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Лучшие семейные фильмы: «История игрушек», «Инопланетянин», «Джуманджи», «Паддингтон»

Лучшие семейные фильмы для вечернего просмотра
Дмитрий Сироватко
Лучшие семейные фильмы
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Классика вне времени, которая поможет отвлечься.

Есть категория фильмов, которые можно буквально рекомендовать всем и каждому — так называемое семейное кино. Обычно это комедии или трогательные мелодрамы, способные собрать у экрана целое семейство и вырвать из реальности на пару часов.

«Игрушка» (1976 год)

  • Рейтинг IMDb: 7,4
  • В ролях: Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко

Фильмография Пьера Ришара, признанного одним из лучших комиков Франции наряду с Луи де Фюнесом и Жераром Депардье, насчитывает свыше пяти десятков картин. Но так уж вышло, что самой известной в СССР и на постсоветском пространстве обаятельного актера была, есть и остаётся «Игрушка» 1976 года.

Трогательная история о том, как оказавшегося в ненужном месте в ненужное время журналиста в буквальном смысле «покупает» миллионер по просьбе своего сына. Отношения между последним и гордым героем Ришара, не готовым до конца терпеть унижения избалованного ребенка, со временем кардинально меняются.

Перрен вдруг понимает, что мальчик на самом деле одинок и тяжело переживает развод родителей. И чужой человек в какой-то момент фактически становится для ребёнка тем самым отцом, который в жизни юного Эрика присутствовал, скорее, номинально.

К слову, для Фабриса Греко роль сына миллионера стала единственной. Карьеру актёра он впоследствии променял на веб-дизайн.

«Инопланетянин» (1982 год)

  • Рейтинг IMDb: 7,9
  • В ролях: Генри Томас, Роберт Макнотон, Дрю Бэрримор

Поистине эпохальная лента Стивена Спилберга, при бюджете в $ 10 млн собравшая в мировом прокате астрономические $ 792,9 млн. Милая картина о миролюбивом пришельце и его друге — обычном мальчике — сейчас смотрится пусть и устаревшей по части спецэффектов, но по-прежнему способной растрогать любого.

Иронично, что игра по мотивам столь кассового фильма, слепленная на скорую руку, стала одной из причин краха игровой индустрии в начале 80-х. Да и актерская карьера у исполнителей главных ролей сложилась не то чтобы особо ярко. Чего не скажешь о Спилберге, который за свою продолжительную кинокарьеру впоследствии наснимал кучу годноты в разных жанрах — от приключений Индианы Джонса до военных драм.

«За бортом» (1987 год)

  • Рейтинг IMDb: 6,9
  • В ролях: Курт Рассел, Голди Хоун, Эдвард Херрманн, Кэтрин Хелмонд, Майкл Хагерти, Родди Макдауэлл

В начале 80-х Курт Рассел прославился удачным творческим союзом с Джоном Карпентером, снявшим культовые «Побег из Нью-Йорка» и «Нечто». Поэтому по прошествии нескольких лет было довольно непривычно увидеть актёра в совершенно ином амплуа — слегка маргинального отца-одиночки Дина Проффитта. Не стерпевший хамство со стороны богатой работодательницы герой Курта случайно выбрасывает барышню за борт, после чего та теряет память. Чем и пользуется Дин, внушая пострадавшей, что та на самом деле его супруга. Вот только вряд ли жаждущий справедливости работяга мог предположить, что со временем его ненависть к хабалистой богачке сменится диаметрально противоположным чувством.

«За бортом» — прекрасный образец того, как добрых 70% успеха делает харизма исполнителей главных ролей и «химия» между ними. Последнее — во многом следствие того, что в реальной жизни Курт и его экранная избранница уже несколько лет жили в фактическом браке. Спустя 31 год они ещё сыграют парочку на экране в неплохой комедии «Рождественские хроники» от Netflix. А вот мимо ремейка «За бортом», вышедшего в том же 2018 году, лучше держаться подальше.

