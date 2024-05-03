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Кейн, Фримпонг и Вирц: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков сезона Бундеслиги

Кейн, Фримпонг и Вирц: в EA Sports FC 24 вышли карточки лучших игроков сезона Бундеслиги
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3 мая в EA Sports FC 24 Ultimate Team стартовал третий этап ивента «Команда сезона». На протяжении следующей недели в режиме будут доступны лучшие игроки сезона чемпионата Германии по футболу — их можно купить во внутриигровом трансферном рынке за внушительную сумму или получить в наборах.

В этом году в команду лучших игроков сезона Бундеслиги вошли в основном футболисты из верхней таблицы чемпионата: «Байера», «Баварии», «Штутгарта» и «Боруссии Дортмунд». Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоились нападающий Гарри Кейн и крайний защитник Жереми Фримпонг.

Фото: Electronic Arts

Команда сезона Бундеслиги будет доступна в EA Sports FC 24 Ultimate Team до 10 мая включительно. После этого разработчики выпустят команду сезона Лиги 1, Ла Лиги, Серии А и ультимативную коллекцию лучших карточек сезона.

Скоро игра станет доступна по подписке:
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