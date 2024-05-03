Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дублированный трейлер фантастики «Пришельцы» — премьера 20 июня

Вышел дублированный трейлер фантастики «Пришельцы» — премьера 20 июня
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер фантастического боевика «Пришельцы». Премьера ленты в России состоится 20 июня — спустя почти два года после выхода в Южной Корее.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм «Пришельцы» рассказывает о могущественных инопланетянах, которые запирают своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли. Действие картины развернётся в двух временных линиях: в 1391 году и 2022 году.

Режиссёром ленты выступил Чхве Дон-хун, известный по «Убийству». Главные роли в фильме исполнили Рю Джун-ёль, Ким У-бин и другие корейские актёры.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем — премьера 30 мая на Netflix
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android