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Resident Evil 9 выйдет в январе 2025 года — инсайдер

Resident Evil 9 выйдет в январе 2025 года — инсайдер
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Инсайдер Dusk Golem поделился в соцсети X (ранее Twitter) свежей информацией о грядущем экшен-хорроре Resident Evil 9. По его словам, Capcom хочет выпустить следующую часть именитой франшизы в январе 2025 года.

Однако Dusk Golem отметил, что это не окончательная дата и на сроки выпуска могут повлиять разные факторы. Несмотря на это, инсайдер заверил, что анонс состоится уже в ближайшее время. Вероятно, японская студия официально представит тайтл на одной из игровых выставок в июне.

Resident Evil 9 должны скоро анонсировать и выпустить в следующем году. Если то, что я слышал ранее, до сих пор актуально, то релиз произойдёт в январе. Игра находилась в разработке около семи лет.

Отметим, что к словам информатора нужно отнестись с долей скепсиса, поскольку многие его инсайды впоследствии так и не подтверждались.

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