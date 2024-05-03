Вышел дублированный трейлер фантастики «Пришельцы» — премьера 20 июня

Кинокомпания Capella Film представила дублированный трейлер фантастического боевика «Пришельцы». Премьера ленты в России состоится 20 июня — спустя почти два года после выхода в Южной Корее.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Фильм «Пришельцы» рассказывает о могущественных инопланетянах, которые запирают своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли. Действие картины развернётся в двух временных линиях: в 1391 году и 2022 году.

Режиссёром ленты выступил Чхве Дон-хун, известный по «Убийству». Главные роли в фильме исполнили Рю Джун-ёль, Ким У-бин и другие корейские актёры.