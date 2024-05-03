В WhatsApp начнут временно блокировать за спам

По данным издания WABetaInfo, пользователей, которые занимаются спамом, будут блокировать. Апдейт был обнаружен в бета-версии 2.24.10.5, которая доступна в Google Play. Обновление предусматривает временную блокировку пользователей, из-за чего они будут лишены возможности создавать новые чаты.

Однако, похоже, что пользователи с ограниченными правами по-прежнему смогут получать сообщения и отвечать на них из существующих чатов и групп.

Фото: WABetaInfo

В связи с тем, что в мессенджере используется сквозное шифрование, система не сможет видеть сами сообщения, но сможет выявлять спам по поведению пользователя.

Функция ограничения аккаунта находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении приложения.