Игра FIFA меняет название, а Call of Duty берёт перерыв / Чемп.NEWS
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Готовы прощаться с FIFA навсегда? Electronic Arts готовится изменить название культовой серии футбольных симуляторов.
Пятница, а вместе с ней и 51-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня рассказываем о смене названия в серии футсимов FIFA. О переносе ежегодного релиза Call of Duty впервые за 17 лет: новая часть серии не выйдет в 2023 году. И про успех Elden Ring на агрегаторе оценок OpenCritic. Лучшая игра в истории? Ну, что-то вроде!
51-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром.
Главное из 51-го выпуска
- В FIFA могут вернуть Nike, а сама серия скоро сменит название.
- Что будет с Call of Duty после сиквела Modern Warfare в 2022 году?
- Игроки ругают оптимизацию Elden Ring, но у игры высочайший балл от критиков.
- И многое другое.
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