«Джуманджи» (1995 год)

  • Рейтинг IMDb: 7,0
  • В ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, Кирстен Данст, Брэдли Пирс, Джонатан Хайд

Сниматься в комедиях и семейных лентах было обычным делом для покойного ныне Робина Уильямса. Вспомнить хотя бы вышедшую в 1993-м мелодраму «Миссис Даутфайр», где актёру пришлось перевоплотиться в даму. Картина хоть и не вошла в наш топ, но посмотреть её тоже рекомендуем.

Что до «Джуманджи», то этот фильм тоже стал знаковым в фильмографии Уильямса. Фантастическая история о настольной игре, которая создаёт смертоносные ловушки в реальном мире или отправляет участников в опасные джунгли, что и произошло с героем Уияльмса. С тех пор прошло 26 лет, заселившиеся в пустующий дом дети нашли игру… и она продолжилась с новыми участниками.

Как и подобает семейному кино, не обошлось и без небольшого морализаторства. На фоне тех опасностей и преград, с которыми пришлось столкнуться героям, тонкой нитью тянется тема сложных взаимоотношений отцов и детей.

У фильма есть духовный наследник — «Затура: Космическое приключение» — и прямое продолжение, скорее, смахивающее на ремейк. Одну из главных ролей в последнем фильме исполнил Дуэйн Джонсон, которому комедийные роли подходят не меньше, чем брутальные образы.

«История игрушек» (1995 год)

  • Рейтинг IMDb: 8,3
  • В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен

CGI-ленты уже лет 15 как стали привычным явлением, но в далеком 1995 году творение Pixar произвело настоящий фурор. Антропоморфные животные к тому времени никого не удивляли — так почему бы не оживить игрушки? Конечно, уже существовали «Пиноккио», «Щелкунчик» и ещё много других лент, но в «Истории игрушек» прослеживалась четкая аллегория на отношения детей и родителей. Особенно многодетных семей, где борьба за любовь родителей нередко становится причиной конфликтов между братьями и сестрами.

Так же и здесь — ещё вчера тряпичный ковбой Вуди был любимой игрушкой мальчика по имени Энди, как вдруг на смену ему пришел «навороченный» космический рейнджер Базз Лайтер. Понимая, что делить любимого хозяина с пластмассовым конкурентом не хочется, Вуди решает избавиться от конкурента и в итоге оказывается вовлечён в опасное приключение.

Особую иронию сценарию добавляет тот факт, что Базз до последнего верит в то, что он настоящий космический рейнджер. Своего рода разлом в четвертой стене, не правда ли? Да и факт выпуска игрушечных реплик персонажей на волне успеха ленты иначе как постмодернизмом не назовешь. А вообще, «История игрушек» — тёплая и добрая сказка, не утратившая актуальности даже спустя четверть века.

«Джордж из джунглей» (1997 год)

  • Рейтинг IMDb: 5,5
  • В ролях: Брендан Фрэйзер, Лесли Манн, Томас Хейден Чёрч, Холланд Тейлор, Джон Беннетт Перри, Ричард Раундтри, Джон Клиз

Одна из двух самых известных ролей Брендана Фрэйзера, ныне переживающего не лучшие времена в своей карьере. Пройдёт всего два года, и он предстанет перед зрителями в образе обаятельного, но брутального авантюриста Рика О’Коннелла в «Мумии». Однако ранее актер влюбил в себя миллионы женщин благодаря роли сексапильного и чудаковатого Джорджа из джунглей, выросшего понятно где.

Конечно, это не что иное, как пародия на знаменитого «Тарзана», но какая-то более добродушная. Харизматичный Джордж в исполнении Фрейзера и так ворует всё экранное время, а тут ещё и регулярные споры с рассказчиком (тот самый разлом четвертой стены). Плюс, конечно же, короткое пребывание героя за пределами родных джунглей тоже порождает массу комедийных ситуаций. И даже антагонист в исполнении Томаса Хейдена Чёрча то и дело подмигивает зрителю с экрана.

У фильма есть продолжение, вышедшее спустя шесть лет сразу на домашних носителях.

