Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские IT-гиганты разработают собственные мобильные ОС

Российские IT-гиганты разработают собственные мобильные ОС
Аудио-версия:
Комментарии

Российские компании «Яндекс», «Сбер» и VK отказались от идеи создания совместной мобильной ОС на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) и сосредоточились на разработке собственных версий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Одной из причин отказа от совместной разработки стало то, что в реестр Минцифры в 2023 году уже вошли две независимые мобильные ОС на Android. Ожидается, что «Яндекс», «Сбер» и VK намерены включить свои ОС в реестр Минцифры, используя их как для потребительского сегмента, так и для государственного.

Впервые об инициативе «Яндекса», «Сбера» и VK по созданию консорциума для разработки ОС на основе открытого кода Android стало известно в конце 2022 года. В 2023 году в реестр российского программного обеспечения Минцифры включили мобильную ОС на основе Android от компании «Ядро» (ОС Kvadra) и «Ред Софт» («Ред ОС»).

Материалы по теме
В России создают ещё одну операционную систему на базе Android — OC «Аквариус»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android