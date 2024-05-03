Российские IT-гиганты разработают собственные мобильные ОС

Российские компании «Яндекс», «Сбер» и VK отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточились на разработке собственных версий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Одной из причин отказа от совместной разработки стало то, что в реестр Минцифры в 2023 году уже вошли две независимые мобильные ОС на Android. Ожидается, что «Яндекс», «Сбер» и VK намерены включить свои ОС в реестр Минцифры, используя их как для потребительского сегмента, так и для государственного.

Впервые об инициативе «Яндекса», «Сбера» и VK по созданию консорциума для разработки ОС на основе открытого кода Android стало известно в конце 2022 года. В 2023 году в реестр российского программного обеспечения Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред Софт» («Ред ОС»).