«Мышиная охота» (1997 год)

  • Рейтинг IMDb: 6,5
  • В ролях: Нейтан Лейн, Ли Эванс, Мори Чайкин, Кристофер Уокен

Лента о двух непутевых братьях, получивших в наследство особняк с проворной мышью, стала режиссерским дебютом Гора Вербински. Впоследствии он ещё проявит себя в качестве разнопланового творца, снимая то ужастики («Звонок»), то приключенческие фильмы («Пираты Карибского моря»). Собственно, именно последняя кинокартина в итоге и станет его magnum opus, однако первый коммерческий успех принесла именно «Мышиная охота».

Уморительный дуэт Нейтана Лейна и Ли Эванса сделал своё дело. Постоянно спорящие друг с другом родственники буквально громят отцовский дом, пытаясь поймать наглого грызуна. В каком-то смысле получилось противостояние Тома и Джерри, только практически лишённое жестокости и снятое с участием живых актеров.

«Ночь в музее» (2006 год)

  • Рейтинг IMDb: 6,4
  • В ролях: Бен Стиллер, Карла Гуджино, Дик ван Дайк, Микки Руни, Робин Уильямc, Оуэн Уилсон, Стив Куган, Рики Джервейс

Нулевые стали пиком карьеры Бена Стиллера, снимавшегося преимущественно в комедийных картинах. Здесь ему досталась роль неудачника — бывшая жена не разрешает видеться с сыном, а тут ещё и экспонаты в музеи ожили. В буквальном смысле. Когда вам кажется, что мир уходит из-под ног, вспомните героя Стиллера. Каково было ему — разрываться между личной жизнью и пытаться поймать ожившего тиранозавра? Оказалось, что виной тому — магическая пластина из Египта, на которую теперь много кто положил глаз.

Отчасти всё это напоминает «Джуманджи» — в том числе из-за присутствия в картине Робина Уильямса, которому досталась роль вернувшегося в земной мир Рузвельта. Несмотря на прохладные отзывы кинокритиков, которым вечно сложно угодить, «Ночь в музее» стала коммерчески успешной и оставила после себя наследие в виде двух продолжений. Также в этом году должна состояться премьера анимационного ремейка первой части.

«Приключения Паддингтона» (2014 год)

  • Рейтинг IMDb: 7,3
  • В ролях: Салли Хокинс, Николь Кидман, Хью Бонневилль, Джим Бродбент, Джули Уолтерс

Медвежонок по имени Паддингтон — герой одноимённой книги, появившейся на свет больше полувека тому назад. Следом вышло несколько экранизаций, о которых сейчас вспомнят разве что преданные поклонники. А вот картина 2014 года едва ли нуждается в представлении — это одна из самых успешных анимационных лент последних лет и по совместительству трогательная история о приключениях разумного медвежонка. Если кто-то хотел получить «Третьего лишнего», пригодного для просмотра с детьми, то вот он перед вами.

Спустя три года вышло продолжение, и это тот редкий случай, когда сиквел не просто не посрамил оригинал, а во многом превзошел его.

В качестве бонуса хочется напомнить и о творениях аниматора Хаяо Миядзаки. Многие считают его «японским Уолтом Диснеем», и, надо сказать, не зря. Пусть свою карьеру в анимации Миядзаки начал сильно позже, на его счету десятки лент, ставших классикой и получивших признание во всем мире. Его кредо — добрые детские сказки, подчас обладающие куда более сложным подтекстом, нежели Disney с его прозрачной моралью о добре и зле.

Поскольку официально аниме пришло в Россию лишь в нулевых, большинство классических лент Миядзаки так и остались уделом немногочисленных знатоков. Куда больше на слуху его поздние работы вроде «Принцессы Мононоке» и «Унесенных призраками», получивших «Оскар». Отталкиваясь от тематики нашего сегодняшнего топа, рекомендуем к просмотру именно последних, а также старенькую, но по-прежнему трогающую струнки души картину «Мой сосед Тоторо» про двух сестер и милого хранителя леса.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Кино •••

Заглавное фото: Disney

Источник: «Чемпионат»

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