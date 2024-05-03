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Оригинальную обложку «Гарри Поттера» выставят на аукцион за 55 млн рублей

Оригинальную обложку «Гарри Поттера» выставят на аукцион за 55 млн рублей
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Журналисты издания Forbes сообщили, что оригинальную обложку «Гарри Поттера» выставят на аукцион за 55 млн рублей (~ $ 600 тыс.). Данную акварельную картину нарисовал художник Томас Тейлор. Впоследствии изображение использовалось в самом первом издании «Философского камня»

Ожидается, что обложку выставят на лот уже в июне. Стоит отметить, что это далеко её не первый аукцион — впервые реликвию продали в 2001 году за $ 107 тыс. Если сделка состоится, то это будет самый дорогой проданный предмет, связанный со вселенной «Гарри Поттера».

На данный момент рекорд принадлежит неподписанному первому изданию «Философского камня», который ушёл с молотка в 2021 году за $ 421 тыс. Напомним, первая книга о Гарри Поттере вышла в далёком 1997 году из под крыла издательства Bloomsbury.

В 2026 году также должна состояться премьера сериала «Гарри Поттер» в стриминговом сервисе HBO Max.

Сама обложка

Фото: SOTHEBY'S NEW YORK

Фото: SOTHEBY'S NEW YORK

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