотина» и винтовка «Умбра». К сожалению, на момент публикации этого текста оценить их не удалось, так как просто не нашёл.

Баги остались. То машина из воздуха возникнет и помешает вашей тачке, то можно застрять в каком-то заграждении. Неточности всё ещё встречаются, но значительно реже, чем раньше.

Если описывать впечатления очень коротко, то в Cyberpunk 2077 теперь просто приятнее играть, во всех аспектах. Вождение на машине сильно улучшили и подтянули до современных стандартов, копы теперь не появляются из кармана Ви, а перестрелки стали значительно агрессивнее из-за шаманства с ИИ. И это не считая нескольких бесплатных DLC, пусть это и не крупные аддоны с новыми миссиями. Хвалю CD Projekt RED за старание и жду как минимум аналогичный подход к третьему «Ведьмаку».