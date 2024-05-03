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Создатели «Смуты» раскрыли подробный план улучшения игры

Создатели «Смуты» раскрыли подробный план улучшения игры
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Разработчики исторической RPG «Смута» из Cyberia Nova раскрыли подробный план улучшения игры. По словам представителей команды, с помощью дорожной карты геймеры смогут увидеть, какие механики и в какой последовательности будут подвергнуты переработке.

Дорожная карта улучшения «Смуты»

Фото: Cyberia Nova

В первую очередь авторы собираются переработать боевую систему: изменить темп сражений, систему прокачки, устранить возможность закликивать противников и так далее. После этого коллектив возьмётся за совершенствование стелса, доработку диалоговой системы и корректировку нарратива.

После исправления всех перечисленных элементов Cyberia Nova планирует выпустить сюжетное дополнение под названием «Земский собор». Оно будет повествовать о политических интригах и закулисной борьбе в 1613 году. Ориентировочно его выход состоится в конце года.

Официальный релиз «Смуты» состоялся 4 апреля на ПК.

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