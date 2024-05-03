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Вышел геймплейный трейлер масштабной коллаборации Fortnite и «Звёздных войн»

Вышел геймплейный трейлер масштабной коллаборации Fortnite и «Звёздных войн»
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Epic Games опубликовала геймплейный трейлер масштабной коллаборации «Звёздных войн» и Fortnite. В ролике можно увидеть фрагменты игрового процесса с применением световых мечей, Силы и прочего.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Кроссовер затронет сразу все крупные игры Epic Games внутри Fortnite: королевскую битву, Festival, Rocket Racing и LEGO. В игре появятся энергетический арбалет Wookie Bowcaster, облик мятежницы Леи Органы и Чубакки. Также на карте появится Дарт Вейдер и отрядом штурмовиков — победив его, можно заполучить световой меч Вейдера.

Fortnite доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

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