Игра FIFA меняет название, а Call of Duty берёт перерыв / Чемп.NEWS

Пятница, а вместе с ней и 51-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о смене названия в серии футсимов FIFA. О переносе ежегодного релиза Call of Duty впервые за 17 лет: новая часть серии не выйдет в 2023 году. И про успех Elden Ring на агрегаторе оценок OpenCritic. Лучшая игра в истории? Ну, что-то вроде!

51-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.

Главное из 51-го выпуска

В FIFA могут вернуть Nike, а сама серия скоро сменит название.

Что будет с Call of Duty после сиквела Modern Warfare в 2022 году?

Игроки ругают оптимизацию Elden Ring, но у игры высочайший балл от критиков.

И многое другое.

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